Жара способна спровоцировать депрессию. Названы четыре угрозы

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Американский психиатр Норман Розенталь в 80-х годах прошлого века описал сезонное аффективное расстройство (САР) или зимнюю депрессию. Все знают, что когда солнца мало, то настроение на нуле и хандра давит нещадно. Но, оказывается, есть небольшой процент людей (примерно один процент от всех живущих на Земле), который так же страдает и от летней депрессии.

Казалось бы — солнце, цветочки, жара, что еще нужно для радости? Но нет, у человека тоска и суицидальные мысли. Сам Норман Розенталь так и не смог дать внятное объяснение, что не так с этими людьми, предположив, что у них индивидуальная непереносимость тепла и нетолерантность к солнцу.

В разное время разные психиатры предполагали, почему же летом нам может быть тоскливо. Вот топ причин.

1. Вместо праздника и каникул, как было в детстве, — вечная работа. А ты так ждал этого лета!...

2. Вегето-сосудистая дистония — от нехватки кислорода и духоты сосуды спазмируются, возникает ощущение тошноты, удушья, головные боли. Тут не до радости.

3. Жара и грозы усугубляют состояние людей с лабильной (подвижной, неустойчивой) психикой, склонных к депрессии.

4. Жара «отключает» функцию здравомыслия. Многочисленные исследования показывают, что при повышении температуры мозг «перегревается» - начинают хуже работать те зоны мозга, что отвечают за принятие быстрых и важных решений и решение сложных когнитивных задач.

Психиатр Норма Розенталь считает, что у здорового человека все функции, несмотря на погоду, должны находиться в гомеостазе (равновесии), то есть в психике не должно быть резких перекосов из-за смены погоды.

- Я бы не стал все сваливать на жару, - говорит психиатр, нарколог, специалист с многолетним опытом в лечении депрессий . - Да, климатический фактор сказывается на психике, в России это особенно заметно осенью и зимой. Жара влияет скорее на физическое состояние. Но если изначально у вас было тяжело душевное состояние, то, конечно, дурнота от духоты его усугубит. На самом деле главный фактор, отнимающий у человека силы — неопределенность в будущем. Любые другие факторы (например, перенапряжение на работе из-за отпусков сотрудников) лишь усугубят психологическую усталость. Не забывайте и про ковид — большинство россиян переболели им в той или иной форме. А постковид сильно снижает адаптационные силы организма, влияет на когнитивные функции. А чего хочет уставший человек? Спокойствия и баланса, в том числе и погодного. Поэтому да, жара может раздражать, но все же она далеко не главный фактор в развитии тоски и депрессий.