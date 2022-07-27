Европу парализовали забастовки: не летают самолёты и не едут поезда

Забастовочная лихорадка охватила и другие страны Старой Европы. Фото: REUTERS

27 июля, в разгар летних отпусков, авиапутешественники столкнулись с неприятным сюрпризом: немецкий гигант «Люфтганза» отменил порядка тысячи рейсов, работа его главных баз — аэропортов Франкфурта-на-Майне и Мюнхена — парализована. Учитывая, что это популярные пересадочные пункты для полётов, например, из Европы в Африку — многие пассажиры просто застряли в транзитных зонах без надежды продолжить маршрут в ближайшее время.

Причина — массовая забастовка профсоюза работников «Люфтганзы». Двадцать тысяч «небесных пролетариев» требуют от концерна повысить зарплату не менее, чем на 9,5%, или 350 евро в месяц. Почему именно такая цифра? Потому что инфляция в Германии за июнь — в том числе из-за самоубийственного отказа от дешёвых энергоносителей из России в силу санкционной войны — составила 8,2%. И, вероятно, продолжит рост, передает Reuters.

Не то чтобы «Люфтганза» не шла на встречу трудящимся. Им предлагается повышение зарплаты на 5% — плюс ежегодные бонусы по итогам финансовых показателей концерна: мол, как поработаем — так и заработаем. На что профсоюзы, проведя элементарные арифметические подсчёты, отвечают убойным аргументом: деньги хотим здесь и сейчас, рост на 5% — это ниже, чем темп инфляции.

Забастовка закончится к 06 утра четверга, 28 июля. Впрочем, застрявшим пассажирам рассчитывать на отлёт ближайшим рейсом не приходится: большинство мест давно раскуплено, а оставшихся хватит не на всех.

На этом авиапрофсоюзы останавливаться не собираются. Следующая стачка — уже третья за последнее время — намечена на 3-4 августа.

Забастовочная лихорадка охватила и другие страны Старой Европы. В Британии сегодня бастуют 40 тысяч рабочих из 14-ти железнодорожных компаний. Соцсети полнятся страшноватыми фото опустевших вокзалов и замерших поездов.

Причина забастовки — такая же: «Правительство тори (партии консерваторов во главе c Борисом Джонсоном — ред.) допустило кризис с ростом наших расходов на жизнь, а деньги теряют покупательную способность», — жалуются британские пролетарии в беседе с газетой Guardian.

Стачка машинистов продлится один день, но уже намечен следующий раунд: на 18-20 августа. Хотя тут застрявшим пассажиром будет чуть легче: большинство билетов продаются не на конкретный поезд, а на маршрут (наподобие наших пригородных электричек), не уедешь сегодня — возможно, повезёт завтра.

Пример заразителен — к забастовкам подумывает присоединиться и профсоюз крупной британской авиакомпании EasyJet: инфляция съедает доходы у всех, островов благополучия нет.

А причина — чистая экономика. В большинстве стран Западной Европы у власти много лет стоят левые или умеренно-режимы (хотя называться они могут «консерваторы», как в Британии, или «христианские демократы», как в ФРГ). Со второй половины XX века они пытались построить «государство благоденствия»: где зарплаты — как при капитализме, а социальные гарантии — как при коммунизме. И долгое время модель работала.

Однако сейчас оказалось, что эти «идеальные государства» держались на стабильных и дешёвых поставках энергоносителей из России. Без которых Европа стремительно превращается в «большие Балканы», раздираемые экономическими и социальными проблемами.