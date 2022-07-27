Сергей Бурунов начал подготовку к пенсии: Раньше в аптеку за презервативами ходил, а теперь там кольнуло, тут болит

Сергей Бурунов прошел медосмотр в павильоне "Здоровая Москва". Фото: Оксана Зуйко

Звезда "Полицейского с Рублевки" за несколько лет стал одним из востребованных актеров, хотя многие до сих пор помнят его именно по пародийному проекту "Большая разница". Сейчас 45-летний Сергей Бурунов с городских плакатов обещает горожанам: "Я вам покажу здоровую Москву". Те, кто бывали в павильонах здоровья в парках Москвы, сразу поняли о чем речь. Подумать о своем здоровье решил и актер.

- Да, я решил наконец-то пройти медосмотр в павильоне "Здоровая Москва", - сказал Сергей Бурунов.

Артист заполнил все анкеты, сдал кровь, встал на весы. При росте 174 сантиметров у Сергея Бурунова явно лишний вес - 96 кг. Артист честно признался, как многие люди, он ленив, всегда откладывал на потом медицинские обследования.

Фото: Оксана Зуйко

- Есть жалобы на здоровье? - спросил терапевт Никита Миронов.

- Шейно-грудной отдел, давление, усталость. Два дня работал, спал плохо, - признался артист.

Хронических болезней у Бурунова, как он рассказал, нет. Несколько лет назад пришлось лечь под нож хирурга, чтобы удалить липому (доброкачественное образование, связанное с уплотнением избытка жировой ткани).

- Вы можете назвать себя ЗОЖником?

- Ни в коем случае. Я все ем. Стараюсь делить тарелку на углеводы, белки и жиры, - ответил kp.ru актер.

- Пиццу в ресторане можете позволить?

- Зло оно же соблазнительно, сразу приносит результат, когда схватил пиццу или попил кока-колы. Но стараюсь не особо есть копченое, соленое, жареное, жирное. Тут нужно выбирать: здоровье или копченую колбасу.

- Что нужно делать, чтобы быть в такой форме, как вы?

- Стараюсь следить за здоровьем, высыпаться, бывать на свежем воздухе. Плаваньем иногда занимаюсь, но это мне так кажется, а тренер говорит, что я просто держусь на воде. Так скажу, если раньше в аптеку за презервативами ходил, а в магазин за сигаретами - все, и как-то посмеивался, что у кого-то что-то болит. А теперь у самого начинается: тут кольнуло, там болит, что-то устал.

Фото: Оксана Зуйко

- Какие рекомендации вам дали врачи?

- Соблюдать режим труда и отдыха, спать не меньше 7-9 часов, следить за питанием и питьевым режимом. Проблема, что придерживаться этих рекомендаций с моим темпом жизни будет сложно. Это же мегаполис, неприятности на работе. Как только есть возможность, то я стараюсь высыпаться, иду на прогулки на свежем воздухе, нахожу время для родственников, секса, смеха.

- О пенсии уже думаете?

- Дожить бы. Человек предполагает, а Бог располагает. Сейчас в планах заниматься своим здоровьем, путешествовать. Хочу работать в каком-то интересном проекте, где есть глубина и смысл, может быть снять что-то свое. Это будет фильм. Свою история, со своими единомышленниками, которые меня слышат и понимают. Пока ищем тему.

Артист признался, что больше всего он хочет поехать на Черное море на мотоцикле - такая у него мечта на ближайшее время. Правда, признается, что ехать одному страшно и спина болит.

- Сейчас восстановлю опорно-двигательный аппарат и хочется попробовать отправиться в мотопутешествие. Очень люблю водить мотоцикл, самолетом управлять я так и не научился, хотя учился несколько курсов в авиационном училище, но потом я увлекся творчеством и пошел в эстрадно-цирковое училище. И не жалею, что сменил свое призвание.