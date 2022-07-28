Вступительная кампания на финише: как определиться с вузом и правильно подать аттестат и согласие на зачисление

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Предстоящая неделя – самая ответственная. Нужно проанализировать конкурсные списки, оценить свои шансы и успеть подать самые важные на этом этапе документы - согласие на зачисление и оригинал аттестата (или диплома колледжа). Что-то перепутал - и ты в пролете. Это раньше было две волны, и можно было попробовать поступить на бюджет в другой вуз, если не повезло с первого раза. Сейчас только одна попытка, и та почти вслепую. Вот народ и нервничает. Мы собрали ответы на вопросы, которыми чаще всего изводят экспертов по поступлению.

ЧТО ТАКОЕ РАНЖИРОВАННЫЕ СПИСКИ?

В них все поступающие расставлены в порядке убывания суммарного балла (баллы за ЕГЭ + дополнительные баллы за индивидуальные достижения). В списках нет имен-фамилий – только номера СНИЛСов или индивидуальные номера, которые присваивают вузы. По новым правилам, можно участвовать в конкурсе одновременно в пяти вузах, выбрав до 10 направлений в каждом. Так вот по каждой специальности будет отдельный список.

Новых людей уже не должны добавлять, поскольку срок подачи документов на поступление истек 25 июля. Однако из-за сбоев Госуслуг (на этом портале работает суперсервис «Поступление в вуз онлайн», к которому подключены все российские вузы) некоторые приемные комиссии не успели внести в списки всех, кто подал документы вовремя, и им дали еще пару дней.

Абитуриенту нужно самостоятельно отслеживать свою позицию по всем специальностям, на которые он подал «заявку». А если одинаковые конкурсные баллы? Тогда ранжируют по баллу за профильный предмет. Следующий по значимости критерий – наличие преимущественного права на поступление (его предоставляют сиротам, инвалидам — категорий много) и уже потом индивидуальные достижения.

ГДЕ ИХ ИСКАТЬ?

На всех сайтах вузов. Раздел может называться «поступающим», «абитуриентам», «приемная кампания 2022», «приемная комиссия», «конкурсные списки», «рейтинговые списки» и пр. Списки появятся и на Госуслугах. А еще есть агрегатор абитуриентов admlist.ru, где тоже можно отслеживать ситуацию.

КАК ИХ МОНИТОРИТЬ?

Поступающие будут подавать согласие на зачисление и оригинал аттестата, и это будет отражаться в списках пометкой. Именно на таких конкурентов и нужно ориентироваться, поскольку они уже точно решили поступать в этот вуз. Чем меньше народу с согласием и аттестатом перед вами в списке, тем выше шанс поступить. Если вы среди таких третий, а бюджетных мест 10, считайе, дело в шляпе. А если десятый, положение шаткое. Можно, конечно, рискнуть и ждать до последнего: а вдруг никто не вытеснит? Или же смириться и подавать согласие и аттестат в другой вуз.

Вузы должны обновлять списки несколько раз в день.

УЖЕ СЕЙЧАС НЕСТИ СОГЛАСИЕ?

Не спешите. Еще не завершился приоритетный этап, на котором поступают по квотам или без вступительных экзаменов (олимпиадники). Эти ребята должны подать оригинал и согласие до 28 июля включительно. 30 июля вузы опубликуют приказы о зачислении, и вот теперь можно понять, сколько бюджетных мест осталось для участников основного этапа – тех, кто поступает только по ЕГЭ. Вычитаете количество зачисленных приоритетников (см. приказ на сайте вуза) из общего числа бюджетных мест (контрольные цифры приема там же) и ориентируйтесь на эту цифру, оценивая свои шансы.

КОГДА КРАЙНИЙ СРОК?

3 августа – последний день, когда нужно подать аттестат и согласие на зачисление. Дедлайн – 18.00, но некоторые вузы могут продлить до полуночи. Опоздаете хотя бы на минуту – не примут.

ЛИЧНО ИЛИ ОНЛАЙН?

Есть четыре способа подачи документов: отнести лично, отправить почтой или курьером, через личный кабинет на сайте вуза и через Госуслуги. Через ЛК можно подать согласия сразу на все направления, но нельзя подать оригинал – его придется принести лично. Через Госуслуги можно подать только одно согласие, зато только там можно подать оригинал дистанционно. Отнести лично или отправить почтой можно и тот, и тот документ. Но есть нюанс: если вы уже подали согласие и аттестат лично, а потом вдруг передумали, придется лично забирать их из приемной комиссии. С Госуслугами проще: переставите отметки на другую специальность или другой вуз и готово. Еще момент: вузы разрешают перекладывать согласие с одной специальности на другую, но, как правило, не больше двух раз. Уточняйте в правилах.

Эксперты советуют не смешивать способы подачи, чтобы не путать ни себя, ни комиссии. Многие приемные комиссии и вовсе просят по возможности приносить бумаги лично, потому что боятся сбоев Госуслуг. Техслужба суперсервиса все это время на связи и круглосуточно консультирует (их телефон - 8 (800) 100-20-17), серьезных сбоев, говорят, не случалось, но – техника есть техника, может «лечь». И не дай бог это случится 3 августа из-за большого наплыва пользователей.

КАК ПОСТАВИТЬ ОТМЕТКУ НА ГОСУСЛУГАХ?

Если выбираете Госуслуги (все-таки это удобно, особенно для поступающих в другой город), проверьте, «подтвержден» ли у вас оригинал. Если аттестат отображается во вкладке образование в документах – порядок, при подаче подгрузится автоматически. Когда определитесь с вузом и специальностью, заходите в ЕПГУ (это и есть Госуслуги) во вкладку с недавними операциями по документам в вуз, находите кнопку «все конкурсные списки» и там ставите отметки. Для надежности перезвоните в приемную комиссию (а заодно напишите им на почту и в соцсети) и уточните, «увидели» ли они ваши галочки.