Минобороны: регулярные войска Украины добивает «дружественным огнем» тероборона

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«Ударом высокоточных ракет воздушного базирования ВКС России по пункту временной дислокации батальона 72-й механизированной бригады в районе населенного пункта Артемовск, уничтожено до 70-ти человек личного состава и более пяти единиц бронетехники. А в районе населенного пункта Тополиное Херсонской области, в результате ударов высокоточным оружием ВКС России по боевым позициям украинских войск, полностью утратил боеспособность батальон 60-й пехотной бригады ВСУ. Только за истекшие сутки ликвидировано более 130 военнослужащих данного подразделения», - сообщил на прошедшем брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Как видим, Вооруженные Силы России продолжают уничтожать живую силу противника. Но иногда помощь приходит откуда ее совсем не ждали.

Генерал-лейтенант Конашенков рассказал о случае «дружественного огня» в Вооруженных силах Украины: «В ходе отступления 25 июля из населенного пункта Покровское Донецкой Народной Республики остатки 15-го батальона 58-й мотопехотной бригады ВСУ попали под шквальный огонь и были расстреляны боевиками 118-й бригады территориальной обороны, занимавших позиции второго эшелона в районе населенного пункта Бахмутское».

Такая ситуация возможна лишь в соединениях, что полностью лишены управления, связи и командования. Возможно, именно так обстоят дела сегодня в украинских войсках на передовой. Российские подразделения продолжают высокоточными ударами выводить из строя командные пункты врага.

Ударами армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины за сутки поражено: девять пунктов управления, живая сила и военная техника в 173-х районах, шесть складов боеприпасов, украинская пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300, две батареи реактивных систем залпового огня «Ураган», батарея реактивных систем залпового огня «Град», артиллерийская батарея гаубиц «Мста-Б», пять артиллерийских взводов орудий Д-20 и девять артиллерийских взводов орудий Д-30 в районах населенных пунктов.

Также российскими средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено три украинских беспилотника, два снаряда реактивной системы залпового огня «Ольха» и девять реактивных снарядов системы залпового огня «Ураган» в районах населенных пунктов, что предназначались для мирных жителей Донбасса.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:

260 - самолетов.

145 - вертолетов.

1625 - беспилотных летательных аппаратов.

359 - зенитных ракетных комплексов.

4172 - танка и других боевых бронированных машин.

764 - боевые машины реактивных систем залпового огня.

3207 - орудий полевой артиллерии и минометов.

4515 - единиц специальной военной автомобильной техники.