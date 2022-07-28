Ученые нашли самую безопасную высоту для ныряния

Группа исследователей попытались смоделировать и вычислить силу удара у ныряющих животных и людей, чтобы понять безопасный угол вхождения в воду и, главное — самую безопасную высоту. Фото: Евгения ГУСЕВА

Ученые факультета биологии и экологической инженерии Корнельского университета Нью-Йорка решили выяснить, какие позы помогают более безопасно входить в воду и какая высота самая травмоопасная при нырянии в воду. Их вдохновили олимпийские спортсмены, входящие в воду без брызг, ныряющие олуши (водоплавающие птицы) и даже камень, скачущий по поверхности пруда и пускающий «блинчики.

Группа исследователей попытались смоделировать и вычислить силу удара у ныряющих животных и людей, чтобы понять безопасный угол вхождения в воду и, главное — самую безопасную высоту.

- Сила удара о воду часто приводит к серьезным травмам, - говорит руководитель исследования Анупам Пандей. - Ныряющие птицы, такие как олуши, используют плотный слой перьев за головой для смягчения силы удара, по инерции их длинная гибкая шея изгибается. Однако у людей нет подобных анатомических особенностей. Любительский дайвинг является одной из основных причин травм головного и спинного мозга в США. Профессиональные дайверы придерживаются принципа: прыгать ногами вперед с высоты не более 10 м. А вот дайверы-любители и участники развлекательных видов спорта часто ударяются о поверхность воды головой.

Попытавшись сравнить, как форма лучше приспособлена для ныряния, ученые напечатали на 3D принтере животных и людей, ныряющих в разных позах. В эксперименте участвовали модели головы морской свиньи, клюва северной олуши и лапы ящерицы василиска, которая умеет «ходить» по воде. Фигуры людей для ныряния напечатали в трех видах: «голова вперед», «руки вперед» и «ноги вперед».

Ученые выяснили, что сила удара зависит от высоты, с которой ныряешь (серьезно?). Но это не главный вывод: они смогли вычислить, какая высота самая безопасная:

* риск получить травму шеи и позвоночника вырастает, если человек ныряет головой вперед с высоты больше 8 метров. То есть, если нырнуть головой вниз с 7 метров, можно остаться целым и живым (главное, чтобы не на камни)

* если нырять с вытянутыми вперед руками, то безопасная высота заканчивается на 12 метрах;

* критическая высота при нырянии ногами вперед — 15 метров.