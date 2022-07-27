Фестиваль «Берингов пролив» состоится на Чукотке 2-7 августа

Чукотка примет профессиональных туристических операторов и экспертов в сфере гостеприимства со всей российской Арктики

2-7 августа на Чукотке состоится Международный фестиваль «Берингов пролив» в рамках плана основных мероприятий председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 гг. Оператором событий председательства является Фонд Росконгресс. Программа фестиваля включает деловую программу «Арктический форум путешественников», спортивные соревнования «Берингийские игры» и тур-экспедицию по региону. Объединенные брендом фестиваля мероприятия будут также посвящены Международному дню коренных народов мира, который отмечается 9 августа.

Международный фестиваль «Берингов пролив» откроет деловая программа «Арктического форума путешественников». Чукотка примет профессиональных туристических операторов и экспертов в сфере гостеприимства со всей российской Арктики. Участники дискуссий обсудят ключевые тренды отрасли, лучшие практики в организации арктических путешествий и успешные кейсы в продвижении регионов Крайнего Севера. Директор Арктического портала Халлдор Йоханссон (Исландия) расскажет о предпочтениях зарубежных туристов. В центре форума также вопросы устойчивого развития туризма в Арктике, аспекты создания новой инфраструктуры, темы, связанные с брендированием территорий и популяризацией туров. В рамках одной из дискуссий в Анадыре встретятся и обменяются мнениями популярные блогеры-путешественники, совершившие не один десяток интересных экспедиций по территории Арктики – Богдан Булычев, Алексей Жирухин, Альберт Соколов и Станислав Корякин.

Спортивная программа фестиваля включает соревнования среди представителей коренных народов Арктики «Берингийские игры», в которых примут участие представители всех арктических регионов России. Около 50 человек определят сильнейших в семи северных дисциплинах, среди которых тройные прыжки, перетягивание палки и высокий удар одной ногой. Соревнования направлены на вовлечение проживающих в Арктической зоне России людей в регулярные занятия физической культурой и спортом, популяризацию традиционных спортивных дисциплин коренных народов, а также укрепление связей между российскими арктическими регионами.

В дни фестиваля в Чукотском районе Чукотского АО, в селе Лорино, также состоится Юбилейная регата морских охотников «Берингия-2022» — командные гонки на традиционных чукотских байдарах среди мужских и женских команд, а также праздничные мероприятия, посвященные Международному дню коренных народов мира.

Ярким событием фестиваля «Берингов пролив» станет тур-экспедиция по Чукотке, ее цель – показать самые яркие точки притяжения туристической Чукотки. Фестиваль завершится на крайней восточной материковой точке Евразии Мысе Дежнева, где участники экспедиции установят флаги фестиваля.

«Путешествия и спорт объединяют людей. Сегодня Чукотский АО выступает центром притяжения для гостей из других регионов нашей страны. Мы ожидаем, что на Международном фестивале «Берингов пролив» профессионалы туристической отрасли смогут обменяться опытом и изучить новые тенденции в развитии Арктического туризма. Наши предприниматели развивают туристическую инфраструктуру и сеть маршрутов по региону. С помощью фестиваля мы намерены рассказать об этом всем, кто заинтересован в уникальных турах по российской Арктике, а великолепная природа Чукотки никого не оставит равнодушным!» - отметил губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин.

Организаторы фестиваля – Правительство Чукотского автономного округа и Ростуризм.

В рамках председательства в Арктическом совете в 2021–2023 гг. Россия уделяет значительное внимание развитию устойчивого туризма в Арктике в интересах поступательного социально-экономического развития регионов Заполярья, поддержке малого и среднего предпринимательства в высоких широтах, а также сохранению и приумножению культурного наследия коренных народов Севера.

Трансляция мероприятий деловой программы фестиваля «Берингов пролив» будет доступна на официальном сайте российского председательства.