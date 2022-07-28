Кого ищет работодатель?

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Лица труда28 июля 2022 14:30

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Самыми востребованными во время пандемии и после нее стали вакансии в сфере строительства

Самыми востребованными во время пандемии и после нее стали вакансии в сфере строительства

Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным сервиса по поиску работы SuperJob, самыми востребованными во время пандемии и после нее стали вакансии в сфере строительства: электромонтажники, производители строительно-монтажных/отделочных работ, электрогазосварщики, отделочники, маляры-штукатуры, а также инженеры ПТО, инженеры-сметчики, проектировщики, конструкторы и архитекторы.

Интересно, что за прошлый, пандемийный, год средний заработок плиточников в Москве вырос более чем на 40%, монтажников окон ПВХ — более чем на четверть, стропальщиков и электрогазосварщиков — более чем на 20%. За год количество вакансий в сфере строительства выросло на 210%, а резюме стало больше лишь на 7% — конкурс на вакансию снизился в 2,7 раза. Причем рынок труда в строительстве и раньше был на стороне соискателя: не хватало квалифицированных инженеров и рабочих. По оценкам же Министерства экономического развития РФ, лидерами среди самых нужных профессий стали врачи, грузчики и программисты.

Лица труда: Новости