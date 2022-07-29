Небывалый ажиотаж: 29 июля 2022 года в США разыграют $1 миллиард

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В пятницу вечером в США станут известны счастливые номера, которые, возможно, обогатят обладателя одного из билетов лотереи MegaMillion на $1 миллиард.

Уже несколько недель многие американцы пытают свое счастье, надеясь сорвать фантастические, всевозрастающие суммы. Но пока никому этого не удалось.

В результате, сумма джекпота сейчас равняется $1025000. Если победитель все же сорвет сегодня куш в одиночку, то он сможет получить после вычета налогов $602,5 миллиона. Либо несколько больше, если согласится на ежемесячные выплаты.

Миллиардный джекпот – третий по счету за всю историю проведения лотереи MegaMillions в США. Люди штурмуют киоски, магазины, кафе и заправки – все возможные точки, в которых можно заполнить билет лотереи или доверить случайный выбор чисел автомату. Стоимость одного раунда составляет $2, пишет CNN.

Но, стоит признать, шансы у среднестатистического «игрока» невелики: математики подсчитали, что шанс на выигрыш главного приза составляет примерно 1 к 292 миллионам. Что очень далеко, например, от шанса замерзнуть насмерть (такая вероятность составляет 1 к 6045) или умереть от жары (1 к 8248).

Вероятность удара молнии оценивается в пропорции 1 к 15300, а гибели от зубов акулы – 1 к 264 миллионам. Кстати, подвергнуться нападению акулы без того, чтобы закончить жизнь в ее пасти, можно с куда большей частотой: такой «шанс» выпадает одному из 11,5 миллионов человек.