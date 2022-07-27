Астрахань превращается в пустыню. У Путина обсудили, что делать

Губернатор Бабушкин доложил Путину о ситуации с обмелением Волги в Астраханской области. Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Президент в Кремле принял астраханского губернатора Игоря Бабушкина. В регионе уже много лет происходит настоящая экологическая катастрофа – идет опустынивание. По данным РАН, уже половина бывших сельхозземель не пригодна для выращивания овощей и фруктов.

- Но есть и проблемы – опустынивание. На сколько уровень реки упал – на 60 сантиметров? – Путин в курсе проблем южных регионов.

Бабушкин в ответ подтвердил, что климат меняется и в Волгоградской области, Калмыкии, Дагестане. Решать задачу надо при помощи науки и мелиорации. А вот река, по крайней мере, в этом году, не при чем.

- Сегодня он (уровень Волги – Ред.) находится на таком достаточно приличном уровне. В прошлом году мы отмечали очень значительное обмеление, - заметил глава региона.

Губернатор добавил, что в половодье власти запасают воду, чтобы потом хватило аграриям.

При этом, не сказать, чтобы сельхозбизнес в области особенно хирел. За год в него инвестируют 63 млрд. рублей. В год одной картошки собирают два урожая.

- Возрождаем рисоводство, производители вкладываются в ремонт мелиоративных систем, утраченных ранее, - рассказал Бабушкин.