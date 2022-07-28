Глава Калининградской области Антон Алиханов: Надо добиваться полной отмены ограничений на транзит с регионом

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Как уже сообщал сайт KP.RU, в Калининград транзитом через Литву прибыли первые 60 вагонов с цементом. Это долгожданное событие журналист «Комсомольской правды» обсудил с главой региона…

- …Антон Андреевич здравствуйте, это Гамов Александр, ваш биограф из «Комсомольской правды».

- Да.

- Как у вас настроение сегодня?

- Ну, так, смешанное. Нормальное, рабочее.

- Ясно. Скажите, вы сами эти вагоны видели, на станции были? А то я вчера Дмитрию Пескову сказал - до Антона Алиханова никак не дозвонюсь, наверное, губернатор на станцию уехал поезд встречать.

- Да, я приехал,посмотрел прибытие. Да, видел.

Было всего 60 вагонов, но их ещё раньше отцепили на востоке области, там тоже цемент нужен. Поэтому я видел часть состава.

- Скажите, то есть, это все по-рядовому так прошло, да? Само событие. Не было там цветов, шариков, оркестра…

- Нет, ну, конечно, нет. Александр, мы сейчас что же - встречу цемента от чего-то станем превращать в какой-то праздник?

Тем более - несмотря на то, что мы «продавили» европейцев, и нам железнодорожный транзит вот этот организовали, скажем так, разрешили, сняли ограничения… Но, к сожалению, есть еще много условий, которые обрастают все новыми и новыми подробностями. И нас, конечно, они категорически не устраивают.

- И что же за условия?

- Это, например, то, что они (чиновники Евросоюза. - А.Г.) начинают квотировать, по сути, объем товаров, которые они разрешают перевозить через жд.

То есть, если мы захотим вдруг строить больше, например, то нам того же цемента пропускать сверх того, что мы ввозили за последние три года, не дадут.

Или - есть, например, товары, которые мы, исключительно, в импортном режиме покупали, то есть, где-то в Европе. А сейчас, в связи с их санкциями, нашли производителей в регионах России, хотим купить там. А получается, что нам не дают это провезти, потому что, дескать, этого не было вот в той, прежней - годами ранее - статистике перевозок.

Потом - они не считают почему-то статистику перевозок с использованием не железнодорожного, а автомобильного транспорта. То есть, если раньше мы, например, какой-нибудь товар, не знаю, стекло, предположим, неважно, какой, возили на машинах, то сейчас литовцы говорят: нет. Вот у нас, типа, не было в жд-перевозке стекла, значит, возить нельзя его.

Хотя, в таможенной статистике они его видят. В общем, издеваются - как могут.

И, на мой взгляд, это, конечно, такое отвратительное поведение, с которым нужно бороться. И нам просто надо развивать наши первые успехи. И добиваться полной отмены ограничений на какой-либо транзит с Калининградской областью.

- Понятно. Скажите, а вот этот цемент - 60 вагонов, которые пришли, - это куда пойдет?

- Ну, там разные направления. И жилищное строительство многоквартирных домов, и социальные наши объекты – школы, детские сады.

Вот у нас, к сожалению, был определённый такой промежуток времени, когда нам не хватало цемента.

- Как вы выходили из положения - давайте напомним - когда на железной дороге в вашем направлении зажгли красный свет?

- У нас достаточно плотно сейчас загружена паромная линия. И мы продолжаем наращивать количество судов.

- Вот сейчас их сколько всего?

- Уже восемь. И в ближайшее время - в августе - будет еще дополнительно два судна, нам их обещают нам.

И в сентября выйдет большой железнодорожный паром «Генерал Черняховский». Это тоже разгрузит, разрешит нашу вот эту транспортную ситуацию, надеюсь.

- Ясно. То есть, если раньше мы с вами там прикидывали - ага, на 80%, значит, были решены задачи с восстановлением транзита, то сейчас - где-то на 90%, да?

- Александр, смотрите. Что касается именно транзита и Литвы, то восстановление на 80% - имелись в виду старые объемы, то есть, то, что мы ввозили раньше.

А сейчас складывается ситуация, когда европейцы начинают манипулировать статистикой… То есть, почему-то не учитывают то, что перевозилось автотранспортом, а это достаточно серьезный объем. Потом - они начинают нам запрещать покупать что-то новое, чего мы, например, не покупали раньше, но теперь это нужно… В том числе, и по причине того, что нас лишили возможности покупать товары на европейских рынках.

Вот это, на мой взгляд, такое серьезное ограничение.

И, честно говоря, я не понимаю, как его обходить сейчас… Если мы их (европейцев) не сможем «продавить» дальше, то единственным нашим таким надежным путем поставок является вот эта паромная линия.

Вот почему ее развитие – наш приоритет.

Кстати, сейчас принято решение о субсидировании этой паромной линии таким образом, чтобы эти перевозки были не дороже железнодорожных.(Допустим, от Калининграда до Москвы, до точки назначения) Если бы не это решение, то, конечно, нам было бы сложно.

Но нас, с одной стороны, поддержал МИД, коллеги, которые «продавили» часть решения по транзиту жд. Ну, и конечно, поддерживает сейчас правительство в целом, минтранс, других ведомства, которые принимают вот эти решения относительно развития морской переправы и, скажем так, сохранения ее дешевизны для тех потребителей, которые вот ввозят товары сюда и вывозят готовую продукцию на основную территорию страны.

- Понятно. А вот еще что я хотел спросить. Контрмеры у вас какие будет?

- Контрмеры там самые такие хлесткие, которые можно было бы озвучивать, наверное, я уже озвучил. Но это, опять же, наши предложения были.

То есть, смотреть на меня, как на человека, который формулирует окончательную позицию относительно ответных мер, - не стоит. Я исключительно исходя из нашего регионального, скажем так, фокуса предлагал какие-то шаги, которые, на наш взгляд, являлись бы действенными в переговорах.

А какая будет линия у Министерства иностранных дел, не могу сказать. Но мы находимся с ними в контакте, постоянно обмениваемся информацией, официально их тоже уведомляем, как развивается ситуация.

Так что, я думаю, еще есть работа у нас впереди, уже засучиваем рукава, продолжаем.

- И еще не могу не задать вопрос по поводу автомобильного перехода, переезда. Как там, большие очереди?

- Сейчас немножко подрассосалось, но - да, были у нас очереди, когда двое и даже трое суток приходилось стоять.

У нас сейчас, по сути, функционирует один пункт пропуска с Литвой. Но уже готов новый, самый большой в стране пункт автомобильный пропуска в поселке Дубки. (Это тоже граница с Литвой, скажем так, северной части региона.) И мы надеемся, что он скоро заработает, но это зависит от наших соседей тоже.

- Конкретно?

- От литовцев.

- То есть, вам не до выборов, да, губернаторских? (Выборы главы региона пройдут в сентябре.)

- Ну…

- Вы заняты, как всегда, не выборами, а… работой!

- Да, приходится…

Наверное, это одно и то же, в каком-то смысле. Но сейчас меньше времени думать про агитацию. Можно сказать, я, практически, не думаю об этом. Главная моя забота - как сделать так, чтобы регион и жители не чувствовали никаких проблем и ограничений.

- Ваша мама к вам переехала уже?

- Нет пока. В сентябре ждём.

- К школе, как раз.

- Да.

- Я все спросил.

- Все, что хотел сказать, сказал.

- Ладно. Спасибо вам огромное.

- Буду и дальше информировать.

- И нас первыми, ладно?

- Договорились.

- Счастливо. Пока.

- Удачи!