Где хранить и как сберечь снятые со счетов деньги: три варианта

Налички у россиян - полные закрома! Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Налички у россиян - полные закрома! Одних только долларов и евро - $85 млрд. Такую цифру привела на днях глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Людей понять можно. Сколько ни рассказывай про то, что деньги надежнее хранить в банке (в финансовом учреждении, а не той, что от огурцов), в сложные времена многим как-то комфортнее держать заначку в понятном и ощутимом наличном виде. К тому же в последние пару месяцев ставки по рублевым вкладам сильно снизились, а за хранение валюты многие банки вообще ввели комиссию.

Если вы тоже не хотите держать свои кровные в банке, давайте проанализируем главные способы хранения налички - с их плюсами и минусами.

1. Под подушкой

У хранения денег в квартире, как говорят эксперты, есть только один плюс - он бесплатный. В остальном - минусы.

- Некоторую сумму наличными дома держать можно. На всякий случай. Но я отношусь отрицательно к такому варианту хранения больших сумм, - дает рекомендации корреспонденту kp.ru финансовый консультант Сергей Макаров. - Кроме риска кражи, есть еще ряд не менее очевидных возможных проблем - пожар, затопление. И просто возможность потратить эти деньги не по назначению. Например, совершив крупную импульсивную покупку.

Например, вы мечтали об автомобиле, а жена «импульсивно» заначку себе на шубу потратила. В итоге ни денег, ни семьи.

А еще, как предупреждают специалисты, многие часто забывают, что деньги — это просто бумага, хотя и особая. И длительного хранения в подполе на даче или в частном доме (а вот не смейтесь, популярное место) купюры не выдержат из-за влажности и перепадов температуры.

- Лучше держать их в темноте, при постоянной температуре и влажности воздуха, в идеале - в вакуумном пакете, - советует аналитик банка «Фридом Финанс» Владимир Чернов.

Теперь перейдем к более банальным советам.

- Если уж надо хранить деньги дома, подключите сигнализацию во вневедомственной охране и позаботьтесь о входной двери повышенной взломкостойкости, а также стеклопакетах со специальной защитой или решетках на окнах. Но и это все окажется бесполезным без соблюдения информационной безопасности – никто не должен знать, что у вас в квартире лежит крупная сумма денег, - говорит Сергей Макаров.

2. В домашнем сейфе

Вкупе с сигнализацией и хорошей защитой окон и дверей, а также замком на собственном языке, этот вариант, по мнению специалистов, дает достаточно высокую степень надежности.

Но есть детали.

- Затраты на приобретение и установку хорошего сейфа с высокой степенью надежности обойдутся будущему владельцу в крупную сумму. А использовать посредственные сейфы нет особого смысла, - утверждает заместитель председателя правления ПАО «РосДорБанк» Анатолий Вожов.

То есть вот те сейфы, которые десятками предлагаются за 5-10 тысяч в интернете, эксперты считают практически бесполезными. Если, конечно, к вам домой не забредет какой-то совсем безрукий и неподготовленный домушник.

Для сумм не больше 1-2 млн рублей в квартире с сигнализацией можно использовать сейфы 1-2 класса взломостойкости (но не нулевого). Если речь о 13 миллионах, как у Дмитрия из Москвы, который их случайно выкинул на мусорку, то такие суммы лучше держать в сейфе не меньше 4-5 класса — а не в пакете.

Класс указывается в сертификате, который прилагается к сейфу. Цена вопроса даже для одного класса будет различаться, в зависимости от опций и габаритов, но, скорее всего, окажется не меньше 40-50 тысяч рублей. Есть и по 500-600 тысяч. В идеале у сейфа должен быть и класс огнестойкости — чтоб он мог выдержать хотя бы полчаса пожара.

Еще важный момент — небольшой, легкий по весу сейф нужно прикрепить к стене или полу. Иначе злоумышленники его просто унесут вместе с содержимым.

3. В банковской ячейке

Деньги в банке необязательно хранить на депозите. Можно - и просто стопками купюр, в банковской ячейке. То есть опять же сейфе, но который находится в специальном охраняемом помещении в банке. Там можно хранить и деньги, и драгоценности, и важные документы - вы просто арендуете ячейку, куда кладете все, что вам надо.

Большой плюс этого варианта - не надо тратиться на превращение в сейф собственной квартиры. А также думать о правильной влажности.

Цена вопроса зависит от срока аренды (это может быть и один день, и несколько лет) и размера ячейки.

- В среднем это 40-90 рублей в день. Также придется оставить залог за ключ, он может варьироваться от 500 до 3000 рублей и при потере ключа не возвращается, - просвещает Владимир Чернов.

На длительный срок ячейка обычно стоит дешевле. Цена аренды зависит и от региона, выше всего она в Москве и Питере.

- Встречаются различные размеры ячеек – чаще они чуть больше пачки из 100 листов бумаги формата А4, - дополняет Сергей Макаров. - Отзыв лицензии, банкротство банка не влияют на сохранность денег - из ячейки их все равно можно забрать, какой бы большой ни была сумма. Кроме того, эти деньги ни в каких документах не фигурируют — а значит, не могут быть взысканы по суду. Например, в счет долга. Но можно эти средства включить в завещание.

ВОПРОСЫ РЕБРОМ

1. Случаются ли кражи из ячеек?

Анонимность содержания ячейки — это и хорошо, и плохо. Главный минус — банк за это анонимное содержимое ответственности не несет. Он охраняет только доступ к ячейке.

Обычная схема такая: у клиента на руках ключ от ячейки, но в хранилище впускает сотрудник банка. Либо же она открывается двумя ключами, второй из которых у менеджера банка.

Кражи из банковских ячеек хотя и редко, но все же случаются. В прошлом году несколько таких похищений было зафиксировано в Москве. Правда, в небольших банках, названия которых вы вряд ли даже слышали. Как правило, причиной считается «человеческий фактор» - без сговора с сотрудниками банка злоумышленникам попасть в помещение с несколькими степенями защиты сложно.

2. Как подстраховаться

- Возможный вариант - заключить с банком договор ответственного хранения. Тогда менеджер пересчитает и проверит купюры, которые будут закладываться в ячейку. И банк будет нести ответственность за сохранность именно вот этого содержимого, а не просто охранять вход в комнату, где сейфы стоят.

Как правило, договор ответственного хранения заключают, когда большая сумма денег закладывается в ячейку под какую-то конкретную цель. Например, при покупке квартиры. Если вы хотите использовать ячейку просто как личный сейф и периодически туда наведываться, то каждый раз проходить все процедуры, связанные с ответственным хранением, конечно же, неудобно.

А ВОТ БЫЛ СЛУЧАЙ

13 миллионов - на помойку

Хранить деньги дома опасно и еще по одной причине – их можно нечаянно выбросить.

- Многие помнят историю, случившуюся в марте 2022 года, когда житель Москвы по ошибке выбросил пакет с 13 млн рублей, полагая, что это пакет с мусором, - напоминает управляющий партнер юридической компании Freeviser Михаил Паюшин.

Было так. Москвич Дмитрий в здравом уме и твердой памяти делал уборку в квартире. Собрал несколько пакетов мусора, которые потом отнес на помойку. А по ошибке прихватил и 13 миллионов рублей, которые предназначались на погашение кредита и тоже были упакованы в похожий пакет. О том, что он что-то перепутал, Дмитрий сообразил через три часа. Денег в мусорном контейнере уже не оказалось…

Топ-7 мест, где хранить наличность точно не надо

Они настолько стандартны, что именно туда в первую очередь и заглядывают воришки

1. Банки для хранения крупы.

2. Статуэтки, пространство за картинами, вазы

3. Шкатулки, тумбочки и гардероб.

4. Книги.

5. Отверстия вентиляционных шахт.

6. Под матрасом.

7. Морозильная камера

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

17,1% краж, 3,4% грабежей, 10,9% разбойных нападений связаны с незаконным проникновением в жилище или другое помещение.

1,4% всех зарегистрированных преступлений – квартирные кражи.

По данным МВД.