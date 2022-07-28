Ответит на звонки и спасет от спама. У абонентов билайна появился харизматичный «Виртуальный секретарь»

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Отвечать на подозрительные звонки, которые так часто поступают с неизвестных номеров, теперь необязательно. Пообщаться за вас по телефону и разузнать, что вы выиграли на этот раз или какой банк вам одобрил очередной кредит, о котором вы не просили, сможет «Виртуальный помощник» от билайна. Новая услуга доступна с 28 июля.

Личный секретарь сообщит, что вам неудобно ответить на звонок, узнает, кто и для чего вам звонил, а после этого отправит аудиозапись и полную расшифровку телефонного разговора в телеграм-чат. А дальше уже вам решать, перезванивать собеседнику или нет.

«Виртуальный помощник» может разговаривать разными голосами. Манера общения будет зависеть от выбранного вами персонажа. Кстати, вы сами сможете настроить, когда секретарь должен брать трубку и что говорить в начале беседы. На данный момент подключить можно следующих помощников:

Сергей – уверенный и серьезный, разбирается в бизнесе и увлекается инвестициями, знает себе цену и не даст вас в обиду.

Скай – искусственный интеллект в человеческой оболочке. Считает людей самыми интересными созданиями и обожает с ними общаться.

Дарья – внимательная и исполнительная, прирожденная помощница. С радостью возьмет на себя все неинтересные разговоры.

Ника – любознательная и влюбленная в жизнь. Во всем ищет счастливые знаки и превратит любой разговор в легкую беседу.

Крош (персонаж мультсериала «Смешарики») – превратит даже самый скучный звонок в эпическое веселье.

- Все фразы, которые помощники будут использовать в своем диалоге, составлены со всей чуткостью, в том числе и с юридической точки зрения, поэтому секретарь не скажет ничего лишнего и никогда не обидит собеседника, - отметили в пресс-службе билайн.

Подключить помощника могут только абоненты билайн. Для этого их номера должны быть привязаны к аккаунтам в телеграм.

ДЕНЕЖКИ

Попробовать новый сервис все абоненты смогут бесплатно. Пробный период длится две недели с момента подключения. В дальнейшем стоимость будет варьироваться от 2 до 10 рублей в день в зависимости от выбранного вами персонажа. Помощника в любой момент можно сменить.