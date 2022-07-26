Ляйсан Утяшева на закрытой презентации ТВ-3 рассказала о новом шоу. Фото: канал ТВ-3.

У Ляйсан Утяшевой в новом телесезоне прибавится работы. Известная спортсменка станет ведущей нового телешоу. Проект под названием «Наследники и самозванцы» будет выходить на канале ТВ-3. Мы узнали, что же это за шоу, которое проведет примерная жена (комика Павла Воли), мать двух детей гимнастка Ляйсан Утяшева.

«Наследники и самозванцы» – игровое шоу, которым в эфире ТВ-3 заменят многолетний легендарный проект «Последний герой». Об этом рассказали на закрытой презентации для партнеров канала. Шоу «Наследники и самозванцы» объединит в себе сразу несколько всемирно популярных форматов. Действие будет происходить в различных пространствах замка, где соберется несколько десятков претендентов на победу.

Известная пара телеведущих и супругов — Ляйсан Утяшева и Павел Воля. Фото: СОЦСЕТИ

Ляйсан Утяшева уже приступила к новой работе и поделилась на презентации первыми профессиональными впечатлениями. Утяшева рассказывает: «Как и любая женщина, я люблю мистику и верю в нее. И еще я верю, что шоу «Наследники и самозванцы» покажет, что в России могут выходить интересные, шедевральные проекты мирового уровня. Я лично не сомневаюсь в этом. И это не просто громкие слова. Мы уже готовим проект вместе с командой, и я обещаю вам, что будет очень красиво и загадочно». Результат мы увидим в новом телесезоне.

Кроме этого, у Ляйсан Утяшевой полная занятость – она остается ведущей шоу «Танцы» и «Новые танцы» на ТНТ. У Ляйсан в Москве и регионах проходят собственные танцевальные шоу-спектакли – последняя премьерная постановка «Carmen P.S». Ну а мы любим видеозарядки от Ляйсан Утяшевой, которые она регулярно публикует в своем телеграм канале. Утяшева давно завершила спортивную карьеру, но остается в отличной спортивной форме, благодаря ежедневным спортивным нагрузкам. Если присоединится к Ляйсан в телеграме, то можно привыкнуть делать с ней легкие зарядки – упражнения полезные и простые.