Специалист объяснил, что нужны две дозы прививки, чтобы получить сертификат. Даже если вы хотите просто ревакцинироваться Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как пишет «Коммерсант», в российских поликлиниках закончился «Спутник Лайт». И теперь бустер (то есть продление иммунной защиты спустя полгода после первой вакцинации) делают первым компонентом «Спутника V».

Главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням Владимир Чуланов рассказал ТАСС, что «первый компонент «Спутника V» абсолютно идентичен вакцине «Спутник Лайт», поэтому его можно использовать для ревакцинации». А вакцины, то есть «Спутника V», в регионах достаточно. И уточнил, что для полноценной защиты, людям старше 60 лет лучше делать два компонента «Спутника V», чтобы сформировать более хороший иммунный ответ. Владимир Чуланов также добавил, что вакцинацию и ревакцинацию можно проводить любой вакциной, зарегистрированной на территории РФ.

По личным наблюдениям корреспондента «КП», уже давно в некоторых регионах, да и в Москве, ревакцинируют не «Спутником Лайт», как было полгода назад, а первым компонентом «Спутника V». Например, в Свердловской области мои родственники уже в марте не смогли ревакцинироваться Лайтом и делали две прививки Спутником V. А в мае мы с мужем в столичной поликлинике тоже услышали от врачей: «Лайта нет, ставим первый компонент V и рекомендуем сделать второй».

- Я тоже в последние недели искал в Подмосковье поликлинику, где могу ревакцинироваться «Спутником Лайт», - рассказал «КП» к.м.н., иммунолог, эксперт по разработке, исследованиям и регистрации лекарственных препаратов Николай Крючков. - Обзвонил шесть поликлиник и везде слышал ответ, что есть только «Спутник V». Это в принципе объяснимо — производство антиковидных вакцин было приостановлено по причине формирования значительных запасов на фоне относительно низкого спроса, а «Спутника Лайт» при этом было произведено меньшее количество. Так что я пришел на удачу в первый в моем списке пункт вакцинации и там нашлась доза Лайта! На самом деле, разницы между иммунным ответом на Лайт и первый компонент «Спутника V» - нет. Потому что это одно и то же. Только есть одно «но»: если ревакцинация «Спутником Лайт» дает вам возможность получить сертификат о прохождении вакцинации на год, то ревакцинация первым компонентом — нет. Придется делать вторую дозу «Спутника V». Но если первую прививку (или ревакцинацию «Лайтом») вы делали полгода назад, то у вас должен сохраниться старый сертификат: он действителен год.

В общем, если вам важно ревакцинироваться лично для себя и сертификат не нужен — смело колите первую дозу «Спутника V». Если необходим сертификат, тогда придется искать «Спутник Лайт» - иногда он еще встречается. Или делать вторую дозу «Спутника V».

Ведь, как ни крути, а очередная волна ковида близко. И ревакцинироваться стоит.