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Наука27 июля 2022 13:16

Пилот сфотографировал загадочное красное свечение в небе над Атлантическим океаном

Пилот запечатлел феномен, пролетая над ним
Владимир ЛАГОВСКИЙ
Владимир ЛАГОВСКИЙ
Сполохи яркого красного света пилот самолета сфотографировал над Атлантическим океаном.

Сполохи яркого красного света пилот самолета сфотографировал над Атлантическим океаном.

Крайне озадачил читателей портал Reddit, опубликовав у себя фотографии, на которых видно какое-то яркое сияние. Из сопроводительной записи следовало, что фото прислал анонимный автор, пилот. И что сделаны они были 22 июля 2022 года над Атлантическим океаном из кабины самолета. Район не указан. Не известна и высота, на которой находился самолет.

Конечно, одни стали обвинять пришельцев, понастроивших подводные базы. Другие заподозрили нечистую силу и приближение конца света. А кто-то решил, что подобным образом открывается портал для прохода в иную вселенную.

Все три снимка пилота.

Все три снимка пилота.

Но были и вполне разумные предположения. Конкретно о том, что свечение создают светодиодные фонари, которые установлены на рыболовецких судах, добывающих сайру. Они привлекает её косяки ярким красным светом. Альтернативный вариант – использование газоразрядных ламп высокой интенсивности (HID, high-intensity discharge lamps).

Один из читателей припомнил, что наблюдал такие же огромные пятна красного света в 2020 году, пролетая в самолете над Охотским морем по пути из Гонконга в Анкоридж. И даже прислал свой снимок, на котором, правда, «краснота» выглядела более размыто. Читатель объяснил это тем, что лампы подсвечивают не только воду, но и частицы приманки в ней.

Судно с лампами, с которого ловят сайру.

Судно с лампами, с которого ловят сайру.

Похожую загадку, кстати, в 2012 году решило NASA, специалисты которого, поначалу не могли понять, что за странные светящиеся объекты видны на снимках из космоса. Сотни их находились посреди Атлантического океана - там, где ничего не было.

У заинтересованной общественности лидировали, естественно, две гипотезы: либо это НЛО – «летающие тарелки» инопланетян, у которых база в безлюдном районе. Может быть, даже под водой. А как же без инопланетян? Или в объектив попали какие-то светящиеся организмы. Но уж очень они были крупны. Чудища какие-то.

Свечение наблюдали и в 2020 году.

Свечение наблюдали и в 2020 году.

Выяснилось, из космоса удалось тогда сфотографировать рыбацкие суда, которые вели промысел кальмаров на шельфе в районе Аргентины и Фолклендских островов. А ловят кальмаров с помощью мощных ламп. Но не красного, а белого света. Яркие пятна от них и попали в объектив.

На последовательных снимках, которые специально сделало NASA, видно, что суда перемещаются.

На снимках NASA из космоса не НЛО. Это кальмаров ловят.

На снимках NASA из космоса не НЛО. Это кальмаров ловят.

Специалисты подчеркивали: огней много от того, что и рыбаков огромное количество. Аргентинский кальмар (Illex Argentinus) - массовый промысловый вид.

Что касается красного свечения, то гипотеза о том, что его создают рыболовецкие суда, не доказана. Требует проверки. Равно, как и предположение о нечистой силе.

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