Минобороны России опубликовало схему военно-морского парада в Петербурге

Фото: Артем КИЛЬКИН

Минобороны России опубликовало порядок прохода кораблей и пролета авиации во время Главного военно-морского парада на День ВМФ в Петербурге и Кронштадте.

«Участие в параде примут более 40 кораблей и судов различных классов — патрульный катер «Евгений Колесников» с женским экипажем, фрегат «Адмирал Горшков», корвет «Меркурий», большой десантный корабль «Иван Грен» и другие. В небо поднимутся 42 воздушных судна, а всего в параде будет задействовано более 3,5 тысячи военнослужащих», - сообщили в Минобороны России.

Всю неделю в городе проходили репетиции и прибывали к параду корабли.

Все составляющие Главного военно-морского парада проверены в соответствии со сценарием его проведения. Командиры кораблей, подводных лодок, катеров показали хорошую выучку и готовность к проведению Генеральной репетиции Парада, которая состоится 28 июля.

Фото: Министерство обороны РФ

Также на Сенатской площади проведена тренировка пешей парадной колонны.

Главный военно-морской парад пройдет 31 июля 2022 года на фарватерах в акватории реки Невы между Благовещенским и Троицким мостами и на фарватерах в акватории Большого Кронштадтского рейда вдоль южной оградительной стенки порта.

Парад будет включать морскую, воздушную и наземную составляющие, что позволит представить современный облик Военно-Морского Флота.