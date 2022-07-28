Владимир Путин на мероприятиях стал появляться в новых часах Фото: EAST NEWS

Вообще, большинство знает часы Императорской петергофской фабрики (ИПФ) по бренду «Ракета». Их, кстати, делают до сих пор. Завод под Питером – последний, который производит механизмы полностью из российских деталей. Даже пружины (считаются самой сложной деталью) наши. Поэтому-то новые «Ракеты» в магазинах на порядок дороже всех остальных бывших советских брендов. Изготавливать самим накладнее, чем покупать в Китае.

Тут журналисты заметили, что Владимир Путин на мероприятиях стал появляться в новых часах. И не привычных швейцарских, а российских! На руке президента особая модель ИПФ, сделанная на заказ. В новых часах глава страны был на встрече с руководителями Госдумы, во время поездки в Тегеран и не только.

Пресс-секретарь часового завода Антонина Скурыдина рассказала о президентской модели больше.

- Каждые часы индивидуальны. У нас есть сайт-конфигуратор, где можно из разных параметров собрать собственную модель, - объяснила Антонина.

Главная фишка: прокладка между корпусом и механизмом. Обычно ее делают из металла и прячут под крышкой. А наши придумали, как из этой детали сделать дизайнерскую изюминку. Прокладка вырезается из цветного камня и ее видно под стеклом. Выберешь сердолик – прокладка будет красной, дюмортьерит – голубой и так далее.

Часы Императорской петергофской фабрики. Почти такие же, как у Путина

Судя по фотографиям, у Владимира Владимировича снежный обсидиан. Он практически целиком черный с небольшими белыми вкраплениями.. А на снимках президентские часы как раз выглядят полностью черными (ну насколько получается их разглядеть издалека).

- Корпус делается только из золота – оно может быть обычным желтым, белым или розовым, - перечислила Скурыдина.

У российского лидера - белый оттенок.

Циферблат может быть двух цветов: черный или белый. Задняя стенка стеклянная, чтобы было видно механизм. Все ремешки из крокодиловой кожи.

А вот механизмы у всех заказных моделей одни и те же. Точность -5/+10 секунд в сутки. Автоматический подзавод. Запаса хода должно хватать на 40 часов. Всего три стрелки – никаких тебе окошек с датой ли секундомеров.

Ну и главный вопрос: сколько такие часы могут стоить? На заводе сначала дипломатично ответили, что цена в каждом конкретном случае своя. Клиент должен выбрать, а потом идет оценка. И информацию о выполненных заказах не разглашают…

Таких часов пока выпущено около 40 штук. Новая модель делается, когда поступает заказ.

А В КАКИХ ЧАСАХ ПУТИН ХОДИЛ РАНЬШЕ?

Много лет президент носил швейцарские Blancpain Leman Aqualung Grande Date и иногда — IWC Pilot`s Watch Mark XVII. Стиль у них, кстати, такой же, как у новых российских. Корпус умеренного размера из белого металла, черный циферблат в стиле милитари, арабские цифры и черный ремешок.