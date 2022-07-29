Иван-чай: невероятно полезен, почти не исследован, пить можно всем и сколько угодно

Производство иван-чая в Якутии. Фото: Евгений Софронеев/ТАСС

Лето в разгаре, и повсюду растет иван-чай. Говорят, что это чудо-растение, и оно даже помогало нашим солдатам одолеть врага во время Великой отечественной войны. А что на самом деле? Так ли он полезен? Спрашиваем врача-диетолога Елену Соломатину.

Да, полезен, без обиняков говорит Елена Соломатина. Применяется с глубокой древности. Ива-чай обладает противовоспалительным, общеукрепляющим, антиоксидантным, антисептическим, антитоксическим, бактерицидным, иммуностимулирующим и рядом других полезных качеств. Спектр болезней, при которых помогает напиток, широк. Это не только простудные и вирусные заболевания, но и снижение памяти, умственной работоспособности, физической выносливости. А еще, как говорит Елена Соломатина, иван-чай хорошо пить пожилым людям, при старческой слабости, изменениях психики, снижении памяти.

Иван-чай применяют не только как питье. Его настоем или отваром можно полакать горло, а также рот при воспалении десен и пародонтите. При высыпаниях на коже или даже ранениях можно взять ватку, намоченную в отваре, и протереть кожу. Именно таким образом залечивались раны воинов, полученные на полях сражений, еще во времена Александра Невского.

За счет чего так полезен иван-чай? Необыкновенно богат иван-чай витамином С. По словам Елены Соломатиной, в стакане напитка на основе иван-чая около 400 миллиграммов витамина С при рекомендованная суточной дозе в 100 миллиграмм. В апельсинах витамина С меньше в три раза, а лимоне в пять!

Также очень богат иван-чай и бета-каротином. С помощью окислительных реакций это вещество преобразуется в витамин А. Который имеет важнейшее значение для нашего зрения, иммунитета и сердечнососудистой системы.

Содержится в иван-чае много и витаминов группы В. В том числе витамина В9 - фолиевой кислоты, которая поддерживает процессы деления и формирования клеток. Поскольку фолиевая кислота помогает формировать нервную трубку растущего плода, напиток полезен беременным и кормящим.

Обращает на себя внимание высокое содержание кверцетина . Целый ряд исследований показывает пользу кверцетина при восстановлении бронхиальной системы после ковида. Кверцетин положительно влияет на сердечно-сосудистую систему , имеет выраженное противоопухолевое действие.

Цветы иван-чая. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Есть в иван-чае и танины, обладающие антибактериальными и антивирусными свойствами, а также борются с патогенной микрофлорой. А еще - кальций, магний, медь, цинк и фосфор. Эти вещества укрепляют костную систему, нормализуют давление и укрепляют сосуды, положительно влияют на работу иммунитета, оказывают дополнительное антивирусное, антибактериальное и противовоспалительное действие.

Наконец, хлорофилл. Помимо бактерицидного действия( в аптеках продаются всевозможные хлорофилины для полоскания зубов, рта и горла) , он снимает усталость и увеличивает работоспособность, поскольку благодаря хлорофиллу клетки лучше насыщаются кислородом.

По словам нашего эксперта, иван-чай оказывает и успокаивающее действие, а еще снимает неврозы, депрессивные состояния, уменьшает раздражительность.

Также, напоминает Елена Соломатина, были исследования, показавшие положительное влияние иван-чая на работу на простаты. Так что в каком-то смысле этот напиток можно назвать мужским чаем.

Поскольку иван-чай содержит обволакивающие вещества, то напиток может быть полезен при гастрите и прочих воспалениях желудочно-кишечного тракта, а также при отравлениях, при заболеваниях мочевыводящей системы. А также при гинекологических заболеваниях прежде всего за счет бактерицидного действия и подавления роста патогенной микрофлоры.

Несмотря на такое разнообразие полезных свойств, Соломатина подчеркивает, что лекарством иван-чай назвать нельзя. Это профилактическое, поддерживающие и общеукрепляющее организм средство. Не стоит пытаться заменить им назначенные врачом лекарства. Дело в том, что все медицинские препараты, которые разрешены к применению, проходят стандартизированные клинические исследования, позволяющие подтвердить их пользу и вычислить дозировку. По поводу иван-чая таких исследований никогда не проводилось.

Зато никаких противопоказаний, за исключением индивидуальной непереносимости, нет. Если чай и кофе, помимо кофеина, содержат и пурины, и при мочекаменной болезни и ряде других нарушений обмена веществ их пить нежелательно, то к иван-чаю такие ограничения не относится.

Как готовить? На стакан воды Елена Соломатина рекомендует класть чайную ложку-полторы иван-чая. Выждать 10-15 минут. Ограничений, сколько пить, нет, хоть пять чашек в день. Поскольку иван-чай обладает обволакивающим действием, то никаких проблем с желудком возникнуть не может.

Хорошо пить иван-чай вместе с малиной. Малина сама по себе является лечебным растением, разжижающим кровь, снимающим воспаление, уменьшающим температуру, обладающим обезболивающим эффектом. Если их соединить в одном стакане, польза значительно увеличивается.

Как собирать? Чем выше к цветку растут листья, тем они полезней, поэтому самые нижние собирать не стоит. Разумеется, во время сбора лучше отходить подальше от дорог, выбирать более экологически чистые места. Что касается сушки, то под прямыми солнечными лучами сушить иван-чай не стоит. Лучше выбрать закрытое от прямых солнечных лучей, продуваемое место вроде чердака или террасы. Важно помнить, что не стоит сушить листья иван-чай на газете, поскольку они впитают в себя вредную типографскую краску. Также не стоит сушить на полу. Лучше всего использовать какое-то изделие из ткани, например, простынь или полотенце. Хранить можно в мешках или пактах. Важно, чтобы помещение было сухое.