Принц Малайзии с российским паспортом: Где мой папа?!

Сейчас Оксана вынуждена объяснять сыну, принцу Тенку, почему его отец не хочет их видеть... Фото: СОЦСЕТИ

Свадьба «Мисс Москва-2015» Оксаны Воеводиной с королем Малайзии, прогремевшая на весь мир в ноябре 2018-го, вселила во многих девушек уверенность: мол, и принцы еще не все перевелись, да и русские женщины по-прежнему ценятся. Но счастье «Чебурашки» и «Кролика» (так назвал себя и супругу Мухаммад V Фарис Петра во время брачной церемонии) оказалось недолгим.

В июле 2019 года Оксана оказалась за порогом королевского дворца со свидетельством о разводе и новорожденным принцем Малайзии на руках.

Наследник престола с московской пропиской

Оксана и Фарис познакомились в Европе. Глядя на крупного мужчину в обычной кепке, Воеводиной было трудно поверить, что перед ней настоящий верховный правитель страны. Ни к чему не обязывающая переписка и звонки сменились приглашением провести вместе выходные на Сейшелах и признанием в любви. К тому моменту Мухаммад V Фарис - избранный король Малайзии, сменивший на этом посту своего отца.

Их роман длился почти полтора года и завершился тайной свадебной церемонией на родине супруга. Ради любви Оксана перешла в ислам и сменила имя, став Риханой. Фарис заверял, что Воеводина - его единственная, первая жена. Оба мечтали о счастливой семейной жизни и детях.

Когда супруги решили сыграть свадьбу в России, Оксана уже была беременна. Только приятные хлопоты в ожидании первенца обернулись драмой. Беременность протекала тяжело, девушка легла в швейцарскую клинику на сохранение на четвертом месяце, ее муж в этот момент находился по делам в Мюнхене. Общение между супругами было напряженным и свелось к тому, что Фарис перестал отвечать на сообщения и звонки жены.

- Я позвонила мужу, но он опять не взял трубку. Тогда я поехала из Лугано в Мюнхен - пять часов через горы, - вспоминала Оксана. Но в отеле, где остановился Фарис, ее никто не ждал. Более того, слуги, точно зная о чем-то, очень занервничали при виде модели. - Когда он пришел, то сказал, что здесь я переночевать не смогу. Тогда я поняла, что он был не один. У нас случился скандал. С тех пор я больше его не видела.

После этой ссоры Оксана приняла решение рожать в Москве. Во время новогодних каникул Мухаммад V писал жене, что любит ее и хочет, чтобы они снова были вместе, но дальше этих слов дело не пошло.

Альберт или Леон

Мальчик с длинным именем Тенку Исмаил Леон Петра Бин Тенку Мухаммад V Фарис Петра родился в Москве в мае 2019 года. За свои три года он никогда не видел отца, который, в свою очередь, не жаждет встречи с единственным сыном. В Малайзии и вовсе после рождения единственного наследника Фариса пошел слух, что Оксана нагуляла Леона на стороне, поэтому и имя выбрала такое странное - Леон: якобы в честь бывшего возлюбленного Леонида.

- Изначально с отцом ребенка было принято решение назвать сына в честь дедушки Султана Исмаила, в мою задачу входило выбрать только второе имя… и тут началось. Он был Альбертом, Адрианом, Тимуром, Эмином… даже Лионом. Леон - французское имя, означает «лев». Имя Лев мне всегда нравилось, только вот с Исмаилом не очень созвучно, - откровенничала Оксана.

Россиянка не стеснялась и с первых месяцев публиковала фото новорожденного сына, как две капли воды похожего на отца. Но на Фариса это мало действовало. Он заявил, что мальчик не похож на него и может быть сыном любого азиатского мужчины, поэтому наследника официально отказался признавать.

Придворные утверждали, что несколько раз предлагали Воеводиной сделать тест ДНК, но та отказывалась. Оксана, в свою очередь, во всех интервью утверждала, что готова на все процедуры, лишь бы только ее честь не порочили.

Несмотря на то что пара прекратила общение в самом начале 2019 года, один раз Оксана получила весточку от мужа через общих знакомых. Это случилось, когда Леон уже появился на свет. «Скажи ему, что он лучшее, что есть на свете. От Фариса», - говорилось в послании.

Брак Оксаны Воеводиной и тогдашнего малайзийского короля Мухаммада V Фариса Петра оказался непрочным. Фото: СОЦСЕТИ

«Она принимает меня за Билла Гейтса»

В июле 2019-го, через пару месяцев после рождения сына, модель получила развод. Полгода до этого выдались для нее самыми тяжелыми. Депрессия, хамские выпады в соцсетях, угрозы со стороны придворных и бывших любовниц Фариса.

- Год назад я думала, что не выживу вместе с ребенком внутри… Полгода назад мне было очень обидно и плохо, но я начала работать и

заниматься делами, и спустя пару месяцев я настолько увлеклась, что наконец-то оценила вкус свободы, - призналась как-то Оксана.

После родов она быстро пришла в форму, стала активно вести личный блог и организовала несколько бизнес-проектов в Москве. Ее супруг к этому времени отрекся от престола, но при этом остался султаном малайзийского штата Келантан, расположенного недалеко от границы с Таиландом.

Британские таблоиды писали, что Фарис в качестве отступных предложил создать трастовый фонд для Леона на сумму 250 млн долларов, а также обещал выплачивать экс-супруге 100 тыс. долларов в течение девяти месяцев. Взамен бывший король выдвинул несколько условий: во-первых, мальчика должны воспитать в традициях ислама, во-вторых, их встреча никогда не состоится, в-третьих, Оксана должна закрыть свои соцсети и перестать выкладывать фото Леона. Но Воеводина отказалась.

Параллельно репортеры сообщали, что модель потребовала от Фариса приобрести для нее и сына квартиру в Москве за 1,2 млн фунтов, дом в Лондоне за 8 млн фунтов, а также выплачивать ежемесячно алименты в размере 24 тыс. фунтов.

- За кого она меня принимает? За Билла Гейтса?! Он что, на следующий год собрался поступать в Итон, что она так много требует для младенца? - якобы воскликнул Мухаммад V, когда узнал о требованиях экс-супруги.

«Мое сердце наполнено обидой…»

Сейчас Оксана признается, что воспитывает сына одна, без всякой поддержки со стороны бывшего мужа, даже финансовой. Но в жизни Леона есть мужчины - дедушка, дядя, спортивные тренеры, которые, по словам Воеводиной, помогают прививать ее сыну «основы мужского поведения».

- Мое сердце до сих пор наполнено обидой, что отец Леона предал даже не меня, а своего сына! Обычно мусульмане заботятся о детях, сыновьях, но не в моей ситуации. И тут дело не в религии, а в человеке. Конечно, очень грустно наблюдать за такими мужчинами, потому что они убогие внутри, - призналась россиянка.

В конце 2021 года она переехала с сыном в Лондон. Оксана говорит, что поступила так в интересах сына и его будущего. Среди ее новых друзей и коллег мало кто знает о ее браке с королем Малайзии. Вот только Леон чем старше становится, тем чаще задает «неудобные» вопросы о папе.

- Леон с другими детьми готовил подарок папе в садике на День отца. Но так как я в одном лице и мама, и папа, я тоже получила подарок от Леона. Вручив мне подарок, Лео спросил: «Где мой папа?» На мгновение мне стало плохо. Я ждала этого вопроса, - рассказала Воеводина.

Она сказала, что папа живет далеко, и показала на карте, где находится Малайзия. Но мальчик спросил, почему отец ни разу не звонил.

- Пришлось сказать, что телефон там не ловит, потому что там нет еще 5G, - добавила Оксана. - Думаю, что вопросы про папу на этом не закончатся. Ведь для мальчика очень важно общаться с отцом!..