Не было бы счастья, да пиво помогло: Как пивзавод превратил умирающий колхоз в оазис благополучия

Спецкор «КП» побывал в Бочкарях. И захотел там остаться Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Люди, впервые попавшие в алтайское село Бочкари, какое-то время ходят с открытыми от удивления ртами: повсюду чистота, порядок, детсады, школы, поликлиники, спортцентры… А еще здесь все секции и экипировка бесплатны, работникам выдают бесплатное жилье, рождаемость прет, а желающих переехать в эту деревню из других регионов — очередь. Неужели все это может быть в обычной русской деревне? А еще больше удивляются, когда узнают, что за всем этим стоит предприятие, руководство которого не жалеет денег на свою малую родину. Спецкор «КП» побывал в Бочкарях. И захотел там остаться.

«ПИВЗАВОД НАС ПОМЕНЯЛ»

- ...Да все нормально у нас. Ну, как всегда: сестра на курсах китайского, папа в волейбол с друзьями поиграть пошел, мама на фитнесе, вот и не отвечают. Перезвонят. Извини, бабуль, на секцию опаздываю!

Успокоив бабушку, мальчик закрывает калитку и, положив клюшку на плечо, присоединяется к ватаге сверстников, также увешанных хоккейной амуницией. И вроде бы нет в этой сценке и разговоре ничего такого — мало ли в России спортивных семей. Если бы не одно «но»: дело происходит не в крутом мегаполисе, а в простой алтайской деревне, затерянной на просторах Сибири. Этот сельский уклад давно стал для села Бочкари нормой, и категорически не вяжется с первыми ассоциациями, которые появляются в головах заезжих обывателей при виде огромного пивзавода, что стоит прямо в деревне: как это — быть у колодца и не напиться? Но пьяных нигде не видно.

Люди, впервые попавшие в алтайское село Бочкари, какое-то время ходят с открытыми от удивления ртами Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

- В девяностые всяко, конечно, было, - признаются мужики, идущие по своим делам. - Развал полный, денег нет, а вся деревня гуляла - так заведено, что ли, было?.. Сейчас кончилось это куда-то, никто не запрещает, но не принято больше на людях-то. Кто пьяный по деревне пройдет - разговоров и стыда потом… А ведь это пивзавод нас так поменял. Странно, да?

От упомянутого пивзавода по всей округе тянется сладковатый запах сусла, а по селу туда-сюда снуют фуры с надписью «Бочкари» на тентованных боках. Пивзавод сегодня — по-настоящему селообразующее предприятие: из 1800 проживающих в селе жителей более половины трудятся именно в его цехах, по объемам выдаваемой продукции он входит в десятку лидеров этой отрасли в стране, а в прошлом году предприятие уплатило более 2,2 миллиарда налогов. Но откуда этот гигант взялся-то в селе?

Пивзавод сегодня — по-настоящему селообразующее предприятие Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

«УВОЛИЛСЯ И ВЕРНУЛСЯ В БОЧКАРИ»

Колхоз «Вперед», возглавляемый председателем Николаем Козленковым, в 80-е считался колхозом-миллионером и особой нужды люди вроде не ощущали: пахали землю и выдавали стране зерна, молока и мяса с 11 тысяч гектаров и 3 тысяч голов скота, строили дома из кирпичей собственного кирпичного завода и по почти бесплатным путевкам ездили отдыхать в морские и горные здравницы. Но однажды Николай Козленков познакомился с этническим немцем, живущим здесь же на Алтае, и попробовал сваренное им пиво. «В этом — ваше будущее», - намекнул немец и уже через несколько дней Николай Андреевич делился идеей на колхозном собрании. Возражавших не было (еще бы!) и вскоре в деревне заложили фундамент пивзавода. Мужики ударно возводили стены; Первые, бэушные чаны собирали со всей страны — из Литвы, Москвы, Горького, Рязани. И дело потихоньку пошло.

От упомянутого пивзавода по всей округе тянется сладковатый запах сусла Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Но продолжалось это недолго. «Святые 90-е» не прошли мимо Бочкарей. Колхоз стал резко заваливаться набок, народ приуныл, работы почти не стало, и мужики, забросив котомки за спины, пошагали батрачить в сторону больших городов.

- Вон большое белое поле видишь? - показывает в сторону холма замгендиректора «Бочкаревского пивзавода» Петр Смагин. - Восемь скотных дворов там стояло, все потащили, разрушили и никто за это не ответил. И ведь сами все развалили, а потом этими же руками разводили: «Время такое было...»

Гендиректор предприятия Вадим Смагин Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Колхозный пивзавод тоже залихорадило — то поработает месяца два-три, то встанет на это же время. Народившийся класс предпринимателей не помог: тогдашние «коммерсанты» были нацелены на моментальное извлечение прибыли, вкладываться вдолгую, в масштабную модернизацию, а потом годами ждать отдачи — не в стиле той эпохи.

- Больно все это было видеть, - продолжает Петр Смагин. – Мой тесть, тот самый Николай Козленков, тоже очень сильно переживал и когда умирал, сказал: «Сберегите завод!» Последние слова как наказ прозвучали, так что это для нас было делом чести. Долго думали, как это сделать, и в 1995 году я позвонил сыну с предложением вернуться в деревню и наладить пивоваренное производство.

Спустя годы поняли — отделиться было правильным решением Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

- Решение было непростым, у меня был шок, - вспоминает гендиректор предприятия Вадим Смагин. - Я тогда на Бийском маслосыркомбинате работал — очень серьезное предприятие с хорошими карьерными перспективами. И уходить с него на маленькое убогое сельское предприятие, значит сильно понизить свои перспективы и статус. Но слова отца и деда нельзя было проигнорировать. Я уволился и вернулся в Бочкари. Пришлось столкнуться со всем — сами и строили, и отгружали, и связи налаживали.

«ГИГАНТЫ БИЗНЕСА НАС НЕ ЗАМЕТИЛИ»

Но ожидаемого рывка так и не случилось: завод по-прежнему был частью умирающего колхоза, вся прибыль от пива уходила в сельхозпредприятие, закрывая его постоянно образующиеся долги, какая уж тут модернизация... Особой пользы от этого «тяни-толкая» никому не было, в итоге колхоз и пивзавод вместе шли ко дну. Пока однажды не наступило понимание: долго так продолжаться не может, нужно сосредоточиться на чем-то одном. На собрании единогласно выбрали Смагина-младшего новым главой пивзавода, который сходу предложил выделить его в отдельную единицу.

- С обязательствами, - подчеркивает Вадим Петрович. - Выплатить определенную «отступную» сумму в колхоз. Как водится, набрали кредитов, заплатили и, по сути, начали все заново. Отец, проработавший более 40 лет в школе, сел за рычаги бульдозера, чтобы готовить площадку под новые корпуса.

Неужели все это может быть в обычной русской деревне?

Спустя годы поняли — отделиться было правильным решением: крепко встав на ноги, завод подтянул и сельхозку, и теперь здесь снова обрабатывают 11 тысяч бывших колхозных гектаров. Но сначала пришлось немало потрудиться.

- Первое время поставляли продукцию в соседнюю Кемеровскую область — жизнь в нашем крае была тяжелая, не до пива, а после того, как кузбасские шахтеры съездили в Москву и постучали там касками о брусчатку, у них появились деньги, - говорит гендиректор Смагин. - И по тем временам мы начали иметь неплохие доходы, которые позволяли развиваться. Все, что зарабатывали — инвестировали в производство. Процесс поглощения крупными предприятиями таких заводов, как наш, прошел мимо: гиганты пивоварения (в основном, иностранные) его просто не заметили. Где-то с 2000 года процесс модернизации пошел.Все, как у всех — залезали в кредиты. Потом, когда стали ездить по выставкам и знакомиться с иностранными компаниями, у нас сложилось успешное реноме. И немецкие компании давали нам практически беспроцентные кредиты для закупки их оборудования. Бывали сложности, и тогда они переносили сроки оплаты. Мы и сейчас общаемся, последний проект с ними — стекольная линия в рассрочку. При этом мы не заходили в большие кредитные истории, поэтому не обременены никакими залогами, которые банки вдруг могут выставить на торги, и чувствуем себя стабильно. И продолжаем вкладывать в деревню.

Местная гостиница Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

ЖИЛЬЕ - РАБОЧИМ, УЧИТЕЛЯМ И ТРЕНЕРАМ

Плоды этих вложений в Бочкарях на каждом шагу: отличные дороги с аккуратными подсвеченными тротуарчиками, новенький ДК, в котором есть все, чего только душа не пожелает. Фельдшерско-акушерский пункт с крутейшей диагностической аппаратурой, детсадики, а на окраине — целый микрорайон новеньких нарядных домов, со всеми городскими удобствами и бытовой начинкой. Для сотрудников и не только.

- Государство подводит коммуникации, а строим сами, - проводит экскурсию Смагин-старший. - У нас неукоснительное правило — половина жилья рабочим, половина — учителям, медикам, тренерам. Дома, оснащенные «под ключ», отдаем в пользование людям, они платят только за потребленные услуги. Вон там школу начнем строить — детей некуда сажать, в первых классах уже за 30 человек. Рост населения и рождаемости идет! Еще недавно в школе было 140 человек, сейчас уже более 200. Мы знаем, что через пару-тройку лет учеников будет уже за 300. Все по высшему разряду сделаем, это будет одна из самых оснащенных школ в стране, москвичи обзавидуются! И люди продолжают к нам переезжать. Здесь семья и дети точно не будут обделены с точки зрения знаний, развития и досуга. Наши дети должны иметь возможностей больше городских!

Ледовый дворец Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Мы подъезжаем к огромному круглогодично работающему ледовому дворцу. Это сюда торопились школьники с клюшками, сейчас они уже резво гоняют шайбу по льду, разогреваясь перед матчем. Я вслух вспоминаю московского знакомого, который недавно отдал пятилетнего сына в хоккейную секцию - только экипировка обошлась ему почти в 100 тысяч рублей. Мало того: мальчик постоянно растет, а значит, скоро придется тратиться на новую форму и коньки.

- То в Москве, а то в Бочкарях, - улыбаются такому сравнению отцы юных хоккеистов. - У нас все бесплатно! И дорогу на соревнования, и расходы на проживание хоккейной команды на выездах - все берет на себя пивзавод.

А есть еще и другой спортцентр. Для всех игровых и индивидуальных видов спорта Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

ВЯЧЕСЛАВ ФЕТИСОВ: «ТАКОГО Я НЕ ВИДЕЛ»

Вадим Смагин в это время рассказывает о своем детстве, в котором он с друзьями играл на сколоченной родителями хоккейной коробке клюшкой, с выведенным на ней именем своего кумира — Владимира Крутова. О давнем увлечении вспомнил уже будучи владельцем успешного предприятия. Взрослые мужики тряхнули стариной, создали команды, пригласили тренера, а чтобы каждый раз не разгребать корт от снега и иметь удовольствие гонять шайбу в любое время года, построили этот самый ледовый дворец, сделавший Бочкари чуть ли не хоккейной столицей Алтайского края. На сборы сюда приезжают до 35 команд со всей Сибири, а чтобы им было комфортно не только играть, но и жить, через дорогу отгрохали шикарную гостиницу.

Владимир Путин оставил автограф на форме Вадима Смагина. Фото Ночной Хоккейной Лиги

«Я восхитился. Такого, чтобы для людей было построено все необходимое, я не видел. Там фантастический спортивный центр, школа, детский сад, поликлиника», - написал о Бочкарях легендарный хоккеист Вячеслав Фетисов, сыгравший здесь товарищеский матч с сельской командой. А есть еще и другой спортцентр. Для всех игровых и индивидуальных видов спорта — волейбол, баскетбол, гандбол, мини-футбол, настольный теннис.

- Вместо стандартного покрытия постелили паркет из канадского клена - в Алтайском крае больше такого нет, - показывает директор по физподготовке Александр Мирошниченко. Двухметровый мастер спорта в свое время объездил много мест, но в итоге обосновался в Бочкарях. - Зал полностью подходит для проведения соревнований самого высшего уровня. Занимаются около 300 детей. И опять же — для деревенских все бесплатно. Вплоть до экипировки и выездов.

Вячеслав Фетисов сыграл здесь товарищеский матч с сельской командой. Фото: Официальный сайт Алтайского края

НА ОЧЕРЕДИ - БАССЕЙН И ЛЫЖНАЯ БАЗА

А на второй этаж уже поднимаются работницы пивзавода.

- Чтобы в тонусе себя держать! - говорят они и заходят в фитнес-зал, оснащению которого могут позавидовать и многие московские спортклубы. - Петр Николаевич, когда бассейн достроите?

- Скоро, - обещает замгендиректора и ведет к очередной стройке. Это и есть будущий бассейн. Все по-взрослому — три дорожки по 25 метров.

- И почем абонемент? - вспоминаю я столичные цены.

- У меня мама говорила — денег за это ни с кого не брать, это грешно, - отвечает. - Повезло нам очень — год назад к нам семья переехала семья из Новосибирска, муж в отделе снабжения работает, а мама с детьми сидела. Когда же бассейн стали строить, выяснилось — она 8 лет профессионально занималась плаванием, готовый тренер! Сейчас она в городе получает документы на этот вид деятельности. В этом году запустим.

Фитнес-зал, оснащению которого могут позавидовать и многие московские спортклубы Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Он рассказывает о том, что уже готов проект СПА-зоны, с саунами, уютными домиками и лечебными пивными ваннами для «внутренних туристов», а нас в это время обгоняют новые стайки детишек. Эти с гитарами, эти с учебниками по английскому и китайскому («Стараемся, чтобы все дети были задействованы. Не тянет в спорт — иди в музыкальную школу при нашем ДК или на танцы, повышай знания, педагогов соответствующих набрали»). Это же какие деньжищи на все это уходят и окупятся ли такие траты?..

- Еще как! - уверяет Вадим Смагин и объясняет простые вроде бы вещи: такого рода программы для детей — это и есть настоящая любовь к малой родине, о которой ребенок, в отличие от его сверстников в захудалых деревнях, не будет говорить с отвращением. Мало того — он будет уверен, что здесь он всегда получит достойную работу и необходимый быт. Что после обучения уже его дети не будут бесцельно шляться в поисках приключений по деревне и им всегда будет чем заняться. Что без вложений в людей у тех снижается мотивация к труду, что человек начинает дорожить этой средой обитания и более ответственно относиться к работе.

- Мы уже забыли, когда в последний раз кого-то выгоняли за воровство или пьянку, - явно гордится Смагин-старший и торопится на совещание, где будут обсуждать очередное строительство. На этот раз — собственной лыжной базы с «крутой трассой», на которую хотят потратить почти 90 миллионов. Ретрак (специальный снежный тягач) для нее уже купили, тренеров набрали. И конца этому, кажется, не видно...

Здесь чисто и красиво, прекрасные школы, детсады, спортивные центры и бесплатное жилье

А ВОТ БЫЛ СЛУЧАЙ

«Кондитерский цех строим!»

Строительство завода пришлось на вторую половину 80-х - самый разгар антиалкогольной компании, развязанной Горбачевым. В стране, получается, виноградники рубят и «сухой закон» повсеместно насаждают, а они тут пивком баловаться собрались… Народ и вовсе замер, когда стало известно о визите в село 1-го секретаря алтайского крайкома КПСС Филиппа Попова.

- Приехал, прямиком двинул в сторону стройки и зашел внутрь, где устанавливалось оборудование, - говорит Петр Смагин. - Увидел это все, и тогда мой тесть Николай Козленков, не моргнув глазом, сказал: «Кондитерский цех будет!» В первых документах он так и значился. «На правильном пути, председатель!», - сделал вид, что не отличает кондитерский цех от чанов пивзавода первый секретарь, хотя, как опытный управленец он, конечно же, все понял.