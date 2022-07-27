Отток капитала будет рекордным: В 2022 году из России «увезут» половину федерального бюджета

Согласно новому прогнозу ЦБ, отток капитала из России в нынешнем году составит $243 млрд. Фото: Shutterstock

Половина федерального бюджета в нынешнем году «утечет» из страны! В этом уверены сотрудники Центробанка. Согласно новому прогнозу ЦБ, отток капитала в нынешнем году составит огромную сумму - $243 млрд. Это в три с лишним раза больше, чем в 2021-м (см. «Только цифры»). Куда и почему утекает капитал? И неужели этот поток денег, переходящий границу, невозможно остановить? «Комсомолка» разбиралась вместе с экспертами.

НЕТ БЫ ДОРОГИ ПОСТРОИТЬ!

При фразе «отток капитала» у многих людей срабатывает условный рефлекс. Они начинают стенать о предателях, которые тем самым мешают родной стране строить школы, больницы и вообще процветать. По соцсетям уже гуляют гневные посты о том, что на строительство трассы Москва-Казань стране не хватает $20 млрд, а на замену старых водопроводных труб - $30 млрд. Вот если бы сотни миллиардов не утекали, а остались в стране...

Но в порыве пролетарского гнева многие забывают две вещи. Во-первых, когда Центробанк говорит про «отток капитала», он имеет в виду деньги частных лиц и компаний. От того, выведет гражданин Сидоров за границу свои кровно заработанные или нет, денег в бюджете на ремонт дорог не прибавится и не убавится.

А во-вторых - и это самое главное - экономисты вкладывают в понятие «отток капитала» совсем другой смысл, нежели простые обыватели.

ГОРЕ ОТ ЭКСПОРТА

Есть такой устойчивый стереотип. Если у страны отток капитала, значит, у нее плохая экономика. Мол, инвесторы не хотят привозить сюда деньги, а местные олигархи заграбастали ресурсы и выводят незаконно нажитое за рубеж. Яхты, виллы, все дела.

- Отток капитала - это не значит, что капитал мешками вывозят за границу, - объясняет Георгий Остапкович, директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики.

Точнее, частично это есть. Но сам процесс куда более комплексный. Есть гораздо более весомые факторы, влияющие на окончательную цифру. И как объяснили нам эксперты, в рекордном оттоке капитала 2022 года виновата не столько сложная ситуация в экономике, сколько... Рекордная прибыль России от экспорта.

- В этом году цены на российские экспортные товары высокие, а импорт значительно снизился. Это приводит к очевидным последствиям - у России очень сильный «текущий счет» (разница между экспортом и импортом. – Ред.). И как итог - большой отток капитала, - говорит Олег Шибанов, профессор, директор Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики СКОЛКОВО-РЭШ.

Объясняем на пальцах. Из-за дорогих нефти, газа и металлов российские компании-экспортеры в нынешнем году заработают очень много денег. Но не все эти деньги останутся в стране – часть утечет. А поскольку доходы высокие, то и утечет много. Давайте выясним, как и куда от нас удерут эти самые $243 млрд.

1. Возврат внешних долгов

Заглянем в прошлое. В недавней российской истории только два года был чистый приток капитала - в 2006 и 2007 годах. Тогда экономика была на пике развития, рубль укреплялся. И наши компании активно занимали деньги за рубежом, потому что там было дешевле. С одной стороны, это хорошо. Деньги берутся за границей и вкладываются внутри страны. С другой, плохо. Растет кредитная нагрузка частных компаний. В 2008 году это многим аукнулось.

По данным ЦБ, примерно половина нынешнего оттока капитала - это погашение долгов нашими крупными компаниями. Когда доллар стал резко расти в начале марта, многие российские организации поспешили рассчитаться с иностранными кредиторами, пока курс не стал неприлично высоким.

А вот к концу весны доллар упал. И многие компании, уже успевшие неплохо заработать на продаже ресурсов за границу, не преминули воспользоваться крепким рублем, чтобы купить доллары подешевле и отдать еще часть долгов. Номинально это считается оттоком капитала. Но при этом положение заемщика явно становится лучше. Плюс это или минус? В данном случае скорее плюс.

Из-за дорогих нефти, газа и металлов российские компании-экспортеры в нынешнем году заработают очень много денег. Фото: Shutterstock

2. Остатки на счетах экспортеров

Главное последствие сверхдоходов от продажи ресурсов - огромная валютная выручка. Но есть нюанс. Не вся эта выручка поступила внутрь страны.

- Какая-нибудь нефтяная компания получает валюту. В рубли конвертируется лишь часть выручки. Остальное лежит на счетах в иностранных банках, - объясняет Сергей Пухов, ведущий эксперт «Центра развития» Высшей школы экономики.

С экономической точки зрения это тоже отток капитала.

3. Вывод средств иностранцами

Этот фактор повлиял не так сильно, как мог бы.

После 24 февраля иностранные инвесторы начали активно выводить деньги из России за рубеж. Например, продавали государственные облигации и акции российских компаний.

Но потом США и Евросоюз заморозили российские резервы в долларах и евро. Российский ЦБ не остался в долгу: точно так же заморозил капиталы иностранцев (из недружественных стран) и запретил им вывод средств из российской финансовой системы. По данным ЦБ, сумма примерно идентичная - $300 млрд. Не будь подобной блокировки - отток капитала был бы в разы выше.

4. Спрос на валюту со стороны россиян

Этот фактор не самый главный, но не рассказать о нем нельзя. В отток капитала традиционно включается спрос россиян на иностранную валюту.

- Если вы купили в обменнике 100 долларов, то по позиции платежного баланса это проходит как отток капитала из страны. Потому что вы вложили деньги в платежное средство другого государства, - объясняет Георгий Остапкович.

Раньше речь, как правило, шла о паре-тройке миллиардов в год. Но в этом году спрос на доллары и евро был в разы выше (даже несмотря на полузакрытые границы). Во-первых, население бросилось скупать валюту в феврале и марте. Как в наличном, так и в безналичном виде. Опасаясь девальвации рубля. А когда курс доллара стал падать, это еще сильнее увеличило спрос. К примеру, покупать валюту в безналичном виде можно без ограничений. Отправлять за рубеж сложнее, но часть банков под санкции не попали. По крайней мере, во втором квартале платежи за рубеж на собственные счета и счета родственников проходили.

Отдельной строки в статистике ЦБ на этот счет нет. По экспертным оценкам, речь может идти как минимум о $10 – 15 млрд. Но это не означает, что все они до последнего цента отправились именно за рубеж на покупку тех самых «яхт и вилл». Они могут лежать на валютных и брокерских счетах в российских банках, но при этом номинально считаются оттоком капитала.

ИТОГО

И все-таки отток капитала – это хорошо или плохо?

Однозначно ответить на этот вопрос нельзя. Все зависит от содержания финансовых потоков – на что именно тратятся деньги, утекающие из страны и «втекающие» в нее.

Наверное, лучше, если мы будем зарабатывать не на продаже ресурсов, а на экспорте чего-нибудь высокотехнологичного. И получать за это адекватную цену. А импортировать не только чай и бананы, но и станки, оборудование и то, что даст нам импульс для развития в будущем. И наконец, желательно, чтобы иностранные инвесторы стояли в очереди, чтобы вкладывать деньги в нашу страну, развивать здесь производства, создавать рабочие места и платить налоги.

- Как и в любом процессе, важен не сам процесс, а что за ним стоит. Если наши нефтяники получают сверхдоход и покупают доли иностранных компаний за рубежом, это отток капитала. Но в то же время это и продвижение нашего бизнеса. А если появляются компании, которые заключают фиктивные контракты на поставку импорта и под этой ширмой вывозят капитал за рубеж, - это однозначно плохо. И я очень боюсь, что второй сценарий, который был распространен в 90-е и начале 2000-х, снова станет реальностью, - резюмирует Сергей Пухов.

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

Отток капитала из России в последние 10 лет ($ млрд)

2012 - 53,9

2013 - 60,3

2014 - 152,1

2015 - 57,1

2016 - 18,5

2017 - 24,1

2018 - 65,5

2019 - 22,6

2020 - 50,4

2021 - 72

2022 - 243*

* Прогноз ЦБ на конец года. За первые полгода «утекло» $138 млрд.

По данным Центробанка.