Иркутск. Приехать и влюбиться

Набережная Иркутска. Фото: Shutterstock

«Температура воздуха в Иркутске 32 градуса», сообщил пилот при посадке. Я озадаченно посмотрела на куртку и толстовку - в Москве май был аномально холодным, а здесь некоторые уже успели окунуться весной в Байкале. Так началось мое знакомство с городом, полное сюрпризов и противоречий.

Получив неожиданное предложение о работе, я знала о регионе совсем немного: здесь есть крупные университеты, после пандемии сильно вырос турпоток на Байкал и, конечно, про ссылку декабристов. Интернет услужливо рассказал, что за последние два года город сократился на 6 тысяч человек (менее 1 % при 617 тыс. жителей), климат резко континентальный, зарплата соответствует средней по России, от Байкала 66 км, основные промышленные отрасли - авиастроительная и энергетическая, откуда и пришло предложение.

Теперь за три дня я должна была полюбить этот сибирский город или отказаться от идеи перехода на новую работу и, соответственно, переезда.

ГЕРМАН, НАСТОЯЩИЙ ПОЛКОВНИК

Меня встретил обходительный мужчина с военной выправкой и аккуратной стрижкой в стиле милитари. Герман год назад окончил службу в полиции в чине полковника. Теперь ведет свою передачу на YouTube-канале, где рассказывает, как меняется город.

Кадр из одного из роликов Германа Струглина. Фото: YouTube

«Я трижды подавал резюме в компанию на хэдхантере, но ответа не было. Уже попрощался с идеей стать энергетиком, – новый знакомый рассказывает без эмоций, только карие глаза улыбаются. – А потом позвонили и предложили популяризировать новые

проекты компании. Спросили, почему в Иркутске с таким трудом принимаются любые изменения. Так мы пришли к идее программы «Энергия преобразований».

Герман с энтузиазмом рассказывает о программе, и я понимаю, почему выбрали именно его. Он любит город, живущих в нем людей. И ты тоже очаровываешься его героями - увлеченными своим делом архитекторами, интеллигентным и юморным директором театра, настежь открытыми миру студентами. Герман беседует с местными любителями пара о реставрации Курбатовских бань, построенных меценатами в 19 веке, и ты чувствуешь запах березовых веников. Показывает макет стильного жилого квартала с общественным пространством, и это так не похоже на те строения, что я уже успела увидеть по дороге из аэропорта - уродливые заборы, облупленные стены и бетонный торговый центр роддом из 90-х. Я видела нечто подобное представленному на макете, пожалуй, только в Белом квартале Штутгарта, и архитектором там был сам Корбюзье.

Собеседник смеется - я недалека от истины. Оказалось, что для работы над новым кварталом идеолог проекта промышленник Олег Дерипаска пригласил другую мировую знаменитость – японца Кенго Куму, уникальные творения которого украшают Токио, Сидней, Марсель. Тот приехал, влюбился в Иркутск, понял, что здесь не хватает инфраструктуры для общественной жизни и объединил малоэтажную жилую застройку с современным городским пространством.

Фото: Алена КАЗИМОВСКАЯ

Оказалось, что Олег Дерипаска, которому принадлежат многие российские компании, включая En+, давно облюбовал Иркутск как место развития своих градостроительных задумок. Здесь он, помимо реставрации бань, строит отели, экспоцентр и даже бизнес-центр (где, видимо, мне в будущем и предстоит работать, если все сложится). Плюс оказывает спонсорскую поддержку хоккейной команде с мячом, и разным другим проектам, включая строительство детских площадок, парка…

Он настолько проникся местной атмосферой, что узнав о плачевном состоянии местного ипподрома – его выставили на торги с возможностью перепрофилирования - просто выкупил его, полностью сохранив функционал для местных любителей конкура. Вот про эти все проекты и рассказывает бывший полковник в своих программах. Слухи в Иркутске, как в любом провинциальном городе, появляются и распространяются быстро («все, что рядом закроют, сравняют с землей, выкорчуют, посадят что не надо, никого в новое здание не пустят и на территорию тоже, оставьте нам все как было!») и рассказывать, как обстоят дела на самом деле, моему новому знакомому приходится много.

СВЕТЛАНА, ДЕВУШКА-УРАГАН

Мобильный у Светы трезвонит без остановки. «Мэр Братска», «а это председатель местной ОПОРЫ», «подружка моя из правительства», - комментирует девушка с напускной небрежностью. Главная пиарщица у энергетиков в Иркутске - стильная, интересная молодая дама - называет себя с иронией «суетолог», но, судя по ее рассказу, число мероприятий у En+ в регионе действительно зашкаливает, как и масштаб бизнеса.

Компания снабжает электроэнергией и теплом весь огромный регион. Здесь у нее три ГЭС, 16 теплостанций, добыча угля, и много чего еще по мелочи. Например, с десяток электрозаправок. Я получила приглашение на запуск турбины ГЭС, клуб PRO-Иркутск (встречу руководства компании с этой самой ОПОРой), велопробег по Цесовской набережной, заседание ассоциации «Байкал без пластика», и мероприятие в ИРНИТу по совместным программам.

Одна из встреч клуба PRO-Иркутск. Фото: Алена КАЗИМОВСКАЯ

Оказывается, Светлана здесь тоже чуть больше года: «Я бы не пошла к работодателю, с кем не совпадаю по энергетике. Здесь вся жизнь вокруг нас, потому что мы сами активно крутим ее колесо. А то, что делает Олег Владимирович Дерипаска не только для города, но и для страны, беспрецедентно. Мне же на каждый его пост в телеграмме приходят десятки сообщений с лайками от приятелей. У его идей здесь очень большая поддержка, особенно сейчас».

Света смотрит на экран мобильного, который показывает 19:30.

«Ну вот, опять в пробку встряну. И так каждый день», - девушка ежедневно добирается на работу из расположенного в 20 км от центра Шелехова, и здесь это обычная история: из Шелехова едут на работу в Иркутск, где авиазавод, энергопредприятия, нефтянка. Из Иркутска поток идет навстречу - иркутяне едут на работу на Иркутский алюминиевый завод, также входящий в En+.

БИЗНЕС, КОТОРЫЙ ЗАБОТИТСЯ О БАЙКАЛЕ

Поняв, что до Байкала в этот раз мне не доехать, выбрала для посещения «Байкал без пластика». Не увижу озеро, так хоть послушаю о его проблемах. Оказалось, что местные предприниматели решили объединить усилия и избавить от пластика знаменитый объект ЮНЕСКО. Причем, нарастающий дикий туризм в этом контексте не благо, а совсем наоборот!

За круглым столом собрались серьезные мужчины и женщины из ВЭБа, Сбера, En+, Слаты, которые эмоционально обсуждали, как убедить остальных жителей региона отказаться от использования пластика, да и вообще не мусорить на берегах озера. Хотя я думала, что бизнес - это про прибыль, а вся это новомодная ESG лишь для отчетов… Но здесь, видимо, проблема стоит действительно остро. Профессор из ИГУ рассказал про микропластик, на который разлагаются ПЭТ-бутылки и одноразовая посуда. Брр, и эта вся гадость может оказаться у нас в организме?!. Одна надежда, что эта ассоциация, созданная на моих глазах, действительно сможет, навалившись всей местной общественностью, его побороть.

Красоты озера Байкал. Фото: Shutterstock

Вечером я долго взвешивала все «за» и «против». С одной стороны – в Москве друзья, налаженный быт, близость «югов», театры и шопинг. А с другой - невероятной широты задачи, такие же широкой души люди, бескрайние просторы и почти бездонный Байкал. Я поняла Кенго Куму, его влюбленность в Иркутск. Не откладывая, ответила на вакансию. Переезжаю. Буду здесь заводить новых друзей и налаживать быт. И менять вместе с новыми друзьями этот город к лучшему.