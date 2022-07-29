На наших полках прибыло: Россия прокормит и себя, и зарубежных партнеров

Фото: Александр ПОДГОРЧУК

Сейчас полки отечественных магазинов буквально ломятся от изобилия мяса, молока, яиц, круп, хлеба и многих других продуктов. И даже те, которые производят иностранцы, в подавляющем большинстве имеют российскую прописку - многие зарубежные компании построили предприятия здесь, в России.

Пока только единицы их них заявили о своем решении бросить все нажитое и уйти из страны. Но для отечественных компаний это, в первую очередь, возможность для расширения бизнеса - они быстро смогут занять освободившееся место. Уж по качеству российские продукты точно ничем не хуже.

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ИМПОРТ НА ПРОДУКТЫ НЕ НУЖЕН

- Мы давно закрываем свои потребности по всем основным видам продовольствия за исключением тех, которые не можем производить в силу климатических условий. В данном случае организованы бесперебойные поставки из стран-партнеров, - пояснил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на выставке «Всероссийский день поля - 2022» в Калининграде.

По словам главы Минсельхоза, наши предприятия могут оперативно заместить практически любую иностранную продукцию - будь то напитки, кондитерские изделия или другие товары.

Поэтому и параллельный импорт, в отличие от той же электроники, по продуктам в России вводить не будут. В продовольственной сфере такой необходимости нет ни по одному направлению.

- Распространение параллельного импорта на продукты питания не соответствует в первую очередь интересам отечественного бизнеса, который сейчас получает хорошие стимулы к развитию, - говорит министр.

ЭМБАРГО КАК ДВИГАТЕЛЬ СЫРОВАРЕНИЯ

Мы уже сумели в этом убедиться, когда в 2014 году Россия ввела продуктовое эмбарго на целый список продуктов из ряда стран. Некоторые товарищи сокрушались: что же мы теперь будем делать без итальянского пармезана? Однако в итоге в России появилось огромное количество своих производителей качественных сыров.

- Сыроварение как бизнес появилось в стране как раз благодаря продэмбарго, - вспоминает глава ассоциации «Народный фермер» и известный сыровар Олег Сирота.

Его предприятие начинало с микросыроварни, а сейчас выросло в тысячу раз. А, например, ярославская фабрика CASARO на данный момент изготавливает 300-400 комплектов оборудования для сыроварения в год и поставляет их за рубеж. Хотя, как поясняет Олег Сирота, начинался бизнес с 30 самогонных аппаратов.

В Красногорске Московской области есть производство заквасок для сыров - это тоже небольшое предприятие, которое сейчас намерено увеличить свои мощности в три раза.

- Если иностранные компании решат сюда вернуться, ловить им у нас точно будет нечего - конкурировать с нашими предприятиями уже не получится, - говорит фермер.

Нынешняя ситуация напоминает историю 2014 года.

- В России время сельского хозяйства, и на нем точно можно заработать, - уверен Олег Сирота.

Фото: Александр ПОДГОРЧУК

«ГЛАВНЫЙ ВОПРОС - КУДА ПРОДАВАТЬ ИЗЛИШКИ»

Причем малый и средний бизнес имеют в этом смысле большие преимущества - такие предприятия быстрее перестраиваются и подстраиваются под ситуацию. Например, топовыми нишами для вложения средств инвесторов являются производство ягод, выращивание салатов. По словам Сироты, есть возможности для малого бизнеса и в семеноводстве. Да и для крупных агрокомпаний тоже все неплохо складывается: на мировом рынке рекордные цены на продовольствие. Отличная возможность заработать на экспорте зерна или растительного масла.

Или, например, взять мясо.

- У нас даже перенасыщение рынка из-за большого прироста собственного производства, и главный вопрос - куда продавать излишки, рассказывает генеральный директор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев.

Хотя еще в 2010-2012 годах мы импортировали до половины (!!!) от объема потребления свинины, а в производстве колбас и вовсе использовалось до 80-90% импортного сырья. Однако уже на рубеже 2018-2019 годов Россия полностью закрыла свои потребности. А с 2020 года производство нашей свинины даже ориентируется на экспорт.

- Это произошло благодаря тому, что правительство и Минсельхоз проводили взвешенную и очень правильную инвестиционную политику с точки зрения предоставления льготных кредитов и защиты внутреннего рынка. Поэтому инвестиции в отрасль оказались огромные, - говорит эксперт.

С начала года этого года животноводы увеличили производство на 7%, подсчитывает Ковалев. А в перспективе трех-четырех ближайших лет производство вырастет еще на 5-10%.

ЗА 10 ЛЕТ ПРОИЗВОДСТВО ПШЕНИЦЫ В РОССИИ ВЫРОСЛО В 2 РАЗА

Еще несколько показательных цифр глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев привел на пленарном заседании Всероссийского дня поля.

Так, за 10 лет производство пшеницы в стране выросло вдвое, масличных - почти в два с половиной раза, кукурузы - в полтора.

В этом году дополнительно увеличена посевная площадь под гречихой, сахарной свеклой, масличными, картофелем и овощами. А урожай зерна, по прогнозам, будет одним из лучших в истории страны - около 130 млн тонн.

Хватит и нам самим, и зарубежным партнерам, которые сейчас особенно нуждаются в продовольствии. Спрос на наши товары огромен - с начала года рост поставок практически по всем направлениям.

Но главный приоритет все же внутренняя продовольственная безопасность, подчеркивает министр. Поэтому в России будет сохранен весь набор экспортных пошлин и квот, который позволяет в приоритетном порядке обеспечивать собственный рынок.

Фото: Александр ПОДГОРЧУК

А В ЭТО ВРЕМЯ

Как дальше должен развиваться российский агропром, эксперты сегодня обсуждают на Всероссийском дне поля - масштабной выставке достижений в АПК под открытым небом, которая проходит в Калининградской области. Здесь на 37 гектарах представлены лучшие сорта и гибриды сельхозкультур, передовая сельхозтехника и новинки агрохимии.

- Это одно из ключевых мероприятий для российских растениеводов, удобная площадка для знакомства с современными агротехнологиями в реальных полевых условиях, обмена опытом и мнениями относительно развития рынка зерна и других культур, - отметил председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин.