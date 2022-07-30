Дачи Сталина в Крыму и на Кавказе: где вождь народов любил проводить отпуск

Сталин с дочерью Светланой на Ближней даче в Кунцеве, 1936 год.

Лето, разгар дачного сезона. К природе тянутся не только простые смертные. Так было всегда. В советские времена вожди разного уровня тоже предпочитали убежать от зноя и духоты за город, желательно на юг…

Из почти двух десятков загородных резиденций, где, как принято считать, Иосиф Сталин останавливался хотя бы раз, на Черноморском побережье Кавказа и Крыма мест, которые действительно нравились вождю, было, по разным данным, от пяти до семи. При том постоянно он жил на Кунцевской (Ближней) даче. Это в тогдашнем Подмосковье. А на юге предпочитал район Сочи - Абхазии.

Крымские переселения

После Ялтинской конференции 1945-го (4 - 11 февраля), где Сталин с Черчиллем и Рузвельтом определяли послевоенное устройство мира, советский лидер, похоже, скорректировал свое отношение к Крыму. По крайней мере к бывшим царским дворцам на юге полуострова.

Уже 27 февраля 1945 года председатель Совнаркома Союза ССР Иосиф Сталин подписывает постановление № 377-106сс. Оно звучит так: «О передаче в ведение НКВД СССР зданий Ливадийского и Воронцовского дворцов на Южном берегу Крыма».

Ливадийский дворец в Крыму Сталин облюбовал после того, как в 1945-м здесь прошла Ялтинская конференция лидеров трех союзных держав. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Наркомату здравоохранения СССР и Управлению по делам искусств при Совнаркоме РСФСР предписывается в двухнедельный срок передать Наркомату внутренних дел оба дворца на Южном берегу Крыма и «прилегающие к ним парки, свитские корпуса в Ливадии, Шуваловский корпус в Алупке, хозяйственный корпус в Алупке с инвентарем, оборудованием и прочим имуществом».

А сам НКВД получает от имени правительства такое указание. Привести в порядок эти дворцы «для обслуживания ответственных работников Совнаркома и ЦК ВКП(б)».

26 сентября 1947 года Иосиф Виссарионович подписывает постановление Совмина «О восстановлении б. дворца Александра III в Крыму».

В бывшем дворце Александра III в Массандре Сталин жить не хотел. Фото: wikimedia.org

Вождь обязал министра госбезопасности Виктора Абакумова к 1 августа 1948 года выполнить все работы по восстановлению этого особо ценного, пусть и насквозь императорского объекта. А министру финансов СССР Арсению Звереву поручалось изыскать 800 тысяч рублей до конца года и 970 тысяч рублей в начале следующего, чтобы передать их Главному управлению охраны МГБ для проведения всех необходимых работ. Другому министру, главе МВД Сергею Круглову, надо было выделить «коллегам» из госбезопасности 500 заключенных с 1 ноября 1947 года и до окончания работ.

Вообще-то дворец предпоследнего императора России Александра III Сталину не нравился, как не нравился он и Николаю II, который здесь ни разу не ночевал. Дух там царил какой-то не такой. В госбезопасности вообще отмечали, что без перепланировки бывший дворец для устройства госдачи использоваться не может. Окна узкие, внутри мрачно, водопровод и канализацию надо делать заново. Поэтому для советского вождя на московской фабрике «Люкс» собрали из сосновых бревен и привезли на юг Крыма одноэтажный деревянный дом, установив его на территории парка.

Поэтому для него привезли одноэтажный бревенчатый дом. Фото: wikimedia.org

На госдаче № 8 (бывший Ливадийский дворец) прошел капитальный ремонт с оборудованием его горячим и холодным водоснабжением, канализацией, электроосвещением и морской водой. Жилая часть обставлена мебелью.

На госдаче № 3 в Массандре (Малая Сосновка) лидер СССР, приезжая в Крым, останавливался всего раз или два, предпочитая Ливадийский дворец - госдачу № 8.

Рица - пригодится

Для своих дач вождь предпочитал простые деревянные дома зеленого цвета - как этот скромный коттедж на озере Рица в Абхазии. Фото: Фотобанк Лори

16 октября 1946 года товарищ Сталин подписывает постановление «О строительстве объектов госдачи № 5 в районе озера Рица». Из 4 пунктов особенно интересны первые два. Вождь возлагает на МВД СССР обязанность возвести к 1 июля 1947 года гидроэлектростанцию на реке Мюссера - в 3 километрах от госдачи. Ну чтобы запитать все особо важные объекты. Построить до 27 км шоссейных дорог - и вокруг озера Рица, и от озера до долины Уатхара. Протянуть линию ВЧ (правительственной связи) на 50 абонентов от Сочи до того же озера. И соорудить несколько десятков объектов, важных для полноценного отдыха лидера страны, только что победившей фашизм. И все это за 8 с половиной месяцев! Даже разрешалось заготавливать древесину прямо в местных лесах.

2 июля 1947 года глава МВД Круглов доложил Сталину о выполнении всех работ. Кстати, сообщил, что озеро Рица очищено от завалов и топляка (такого указания в постановлении не было - это бонус от министра).

Воды - только Минеральные!

24 августа 1949 года глава МГБ Абакумов пишет письмо товарищу Сталину «О необходимости постройки госдач в Кисловодске, Ессентуках и Железноводске для руководителей партии и правительства». Потому что переданные МГБ в июне 1947-го дачи № 14 и № 15 в Кисловодске своему назначению не отвечают.

«Обе расположены в городе на одной небольшой территории, - беспокоится министр, - окружены санаториями со значительным количеством отдыхающих, откуда слышен постоянный шум».

Главный чекист страны предлагает передать Главному управлению охраны МГБ СССР санаторий «Красные камни» в Кисловодске, поскольку в нем уже есть грязелечебница и нарзанные ванны и в нем «можно одновременно разместить две-три семьи». А также разрешить его министерству построить госдачи в Ессентуках и Железноводске.

Сталин откликнулся быстро. Менее чем через месяц, 21 сентября, он подписывает постановление Совета Министров № 4021-1650с «О постройке госдач на курортах Минераловодской группы». Абакумову приказано обеспечить проектно-технической документацией в Кисловодске строительство трех дач на одном участке, в Ессентуках и Железноводске - по одной даче.

В ведомости на материалы и оборудование для новых госдач руководства СССР со сроками поставки I квартал 1950 года значилось много полезных вещей. Например, ванны чугунные эмалированные 1-го сорта, размером 180 см - 20 штук. Мороженицы с электроприводом чехословацкие - 20 штук. Шары бильярдные слоновой кости 71 - 73 мм - 10 комплектов.

Часы стенные - 15 штук. Ковры высшего качества - 1,5 тысячи квадратных метров. Было указано 9 видов серебряных столовых приборов - больше всего вилок, ложек и ножей столовых, а также ложек чайных - по 150 штук.

Сам Сталин воспользоваться лечебными возможностями этих новых дач не успел и вообще на Кавминводах бывал только в начале 1920-х годов (в Ессентуках - в 1923-м), зато многие члены Политбюро ежегодно поправляли там здоровье.

Одним из любимых мест отдыха вождя была дача «Новая Мацеста» в Сочи. Фото: wikimedia.org

НАША СПРАВКА

Любимые южные дачи вождя

Дача № 18 «Холодная речка», Гагры, Абхазия - не менее 14 раз.

Дача «Новая Мацеста», Сочи - не менее 14 раз.

Дача № 5 на озере Рица, Гудаутский район Абхазии - не менее 5 раз.