Жарить шашлык во дворе дома или на своем дачном участке можно только на специально оборудованном месте Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Мы верим, что все наши читатели люди очень ответственные и, конечно, никогда не нарушают закон. Но иногда так хочется жареного... Какой штраф может грозить, если мясо уже замариновалось, а места, кроме родного двора не нашлось, рассказывают эксперты Роскачества.

1. Городские шашлыки

Тут все однозначно: можно готовить только на специально отведенных площадках в крупных парках, и обычно там уже есть мангалы. Даже если вы решили расположиться в лесочке неподалеку, можете влететь на штраф (от 5000 рублей).

Самое главное: где запрещено жарить шашлык в городе?

На балконах, крышах, чердаках жилых домов.

Во дворах возле жилых домов, в гаражах.

- Определенно запрещено жарить шашлык во дворе многоквартирного дома, - напоминает Сергей Солодкий, начальник отдела по защите прав потребителей Роскачества. - По старым правилам пожарной безопасности формулировки оставляли шансы, но сейчас закон стал строже, и устроиться с мангалом во дворе у детской площадки точно нельзя.

Все площадки, где можно пожарить шашлык в Москве.

2. Во саду ли, во огороде: что можно во дворе частного дома или на садовом участке

Жарить шашлык во дворе дома или на своем дачном участке можно только на специально оборудованном месте, где можно установить мангал или грильницу. С 2021 года разводить открытый огонь или бесконтрольно сжигать мусор на территории частных домов запрещается. Как и жарить шашлык на террасах и верандах (если вы раньше сами об этом не догадались).

Три правила оборудованного места для мангала:

1. Открытый огонь: необходима яма не менее 30 см глубиной и не более 1 метра в диаметре, именно в такой яме можно разводить костер. В радиусе двух метров от такой ямы не должно быть никаких горючих материалов, сухой травы.

2. Для установки гриля или мангала подойдет ровная площадка, очищенная от сухой травы, в идеале залитая бетоном.

3. И яма, и площадка должны быть как минимум в 5 метрах от дома — и от своего, и от соседнего. Причем между мангалом и жилым зданием не должны находиться другие строения или мусор.

Основная цель требований – исключить распространение огня и оседание пепла на деревянных или других строениях, которые могут загореться.

3. Лесной шашлык или на берегу реки

Разводя открытый огонь под деревьями или просто в поле, вы рискуете получить штраф. Должно быть специально оборудованное место. Если такого нет, устройте его сами, чтобы доказать в случае его, что вы все сделали правильно:

1. Зачистите место от сухой травы, сухостоя, валежника и прочего примерно в радиусе 10 метров. В идеале - «окольцевать противопожарной минерализованной полосой (ширина 0,4 метра)». Вот эта последняя строчка из правил пожарной безопасности. Видимо означает — отсыпать землей или камнями, сквозь которые не смогут проскочить искры.

2. Не менее, чем в 50 метрах от костра или мангала не должно быть никаких объектов, в том числе стогов сена, старых амбаров и так далее.

3. Огонь нельзя разводить возле деревьев и кустарников. Должно быть не меньше 30 метров между костром и лиственными деревьями. И не менее 100 метров - от хвойных деревьев (если вы не знали, то смола — очень горючая и достаточно одной маленькой залетной искры, особенно, если давно не было дождей).

ВАЖНО

Какие грозят штрафы:

- Штраф от 5 000 до 15 000 рублей или предупреждение (ст. 20.4 КоАП).

- Если вы нарушите правила пожарной безопасности в лесах, вам грозит штраф 15 000 – 30 000 рублей (ст. 8.32 КоАП). Если введен режим ЧС или противопожарный режим (например, в засуху), то размер штрафа может увеличиться.

Штраф могут выписать сотрудники МЧС либо полиция:

1. В парках: обычно лесопарковые зоны патрулируются сотрудниками МЧС, которые следят за тем, как ведут себя отдыхающие.

2. На дачах или в закрытых дворах в городе: если вы видите, что соседи нарушают требования закона, например разводят костер у детской площадки, жарят шашлыки на балконе и прочее, сообщите в полицию. Не сотрудники составят протокол и выпишут штраф.

Кстати, если вы будете находиться в общественном месте в нетрезвом состоянии или будете нарушать общественный порядок, вам тоже могут выписать штраф.

НА ЗАМЕТКУ

Какие документы ограничивают любовь к жареному мясу

С 1 января 2021 года вступили в силу правила противопожарного режима (Постановление Правительства РФ № 1479 от 16 сентября 2020 года). Ест еще технический регламент о требованиях пожарной безопасности и Федеральный закон «О пожарной безопасности».