МВД России: в Херсонской и Запорожской областях открылись российские полицейские участки

Пока территориальные органы внутренних дел Херсонской и Запорожской областей находятся в стадии формирования сотрудники временных подразделений российской полиции приступили к охране общественного порядка на улицах городов Фото: REUTERS

«В соответствии с приказом МВД России в июле текущего года в Херсонскую и Запорожскую области прибыли сотрудники органов внутренних дел с целью организации работы временных управлений МВД России в данных регионах и оказания практической помощи местным органам правопорядка», - заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она пояснила, что пока «территориальные органы внутренних дел Херсонской и Запорожской областей находятся в стадии формирования сотрудники временных подразделений российской полиции приступили к охране общественного порядка на улицах городов, обеспечению безопасности дорожного движения, проведению оперативно-розыскных мероприятий и следственной работе, оказывается помощь в формировании местных ОВД».

В МВД России отметили, что сотрудники полиции также организовали постоянную выдачу населению российских паспортов. Есть подразделения, что ведут борьбу с проявлениями экстремизма. В полицию все чаще обращаются местные жители. Одни предупреждают о диверсантах, другие указывают на схроны с оружием.

«Обращения населения по разным вопросам в органы внутренних дел свидетельствуют о возросшем доверии к сотрудникам полиции, как к защитникам прав и законных интересов граждан на освобожденных территориях. В свою очередь сотрудники полиции взаимодействуют с местными гражданскими администрациями для обмена навыками и опытом координации между различными службами и населением. Но главное, учат молодых сотрудников полиции основополагающим принципам работы. На всех освобожденных территориях обеспечена устойчивая связь, работа дежурной части, контрольно-пропускной режим, подготовлен автотранспорт для патрулирования», - отмечает Ирина Волк.

Отметим, что пункты временной дислокации российских полицейских были развернуты в кратчайшие сроки. В частности, на Донбасс отбирали только самых лучших сотрудников, приглашали на должности вышедших на пенсию ветеранов боевых действий. С желающими, которых было довольно много, ведомство заключило контракт.

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