Российский бизнесмен, обвиненный в избиении участника спецоперации, раскрыл правду

История с публичной поркой произошла еще пять лет назад. Фото: YouTube

«Это случилось после того, как я и моя компания открыто поддержали специальную военную операцию, - рассказал «Комсомолке» Вадим Логинов — Честно говоря, увидев это, я лишь улыбнулся. Значит мы на правильном пути».

Информационные атаки украинских выдумщиков на простых россиян продолжаются беспрерывно. Фейки, интернет - небылицы и прочие «произведения искусства» фабрики троллей украинской пропаганды множатся в сети со скоростью звука. На одном из подобных фейк-видео узнал себя патриотично настроенный бизнесмен из Иркутска Вадим Логинов. Он представитель регионального мусорного оператора, известный в своем городе предприниматель, основатель экологически-ориентированных компаний. Вадим и его партнера за 15 лет реализовали более двух десятков крупных экопроектов, участвовали в ликвидациях последствий наводнения в Тулуне, мышьякового загрязнения в Свирске, свалок на берегах Байкала и многих других важных делах. Но, естественно об этом интернет-тролли забыли упомянуть.

На видео, распространенном в телеграмм-каналах в июле 2022 года Вадим Логинов, якобы, избивает отставного военного, только что вернувшегося из-под Донецка. Подпись к кадрам гласит, что вот, мол, как расправляются в русскими вояками за неуплату вывоза мусора.

- Старое, давно забытое видео выдумщики из Незалежной на голубом глазу выдали за горячую новость, - объясняют друзья Логинова. - Что именно произошло почти 5 лет назад, а кадрам этим именно столько, без труда можно найти в интернете. История эта известная у нас в городе. Конечно, на Украине, не могли про это не знать. Но зачем же говорить правду, если такой красивый получается фейк .

Бизнесмен Вадим Логинов.

- Для меня факты важнее слухов, поэтому коротко поясню, раз вы мне дозвонились. - сказал «Комсомолке» сам Логинов. - Произошло это в мае 2018 года, а не сейчас, как утверждают в ролике. Сидящий не земле человек никакой не отставной военный, он аферист. Он обманул меня и многих других иркутян - ходил по улицам города в военной форме и попросил деньги на билет до дома, придумав слезливую историю. Я ему даже поверил и дал 40 000. Но когда через несколько дней встретил снова, то предложил либо вернуть деньги, либо наказание ремнём. Он сам выбрал второе. Причем у этого афериста с собой был травматический пистолет. Его разделили лишь для того, чтобы убедиться что в карманах он не прячет ещё какой-либо сюрприз. Все, чего я добился в жизни, я добился своим трудом. Я знаю что такое нужда и готов помогать тем, кому действительно нужна помощь. Но я не привык, чтобы мой труд мошенники использовали в своих интересах.

Надо сказать, что эта видеозапись уже портила нервы Вадиму и его партнерам. Потому что впервые она «всплыла» перед началом мусорной реформы в 2018 году. Тогда компания Логинова готовилась к конкурсу на статус регионального оператора по обращению с ТКО. Но компромат не вышел, люди быстро во всем разобрались и вроде бы забыли .

- И вот сейчас в апреле 2022 года когда мы, как компания, подержали семьи солдат выполняющих боевые задачи на Донбассе. И призвали другие коммунальные службы сделать тоже самое. Сразу вдруг всплыло это старое видео. Да еще и перемонтированное и с фейковой интерпретацией . Я считаю, что в трудные для страны времена задача бизнеса поддержать свою страну и ее жителей. На зло “доброжелателем” запустившим это видео четыре года назад мы сделали большой шаг вперед, став одной из крупнейшей экологической компанией региона. Нашими услугами ежедневно пользуется более 1 700 000 человек. Эту историю, для себя и для нашей компании я посчитал закрытой ещё тогда.

Сейчас могу лишь улыбнуться, так как повторное появление этого видео в сети доказывает, что мы движемся в правильном направлении.