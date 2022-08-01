«Я всегда хотел менять мир»

Владимир Горбунов

Владимир Горбунов предсказал появление облачных хранилищ, онлайн такси и бесконтактных платежей за несколько лет до того, как мир узнал об Uber, DropBox и PayPal. Неудивительно, что его собственные стартапы, которые позже переросли в серьезный бизнес, опережали время. Сервис удаленной работы Workle из проекта, в который никто не верил, стал резидентом Сколково, система PayQR провела первый в России платеж с помощью QR-кода, а криптобиржа Crypterium стала лидером рынка с капитализацией в $1 млрд. Эта история - о том, как сказку делает былью характер, способность мечтать и особое чутье на людей – которые действительно способны создавать будущее.

Быть лучшим или свободным?

Возможность заниматься тем, что нравится, не зависеть от мнения и видения других людей, а главное – воплощать свои идеи в жизнь – было мечтой Владимира Горбунова с самого детства. Хотя, начать все же пришлось, как и всем – с работы по найму. Молодой студент устроился в инвестиционную компанию на позицию менеджера по продажам. Как вспоминает он сам – «прошел тяжелую школу». Хотя, со стороны это сказать было сложно, казалось, что Владимиру все дается легко: он больше всех звонил, наработал самую обширную клиентскую базу, сутками общался с людьми, самые «сложные» случаи передавали ему. Вчерашний новичок, быстро получил звание лучшего менеджера в своем офисе, но ему этого показалось мало. Владимир принялся выдвигать идеи, как улучшить и оптимизировать работу отдела – сначала он общался с непосредственным начальством, а затем, набрался смелости и поговорил лично с вице-президентом компании (предварительно организовав эту встречу). Высокому руководству идеи показались интересными, но вот «снизу» энтузиазм не оценили: нечего вперед батьки… Недолго думая, Владимир Горбунов решил: время пришло. Он ушел из найма и начал работать самостоятельно – в той же сфере инвестиций.

«Нашел партнеров, начали работать. Изначально, мы были просто инвестиционным брокером. Но очень быстро стало понятно, что наши продукты подходят далеко не всем типам клиентов. Просто разводить руками и говорить «ничего поделать не можем» было не в моих правилах, и мы пришли к такой системе: договорились с другими инвестиционными компаниями, анализировали ситуацию каждого клиента, что он хочет? Доверительное управление? Или активный трейдинг? Принципиален хороший сервис или низкие тарифы? И на основе этого анализа, направляли его в нужную компанию, имея за это процент – и все довольны.»

Единственный в своем роде

Когда клиентов были уже сотни и тысячи, а менеджеры «захлебывались» от входящих заявок, Владимир Горбунов впервые подумал о том, что в 21 веке подобные вещи должны быть автоматизированы. Будто сам собой начал вырисовываться IT-продукт, хотя тогда, в 2009м году, в России еще вызывали такси по телефону, а переписывались друг с другом с помощью смс. Никто не хотел вкладываться в эту сферу, тогда как Владимир, напротив, уже точно знал, что IT – наше ближайшее будущее, и нужно «копать» именно в этом направлении. Его первый проект - идею сервиса, где люди смогут работать удаленно, не выходя из дома, инвесторы, к которым он обращался, откровенно высмеивали. Что значит – не ходить в офис? Как так – работодатель не будет знать своего сотрудника с лицо? Не считать количество часов, проведенных на рабочем месте? Это же бред! Однако, Владимир не отчаивался, и после сотни захлопнутых дверей, одна перед ним все же открылась. Спонсора подкупили смелые слова Владимира о том, что его миссия ни много ни мало – изменить мир. Первые деньги на «пилот» были получены.

«Я вообще всегда хотел менять мир – с самого детства. И тогда, я просто сказал человеку: все сейчас идет в интернет. Раньше были обычные магазины, стали интернет-магазины, раньше люди писали в тетрадках, теперь в жж, читали газеты, теперь все новости можно увидеть в лентах новостей. То же самое будет и с работой. Представьте, мы будем создавать новые профессии! И он поверил.»

Первый миллион ушел на прототипы – появилось понимание того, как должен выглядеть новый сервис, что должно функционировать, но ни одной строчки кода написано не было. Начались новые поиски, но на этот раз Владимир знал, что и как говорить, чтобы заставить потенциальных партнеров поверить в успех мероприятия. Второй инвестор вложил в Workle 3 миллиона долларов, на которые была собрана профессиональная команда разработчиков. Через год, сервис дистанционной работы начал функционировать. Он предлагал людям бесплатно обучиться новой профессии - в сфере туризма, финансов, страхования, HR и других; и тут же, на Workle, получить работу и получать деньги.

«В начале казалось – фантастика, но мы построили тот бизнес, который существует уже 12 лет, стал одним из первых резидентов «сколково», поднял больше 20 млн долларов инвестиций, создал прецедент на рынке – у Workle до сих пор нет конкурентов, он единственный в своем роде.»

Новые горизонты и команда мечты

Когда Workle уже был настроен, автоматизирован и не требовал ежедневной и ежечасной включенности, Владимир Горбунов снова пустился во все тяжкие – начал вспоминать идеи, которые приходили ему во время работы над Workle.

«За год за два до появления DropBox мне пришло понимание, что необходимо сделать некое виртуальное хранилище, интернете, вообще не имеющее физического носителя. Тогда еще не было понятия «Облачное хранилище», а идея уже была. Также, мне приснилась еще в 2008 году идея создания онлайн-такси. Телефон же знает, где ты находишься, кнопку нажимаешь, и это видят все водители, и они могут приехать и тебя забрать. Всю мою жизнь мне приходили в голову идеи. Но я их не слышал до определенного момента времени, а потом начал записывать.»

Так, появилась еще одна идея, которую Владимир решил реализовать во что бы то ни стало: технология QR-платежей. На этот раз, все пошло гораздо быстрее, чем с первым проектом: уже были деньги, которые приносил Workle, и было понимание, как собрать команду. К тому времени, Владимир разработал собственную систему, по которой, во главе бизнеса должны стоять 4 типа личности с разным набором компетенций, без которых успех невозможен.

«У одного должны быть хорошие связи, второй должен быть идеологом: придумывать видение продукта, «заряжать» команду. Он же обычно набирает команду, распределяет задачи. Третий должен уметь все это просчитывать, направлять, управлять финансово, если нужно – останавливать команду, которую «заносит», а четвертый должен быть экзекутор. Это не обязательно 4 человека. Это может быть и 5, и 6, какие-то функции могут делиться, роли компенсироваться. Главное, чтобы комбинация сложилась. Тогда и бизнес сложится.»

Именно по этому принципу был создан костяк новой компании PayQR. И через несколько месяцев, с помощью этого сервиса, в России прошла первая транзакция с использованием камеры смартфона. Технология ожидаемо показалась очень интересной банкам, которые не хотели упускать свою прибыль. PayQR делали весьма соблазнительные предложения, но Владимир Горбунов решил не останавливаться на достигнутом, продав все и получая дивиденды, а перенести все наработки в новый рынок. Который, уже традиционно, был новым, непонятным и пугающим – для всех, кроме собственно Владимира, который видел в новых технологиях не опасность, а перспективы.

Валюта будущего

Это был 2017 год. Весь мир тогда накрыла эпидемия биткоинов и майнинга. Владимир, в порядке эксперимента, тоже поставил несколько «машинок». Быстро разобрался, что к чему, оценил потенциал, и определил, что этот рынок нуждается в серьезных доработках. Купить и продать криптовалюту, как сейчас, возможности не было, кошельков. Как таковых – тоже. Люди, которые занимались криптовалютой всерьез, смахивали скорее на хиппи-энтузиастов, чем на специалистов в области финансов. Тем временем Владимир Горбунов, который уже нашел себя в финтехе, и, по собственному заявлению, «влюбившийся» в него, начал строить планы по созданию криптобанка.

«Когда мы к этому пришли, невозможно было поверить даже в то, что можно будет биткоин на карточку банковскую вывести и что-то, где-то оплатить. Поэтому, с созданием команды были сложности: никто ранее не видел ничего подобного, всех нужно было обучать, корректировать, направлять, учиться самому. Дальше был очень сложный 5-летний путь, который шел от какой-то идеи, в абсолютно диком западе, в отсутствующем рынке, к тому, что можно с гордостью назвать Crypterium.»

Буквально через несколько лет это был уже не рынок хиппи. Это был рынок, в который вошли крупнейшие инвестиционные компании, банки с мировым именем. Он создал независимую экосистему и инфраструктуру решений – и Crypterium имеет непосредственное отношение к рождению и развитию этого рынка. На сегодня, все цели компании имеют выражение в цифрах. Например, пройти капитализацию в миллиард долларов. Что касается вклада в индустрию, то у Криптериума задача - построить крупнейший маркетплейс криптопродуктов и сделать самый удобный сервис для пользователя, чтобы в нем мог разобраться каждый.

«Так когда-то было со всем, что сегодня кажется обыденностью. И с сервисом удаленной работы, в который никто не верил, и с платежами по QR, будет и с криптовалютами. Думаю, наши дети или их дети вообще не будут знать, что такое наличные деньги, какие-то там карточки. Они будут рождаться, когда будут цифровые доллары, йены, евро и будет этого достаточно. И мне приятно, что я имею к этому отношение – строю будущее, как хотел когда-то.»