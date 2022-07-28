Судя по гудкам, Александр Ревва в данный момент находится в России Фото: соцсети

Куда пропал Александр Ревва - этим вопросом поклонники задаются не первый месяц. После того, как в конце февраля шоумен осудил спецоперацию, в его соцсетях на 10 млн подписчиков царит затишье. Однако, сегодня эту тишину неожиданно прервала блогерша Алена Жигалова. На своем YouTube-канале она с авторитетным видом заявила, что Ревва "сбежал в Испанию". Якобы его счета заблокированы, недвижимость арестована, да и вообще, прежнего Александра Реввы, который взрывал танцполы весёленькими хитами про алкоголичку и чику, больше нет: "он потерял всё".

Так ли это на самом деле, или очередной интернет-трёп, сайт kp.ru решил поинтересоваться у самого шоумена. Дозвониться ему оказалось не так-то просто: то телефон выключен, то абонент сбрасывает звонок. Впрочем, судя по гудкам, Александр Ревва в данный момент находится в России.

Такой же безуспешной оказалась попытка пообщаться с директором звезды: на звонок kp.ru трубку никто не взял. Зато нам удалось дозвониться отцу звезды Владимиру Ревве: он по-прежнему живет в Донецке, где родился и вырос сын-юморист.

- Да вы что? - удивился Владимир Николаевич неприятным новостям. - К сожалению, не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Я ведь когда узнал о его поведении, обозвал немножко - мы с сыном рассорились и больше не общались. Он же вместе с Меладзе участвовал в этом сборище, которое выступало против спецоперации на Украине... Вот и с внучками (у Александра подрастают две дочери) я не общаюсь, к сожалению, только от дочери - вы же знаете, что у нас Саша с сестрой Наташей - двойняшки?

По словам Реввы-старшего, отношения с известным сыном у него испортились уже давно.

- Когда на Донбассе началась война в 2014 году, он ни разу сюда не приехал - я последний раз видел Сашу в 2013 году, - продолжил отец знаменитости. - Лепс у нас выступал, многие другие артисты, а сын в родном Донецке ни разу не появился. Почему? Все просто. Дело в том, что Сашка ездил на Украину, где у него был лучший друг - такой Владимир Зеленский, слышали? И сын мне сказал: "Если я буду ездить на Родину, меня на Украину не пустят". А ведь он там неоднократно пел, последний раз уже при Зеленском, кажется, в конце прошлого года.

Звонить сыну отец не решается - ждет звонка от него самого.

- Конечно, мне бы хотелось, чтобы все наладилось, - признался Владимир Ревва kp.ru. - Но думаю, сын на меня обиделся. Он мне не помогает, да и зачем? Я работаю (отец шоумена - математик, профессор и преподаватель в ВУЗе), как-то живу. Восемь лет нас бодают, но мы терпим... Знаете, недавно я видел, что Сашка выступал в "Утренней почте с Николаем Басковым". Значит, его уже простили, наверно, как думаете? Может, не такой уж он и предатель, как говорят, не такой уж провинившийся..?

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Эмиграцию опровергли

Как сообщила РИА Новости представитель жены артиста Анжелики Реввы, актер, певец и юморист Александр Ревва не переезжал в Испанию из России.

- Никто никуда не переехал. Мы не комментируем, - отметила собеседница агентства.