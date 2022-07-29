Жарить шашлык во дворе дома или на своем дачном участке можно только на специально оборудованном месте
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Мы верим, что все наши читатели люди очень ответственные и, конечно, никогда не нарушают закон. Но иногда так хочется жареного... Какой штраф может грозить, если мясо уже замариновалось, а места, кроме родного двора не нашлось, рассказывают эксперты Роскачества.
Тут все однозначно: можно готовить только на специально отведенных площадках в крупных парках, и обычно там уже есть мангалы. Даже если вы решили расположиться в лесочке неподалеку, можете влететь на штраф (от 5000 рублей).
Самое главное: где запрещено жарить шашлык в городе?
На балконах, крышах, чердаках жилых домов.
Во дворах возле жилых домов, в гаражах.
- Определенно запрещено жарить шашлык во дворе многоквартирного дома, - напоминает Сергей Солодкий, начальник отдела по защите прав потребителей Роскачества. - По старым правилам пожарной безопасности формулировки оставляли шансы, но сейчас закон стал строже, и устроиться с мангалом во дворе у детской площадки точно нельзя.
Все площадки, где можно пожарить шашлык в Москве.
Жарить шашлык во дворе дома или на своем дачном участке можно только на специально оборудованном месте, где можно установить мангал или грильницу. С 2021 года разводить открытый огонь или бесконтрольно сжигать мусор на территории частных домов запрещается. Как и жарить шашлык на террасах и верандах (если вы раньше сами об этом не догадались).
Три правила оборудованного места для мангала:
1. Открытый огонь: необходима яма не менее 30 см глубиной и не более 1 метра в диаметре, именно в такой яме можно разводить костер. В радиусе двух метров от такой ямы не должно быть никаких горючих материалов, сухой травы.
2. Для установки гриля или мангала подойдет ровная площадка, очищенная от сухой травы, в идеале залитая бетоном.
3. И яма, и площадка должны быть как минимум в 5 метрах от дома — и от своего, и от соседнего. Причем между мангалом и жилым зданием не должны находиться другие строения или мусор.
Основная цель требований – исключить распространение огня и оседание пепла на деревянных или других строениях, которые могут загореться.
Разводя открытый огонь под деревьями или просто в поле, вы рискуете получить штраф. Должно быть специально оборудованное место. Если такого нет, устройте его сами, чтобы доказать в случае его, что вы все сделали правильно:
1. Зачистите место от сухой травы, сухостоя, валежника и прочего примерно в радиусе 10 метров. В идеале - «окольцевать противопожарной минерализованной полосой (ширина 0,4 метра)». Вот эта последняя строчка из правил пожарной безопасности. Видимо означает — отсыпать землей или камнями, сквозь которые не смогут проскочить искры.
2. Не менее, чем в 50 метрах от костра или мангала не должно быть никаких объектов, в том числе стогов сена, старых амбаров и так далее.
3. Огонь нельзя разводить возле деревьев и кустарников. Должно быть не меньше 30 метров между костром и лиственными деревьями. И не менее 100 метров - от хвойных деревьев (если вы не знали, то смола — очень горючая и достаточно одной маленькой залетной искры, особенно, если давно не было дождей).
Какие грозят штрафы:
- Штраф от 5 000 до 15 000 рублей или предупреждение (ст. 20.4 КоАП).
- Если вы нарушите правила пожарной безопасности в лесах, вам грозит штраф 15 000 – 30 000 рублей (ст. 8.32 КоАП). Если введен режим ЧС или противопожарный режим (например, в засуху), то размер штрафа может увеличиться.
Штраф могут выписать сотрудники МЧС либо полиция:
1. В парках: обычно лесопарковые зоны патрулируются сотрудниками МЧС, которые следят за тем, как ведут себя отдыхающие.
2. На дачах или в закрытых дворах в городе: если вы видите, что соседи нарушают требования закона, например разводят костер у детской площадки, жарят шашлыки на балконе и прочее, сообщите в полицию. Не сотрудники составят протокол и выпишут штраф.
Кстати, если вы будете находиться в общественном месте в нетрезвом состоянии или будете нарушать общественный порядок, вам тоже могут выписать штраф.
НА ЗАМЕТКУ
Какие документы ограничивают любовь к жареному мясу
С 1 января 2021 года вступили в силу правила противопожарного режима (Постановление Правительства РФ № 1479 от 16 сентября 2020 года). Ест еще технический регламент о требованиях пожарной безопасности и Федеральный закон «О пожарной безопасности».