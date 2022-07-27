Филипп Киркоров в госпитале в Крыму: «Пока мы поем, развлекаем людей, доблестные воины отдают жизнь за нас»

Филипп Киркоров в госпитале на встрече с участниками СВО в Феодосии. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

У Филиппа Киркорова концерты в Феодосии и в Ялте. Поездку предварял скандал, однако поклонников певца это не смутило – билеты раскупили, атмосфера на концерте была праздничная. Важно, что на первых рядах в Феодосии слушали певца военнослужащие - участники спецоперации, которым певец ранее сам отвез билеты. Рассказываем и о поездке Киркорова в Крым.

Скандал перед гастролями Киркорова случился из-за его номера на песню «Мария Магдалена». Филипп Бедросович показал его весной на юбилейном концерте в Москве. Номер посвящен маме народного артиста, которая умерла много лет назад в его день рождения. В постановке к песне был момент, который и вызвал осуждение – в качестве декорации на сцене используется крест. Филипп Киркоров не ожидал скандала и сразу извинился: «Я не вкладывал в режиссуру номера никакого зла или кощунственного умысла. Для меня как для верующего человека крайне важны и почитаемы религиозные святыни. Все, что происходило на сцене, не имеет связи с оскорблением христианства или другой религии. Поэтому, если я задел чьи-то чувства, приношу свои искренние извинения». Этот номер из программы артиста убрали. Однако критика продолжилась.

Это не помешало гастролям Филиппа Киркорова. 26 июля Киркоров по графику приехал в Крым и выступил в Феодосии. Зрители шоу поделились с kp.ru впечатлениями от концерта. Александр из Саратова отдыхает в Феодосии: «Давно мечтали с женой прийти на концерт, поэтому все очень понравилось. Люди все доброжелательные, ни о каком скандале не знаем. В первых рядах – участники специальной военной операции из госпиталя, что тоже придает значение концерту».

Концерт шел три часа. Первые 50 мест в первых рядах для почетных гостей – участников спецоперации. Билеты им Киркоров отвез сам. Филипп Киркоров днем перед концертом посещал военных, которые проходят лечение и восстановление в Феодосии. Артист посетил военный санаторий, госпиталь, где проходят лечение военнослужащие. Киркоров пообщался с ребятами, со всеми кто хотел сделал фото – подарил диски, автографы, билеты на свое выступление. В палатах Киркоров говорил ребятам, что у него было желание приехать самому: «Герои, это героизм».

Филипп рассказал: «В день своего концерта я узнал, что здесь на территории Крыма проходят реабилитацию наши доблестные воины, подвиг, которых просто бесценен. Я сказал себе, что обязательно должен заглянуть в глаза этим ребятам, которые прошли через самое страшное, едва не лишившись самого дорогого – жизни. Я хотел их поддержать, пригласить на свой концерт. Потому что пока мы там поем, развлекаем людей, люди кушают мороженое, они отдают свою жизнь за нас». После общения с военнослужащими, участвующими в спецоперации, Киркоров поехал покупать телефон одному из ребят – тот поделился с певцом, что телефон потерял во время боя.

После встречи с Киркоровым, участники СВО рассказывали журналистам о впечатлениях. Военнослужащий Виталий рассказал о визите звезды: «Бурю эмоций испытывают военнослужащие, потому что про них помнят, про них никто не забыл. Как волонтеры приходят, так и звезды большой эстрады». Ребята рассказывали, что было интересно: «Эмоции положительные. И подарки подарил, разрешил сфотографироваться. Человек очень простой и отзывчивый. Очень приятно, что пришел нас проведать. В такие моменты, когда видишь поддержу от людей, понимаешь, зачем мы там были».

27 июля у Филиппа Киркорова концерт в Ялте.