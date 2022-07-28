Рыбаки бьют тревогу: передел рыбной отрасли обернется крахом для 150 тысяч человек

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В социальных сетях появились десятки фотографий рыбаков, которые просят президента России Владимира Путина остановить квотный передел в рыбной отрасли. Трудовые коллективы рыбопромышленных и рыбоперерабатывающих предприятий Сахалина, Курильских островов, Камчатки, Поморья, Приморья, Мурманска, Магадана, Хабаровска направили главе государства десятки коллективных писем. Свои подписи на них поставили более 3 тысяч человек. Кроме того, рыбаки запустили акцию #остановитеквотныйбеспредел.

В письмах Владимиру Путину речь идет о поправках в закон о рыболовстве. Они предусматривают предусматривают выделение 24% общего допустимого улова сельди и минтая на Дальнем Востоке под инвестиции, изъятие и выставление на аукционы ещё 50% квот на добычу краба (другие 50% забрали у компаний в 2019 году) и всей квоты на добычу моллюсков. Это ударит по 117 рыбопромышленным предприятиям, которые не смогут существовать без квот на вылов рыбы и 40 тысяч рыбаков Дальнего Востока и Севера могут остаться без работы, отмечают авторы обращений. Поэтому рыбацкие коллективы бьют тревогу, ведь под угрозой не только их трудоустройство, но и благополучие их семей – в общей сложности 150 тысяч человек.

«Обращаемся к вам с болью и тревогой - остановите напор», «эта закон режет по человеческим судьбам», «более 40 тысяч жителей Дальнего Востока и Поморья окажутся без работы, без средств к существованию, с долгами по ипотеке» - такие фразы из писем берут за душу, это действительно крик о помощи.

Напомним, что в 2018 году между рыбными компаниями и государством были заключены договоры право добывать рыбу до 2033 года. Теперь их расторгнут, а квоты отдадут «под инвестиции» и выставят на аукционы. В итоге большинство компаний будут разорены, так у них нет залога для получения кредитов, и они не смогут участвовать в торгах.

В результате более 500 судов перестанут вести промысел – это половина рыболовного флота страны. В прибрежных поселках закроются градообразующие предприятия, региональные бюджеты потеряют доходы в виде тех налогов, которые исправно платили эти компании. Многоукладная рыбная отрасль превратится в «закрытый клуб», где есть место только компаниям-гигантам.

Рыбаки просят президента поручить Правительству отказаться от идеи принятия законопроекта о втором этапе инвестиционных квот и очень надеются, что их услышат и остановят квотный передел.