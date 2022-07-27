Пилот сфотографировал загадочное красное свечение в небе над Атлантическим океаном

Сполохи яркого красного света пилот самолета сфотографировал над Атлантическим океаном.

Крайне озадачил читателей портал Reddit, опубликовав у себя фотографии, на которых видно какое-то яркое сияние. Из сопроводительной записи следовало, что фото прислал анонимный автор, пилот. И что сделаны они были 22 июля 2022 года над Атлантическим океаном из кабины самолета. Район не указан. Не известна и высота, на которой находился самолет.

Конечно, одни стали обвинять пришельцев, понастроивших подводные базы. Другие заподозрили нечистую силу и приближение конца света. А кто-то решил, что подобным образом открывается портал для прохода в иную вселенную.

Все три снимка пилота.

Но были и вполне разумные предположения. Конкретно о том, что свечение создают светодиодные фонари, которые установлены на рыболовецких судах, добывающих сайру. Они привлекает её косяки ярким красным светом. Альтернативный вариант – использование газоразрядных ламп высокой интенсивности (HID, high-intensity discharge lamps).

Один из читателей припомнил, что наблюдал такие же огромные пятна красного света в 2020 году, пролетая в самолете над Охотским морем по пути из Гонконга в Анкоридж. И даже прислал свой снимок, на котором, правда, «краснота» выглядела более размыто. Читатель объяснил это тем, что лампы подсвечивают не только воду, но и частицы приманки в ней.

Судно с лампами, с которого ловят сайру.

Похожую загадку, кстати, в 2012 году решило NASA, специалисты которого, поначалу не могли понять, что за странные светящиеся объекты видны на снимках из космоса. Сотни их находились посреди Атлантического океана - там, где ничего не было.

У заинтересованной общественности лидировали, естественно, две гипотезы: либо это НЛО – «летающие тарелки» инопланетян, у которых база в безлюдном районе. Может быть, даже под водой. А как же без инопланетян? Или в объектив попали какие-то светящиеся организмы. Но уж очень они были крупны. Чудища какие-то.

Свечение наблюдали и в 2020 году.

Выяснилось, из космоса удалось тогда сфотографировать рыбацкие суда, которые вели промысел кальмаров на шельфе в районе Аргентины и Фолклендских островов. А ловят кальмаров с помощью мощных ламп. Но не красного, а белого света. Яркие пятна от них и попали в объектив.

На последовательных снимках, которые специально сделало NASA, видно, что суда перемещаются.

На снимках NASA из космоса не НЛО. Это кальмаров ловят.

Специалисты подчеркивали: огней много от того, что и рыбаков огромное количество. Аргентинский кальмар (Illex Argentinus) - массовый промысловый вид.

Что касается красного свечения, то гипотеза о том, что его создают рыболовецкие суда, не доказана. Требует проверки. Равно, как и предположение о нечистой силе.