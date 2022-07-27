Знание – деньги: Россияне стали лучше разбираться в льготах по ипотеке

Сегодня о льготных жилищных программах знают всё больше людей Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Решение жилищного вопроса - зачастую задача с множеством неизвестных. Для ее осуществления россияне всё чаще задействуют доступные им инструменты и меры поддержки, позволяющие улучшить жилищные условия с наименьшим ущербом для семейного бюджета. Сегодня о льготных жилищных программах знают всё больше людей, свидетельствуют результаты совместного опроса ДОМ.РФ и ВЦИОМ. Наибольшую узнаваемость получили меры поддержи для семей с детьми.

Так, 85% россиян знают о материнском капитале (в октябре 2021 г. – 82%), половина опрошенных в курсе о такой мере господдержки, как «Семейная ипотека» (ранее 42%). Еще 49% – о выплатах 450 тыс. рублей многодетным семьям на погашение ипотеки (ранее 48%).

Кроме того, серьезно выросла узнаваемость наиболее универсальной программы «Льготной ипотеки» на новостройки - о ней знают уже 61% опрошенных россиян, тогда как в октябре 2021 года – 36%. О льготной ипотеке для сотрудников IT-компаний знают или что-то слышали 39% россиян, несмотря на то, что мера поддержки запущена только в начале мая. Что в целом подтверждает ее востребованность и высокий спрос. О «Дальневосточной ипотеке» знают 42% опрошенных граждан (39% в октябре 2021 г.).

«Мы видим, что люди все чаще решают квартирный вопрос с помощью ипотеки с господдержкой, - пояснил директор Консультационного центра ДОМ.РФ Михаил Ковалев. - С начала этого года благодаря льготным программам жилищные условия улучшили уже более 230 тысяч семей.

При наличии большого количества жилищных госпрограмм люди нуждаются и в более широкой информационной поддержке, отмечает спикер. «ДОМ.РФ совместно с правительством РФ, регионами и порталом Госуслуги проводит большую работу в этом направлении. С апреля 2020 года в рамках Института развития работает Консультационной центр, благодаря которому ответы на вопросы о мерах поддержки получили уже более 9,1 млн человек», - пояснил он.

В частности, консультации по жилищным программам проводятся на федеральном портале спроси.дом.рф и по телефону горячей линии. На сайте есть разборы более 600 жизненных ситуаций, связанных с покупкой или арендой жилья. Ежемесячно им пользуются более 1 млн человек.

ДОМ.РФ: Россияне назвали самые узнаваемые жилищные госпрограммы