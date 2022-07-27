За управление машиной в состоянии опьянения или за отказ от прохождения медосвидетельствования водитель может лишиться прав на срок до 2 лет. Фото: Лаборатория «Алфавит»

150 лет назад в Англии появился первый в истории законодательный запрет на управление транспортным средством в состоянии опьянения. Через полвека аналогичные меры приняли Швеция, Дания и Финляндия. А к 2000 году все страны мира, кроме Нигера, Конго и Гамбии, имели правовые ограничения по уровню содержания алкоголя в крови водителя. Максимальный порог нигде не выше 0,08 г/л.

Меры наказания в отношении преступивших закон варьируются от исправительных работ в морге, как в Молдавии, до смертной казни, как в Китае. Но окончательно искоренить проблему не удалось нигде. Даже в непьющей Малайзии, где с нарушителем в тюрьму сажают ближайших родственников, или законопослушной Японии, где пассажиры преступника признаются сообщниками и солидарно отвечают перед законом.

Единственного решения, как показывает мировой опыт, тут быть не может. Но найти оптимальный баланс между мерами профилактики, наказания и воспитания возможно.

За последние годы наше законодательство в части меры наказания водителей в состоянии опьянения не раз пересматривалось в сторону ужесточения. Напомним, сейчас за управление ТС в состоянии опьянения или за отказ от прохождения медосвидетельствования водитель может лишиться прав на срок до 2 лет. Кроме того, ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей. А за повторное нетрезвое вождение, как и за повторный отказ от медосвидетельствования, - уже уголовная ответственность. Вот только за руль садится пьяный человек, который попросту неспособен соотнести свои действия с вероятными последствиями. Его не то что штрафом - четвертованием не испугаешь. Поэтому основная и самая важная часть работы по предупреждению таких ДТП состоит в том, чтобы не дать пьяному сесть за руль и выехать на дорогу. И это не только массовые проверки на дорогах, но и активная работа с населением - направление, которому Госавтоинспекция уделяет особое внимание.

Как бы хорошо ни работала полиция, а без самоконтроля внутри общества - никуда. Поведенческие установки водителя зависят от уровня правосознания общества. Уровень этот за последние несколько лет заметно вырос. Причиной тому - активная просветительская работа Госавтоинспекции в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения». В результате этой работы в 2021 году в сравнении с предыдущим годом втрое выросло количество сигналов от населения о правонарушениях на дорогах. Чаще это предупреждение о предположительно пьяном водителе. Граждане звонят 02, 102, 112 или по телефону дежурного в региональные подразделения Госавтоинспекции. Фото- и видеоматериалы можно отправить через сервис подачи обращений официального сайта Госавтоинспекции https://гибдд.рф/request_main. В ходе отработки таких сигналов в минувшем году задержали почти 45 тысяч нетрезвых водителей. И это самое убедительное свидетельство того, что активная гражданская позиция становится трендом.

Содействие Госавтоинспекции оказывают не только отдельные граждане, но и сообщества. Почти в половине российских регионов на базе популярных мессенджеров действуют группы из граждан и сотрудников Госавтоинспекции. Участник группы может отправить сообщение о подозрительном поведении водителя, и сотрудники ГИБДД сразу примут его в отработку. На Кубани действуют казачьи дружины, в Кирове - «Ночной патруль». Практически во всех регионах рядом с местами отдыха дежурят общественные патрули. ГИБДД привлекает к сотрудничеству работников АЗС, владельцев и персонал кафе, ресторанов.

Речь не о том, чтобы помешать кому-то изменять свою реальность доступным для него способом. Мы все - свободные люди! Но ровно до тех пор, пока эти права и свободы не угрожают правам и свободам других. В первую очередь - праву на жизнь.

Материал подготовлен в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги».