Рэпер Элджей после развода с Настей Ивлеевой погряз в долгах

Элджей уже около года не может оплатить долги по налогам. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Где нынче тот Элджей, что когда-то взрывал танцполы треками про рваные джинсы и розовое вино? Похоже, ответ на этот вопрос знает лишь бывшая жена Настя Ивлеева. На публике и в музыкальных чартах рэпер давно не появлялся, зато на днях мелькнул в новом влоге своей экс-супруги. Пара отмечала третью годовщину свадьбы (да-да, спустя год после развода), а еще устраивала рум-тур по новой квартире музыканта.

Холостяцкая берлога Элджея оказалась оформлена в стиле лофт: стены из красного кирпича, темные тона, эффектная подсветка, минимализм в деталях. Рэпер устроил для себя любимого и домашний кинотеатр, и гейм-рум, где рубится в приставку, и вместительную гардеробную. Все, как и положено звезде, дорого-богато.

Ивлеева и Элджей разошлись год назад. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Не думала, что кто-то способен переплюнуть мою квартиру в Хамовниках! - присвистнула Ивлеева, обходя апартаменты бывшего мужа.

Впрочем, пустить пыль в глаза для героев шоу-бизнеса также естественно, как сделать вдох. А вот по бумагам их дела порой идут не так уж блестяще. Например, как выяснил сайт kp.ru, Элджей уже около года не может оплатить долг по налогам в размере 1 млн 160 тысяч рублей. А недавно эта цифра увеличилась еще на 210 тысяч - это сумма неоплаченных страховых взносов ИП Узенюк (настоящее имя Элджея - Алексей Узенюк). Итого долгов у рэпера накопилось на 1 млн 370 тысяч рублей.

Похоже, развод для музыканта закончился куда хуже, чем для его знаменитой блогерши-жены. Так, например, Ивлеевой остался их общий дом в Подмосковье за 50 млн рублей. купленный в первую волну коронавируса, а также большая часть роскошного автопарка из люксовых иномарок.

Между тем, неуплата налогов грозит знаменитому должнику крупными неприятностями. Ему могут начислить пени за каждый день просрочки, запретить выезжать из страны, заморозить банковские счета и даже арестовать имущество.

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