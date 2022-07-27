Минобороны России: на Украине уничтожены более 100 ракет «Хаймарс» США вместе с заокеанскими инструкторами

В Николаеве ликвидированы более 200 десантников Вооруженных сил Украины, а в районе Артемовска боевики формирования «Черная сотня»

Минобороны России продолжает процесс демилитаризации и денацификации Украины. Удары наносятся в первую очередь по скоплению наемников, националистов и резервистов, складам вооружений и топлива.

«По уточненным данным, ударом ВКС России 24 июля по складу боеприпасов в районе населенного пункта Любимовка Днепропетровской области уничтожено более ста ракет к реактивной системе залпового огня «Хаймарс» производства США. Ликвидировано до ста двадцати человек военнослужащих, охранявших объект, а также иностранные наемники и технические специалисты», - заявил на прошедшем брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Генерал-лейтенант отметил, что минувшей ночью высокоточным оружием ВКС России в городе Николаев на территории бывшего завода железобетонных изделий и автотранспортного предприятия «Николаевстройтранс» уничтожены временные пункты дислокации 28-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. Потери противника составили до двухсот военнослужащих и более 20-ти единиц бронированной и специальной автомобильной техники.

«В районе Артемовска в результате огневого поражения полностью уничтожена одна из рот 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ. Кроме того, в районе Новомихайловки Донецкой Народной Республики в результате уничтожения высокоточным ударом командного пункта фактически утратила боеспособность 53-я механизированная бригада ВСУ», - перечислил Конашенков.

Речь идет об уничтожении сотен военнослужащих ВСУ, что должны были пополнить батальоны и бригады.

В ходе массированных ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины за сутки уничтожены: четыре командно-наблюдательных пункта батальонов, восемь складов боеприпасов, поражена живая сила и военная техника в 142-х районах, в том числе иностранные наемники в пункте временной дислокации на территории завода «Украинские энергетические машины» в Харькове, а также боевики формирования «Черная сотня» в районе Артемовска Донецкой Народной Республики.

В рамках контрбатарейной борьбы за сутки поражены: батарея реактивных систем залпового огня «Ураган» и артиллерийская батарея гаубиц «Гиацинт-Б», батарея РСЗО «Град», два артиллерийских взвода гаубиц «Мста-Б» и пять взводов орудий Д-30.

Войска противовоздушной обороны в Николаевской области сбили вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, девять украинских беспилотных летательных аппаратов и 10 снарядов реактивных систем залпового огня «Ольха» и «Хаймарс».

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

260 - самолетов.

145 - вертолетов.

1622 - беспилотных летательных аппаратов.

358 - зенитных ракетных комплексов.

4167 - танков и других боевых бронированных машин.

763 - боевых машин реактивных систем залпового огня.

3203 - орудия полевой артиллерии и миномета.

4494 - единицы специальной военной автомобильной техники.