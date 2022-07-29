Львят разводят в Крыму и Краснодаре, из Европы везут через СНГ: как теневой рынок торговли дикими животными обходит санкции

Гепард Герда - звезда соцсетей. Ее больной спасли из частного зоопарка. Фото: СОЦСЕТИ

В деревне Телешово под Дмитровом (Московская область) на садовом участке уже несколько месяцев живет настоящий львенок. А в коттеджном поселке под Мытищами семья устроила себе мини-зоопарк с павлином, лемуром и тремя обезьянами. Одна из них в июле сбежала и напала на двухлетнюю девочку. Ребенок до сих пор в больнице, а владельцы животного попали под уголовное дело. С 1 января 2020 года содержание хищников и экзотических зверей и птиц дома в России запрещено, но откуда тогда берутся все эти домашние зоопарки? Легко ли обойти запреты и почем нынче хищники, разбиралась корреспондент kp.ru.

У ВАС СУМКА ЧИРИКАЕТ

15 певчих птиц изъяли этим летом таможенники в аэропорту «Внуково». У пассажира рейса, который прилетел в Москву из Вьетнама, спортивная сумка оказалась с сюрпризом: внутри были контейнеры с отверстиями для воздуха и… шама-дрозды, которые известны тем, что умеют повторять разные мелодии, а потому стоят от 12 тысяч рублей за штуку. Понятно, что после стресса от перелета птичкам было не до песен – их передали орнитологам. А на горе-контрабандиста возбудили административное дело: своих «попутчиков» он не задекларировал.

Торговля экзотическими животными и птицами – настолько выгодный бизнес, что никакие санкции ему помешать не могут. Ужесточается ответственность за контрабанду (сейчас за нее можно получить реальный срок – см. «Важно») – развивается внутренний рынок: большинство экзотических животных сейчас разводят в России. Вводятся санкции, которые мешают авиасообщению – меняется логистика: теперь перевалочные пункты обустроены в СНГ, туда зверей доставляют самолетами, а дальше развозят по России на грузовиках.

- У нас в стране существует целый преступный синдикат, который занимается незаконной торговлей дикими животными, - уверен депутат Госдумы Владимир Бурматов. – В бизнесе крутятся огромные деньги, он отлично отлажен, и в нем замешаны представители разных ведомств, в том числе, правоохранительных структур.

ЧЕМ ТОРГУЮТ

Тигренок – 300 тысяч рублей. Котенок рыси – 200 тысяч. Обезьянка капуцин, ручной, мальчик, 11 месяцев – 350 тысяч рублей. Это реальные цены на животных, которые озвучиваются в специализированных группах в соцсетях. Чем животное старше – тем дороже. Ручные звери – особенно ценный товар.

- А вы – представитель зоопарка или частное лицо? Частник? Нет, тигра я вам не продам, - заявляет мне по телефону некто Денис в ответ на историю о том, что я мечтаю подарить тигренка на день рождения мужу, который (вот совпадение! по гороскопу – Тигр). – Тигры запрещены к содержанию дома, зачем вам такие проблемы? У меня вот тоже тигр дома жил. Отобрали, отправили в зоопарк, так что не советую. Возьмите лучше каракала, а лучше - сервала.

Сервалы, или кустарниковые кошки, – степные хищники высотой в полметра и весом 10-18 кг. К слову, они тоже в списке «запрещенных». Но Денис уверяет, что все вполне законно и присылает видеозаписи, на них играют милые котята. Стоимость одного такого симпатяги – 250 тысяч рублей, еще за 10 тысяч – привезут в Москву по нужному адресу, советы ветеринара – бесплатно, от души, так сказать.

Тигренка можно купить за 300 тысяч рублей. Фото: СОЦСЕТИ

ГДЕ ПРОДАЮТ

По словам продавца-посредника, вся живность «местная» - от частных зоопарков и отечественных заводчиков. Ассортимент широчайший: везут с юга - из Крыма и Краснодара. Можно ли обойтись без посредника? Что ж, попробуем.

В государственных зоопарках мне отказались продать даже обычного кролика: они работают либо с другими зоопарками, либо с цирками, но не с частными лицами.

В частном питомнике согласились продать кролика (1500 руб.), ежа (5000 руб.), енота (20 000 руб.). Все – с документами, рождены и выросли в России. Попросила лисичку (по закону их дома содержать нельзя) – получила отказ.

Откуда ж у людей тигры и львы дома берутся? Вот, например, Александр Дмитриев – владелец пумы Месси и гепарда Герды. Пума живет в доме, гепард на улице, оба – звезды соцсетей, за жизнью которых следят десятки тысяч подписчиков канала i_am_puma.

- Наш случай уникальный, - объясняет Александр. - В 2017 году мы выкупили из контактного зоопарка Месси, а в 2020-м из обычного зоопарка – Герду, обоим жилось несладко, оба – фактически инвалиды, в дикой природе они бы не выжили. Чтобы забрать их, пришлось оформить юрлицо, договориться с соседями, получить их согласие, после чего построить особые укрепленные заборы на участке. Да, Месси и Герда кажутся милыми большими кошками. Но, поверьте, удар лапой у такого зверя – весьма ощутимый

Александр Дмитриев – владелец пумы Месси Фото: СОЦСЕТИ

НАРИСУЕМ 2019 ГОД

Итак, купить себе тигренка сейчас официально нельзя. Но если очень хочется, то такие, как Денис, подскажут, как обойти закон:

- Можем продать вам месячного котенка тысяч за 300-350. Привезем с русского юга. Но с тем условием, что он у вас где-то в тайне будет жить примерно год, - обрисовал схему Денис. - А на учет вы его поставите в следующем году по документам, оформленным задним числом. За 50 тысяч мы вам «нарисуем», что тигр был купен в 2019 году.

Выращивают экзотических животных на юге России. Фото: СОЦСЕТИ

Напомним, с 1 января 2020 года вступил в силу закон, который запретил содержать дома целый перечень животных, рептилий, насекомых и птиц (см. «Конкретно»). Но для «старых» экзотов, которые уже жили в семьях, все осталось по-прежнему:

- После вступления в силу новых законов для нас с Алексой мало что поменялось. Когда мне ее привезли в 2018 году из Крымского сафари-парка «Тайган», у нее уже был ветпаспорт и прививки, я ее дополнительно лишь чипировала. После 2020 года нам не пришлось оформлять какие-то специальные разрешения, проверок условий содержания тоже не было, - объяснила корреспонденту kp.ru Светлана Гаврилина, автор блога «В мире домашних животных», в котором рассказывает про жизнь с обезьяной-капуцином по имени Алекса. - Разница в том, что я теперь не могу ее продать или получить от нее потомство. Но мне этого и не нужно, она у нас – член семьи.

Светлана Гаврилина с обезьяной-капуцином по имени Алекса. Фото: СОЦСЕТИ

Вопрос ребром

Как в законе осталась лазейка для аферистов?

Зооюрист Светлана Зиберт:

- Наши законы имеют серьезные недостатки. «Право дожития», согласно которому животное, купленное до 2020 года, может оставаться со своим хозяином до момента естественной смерти, было продумано из гуманных соображений. Иначе люди начали бы повально избавляться от своих питомцев – убивать их или выбрасывать на улицу. Сейчас животные остаются у них. Но фактически никто не контролирует, получают ли они потомство от таких питомцев. Прямо в законе разведение экзотических животных частными лицами или ИП не запрещено, чем и пользуется теневой рынок. По большому счету, сейчас нет нужды ввозить экзотических зверей в Россию контрабандой – их выращивают здесь. При этом наказать заводчика, продавца или покупателя невозможно – ровно до тех пор, пока животное на кого-то не нападет. Если травмы серьезные – действует уголовный кодекс. Если жертва отделалась легким испугом, то остается идти в суд требовать материальной и моральной компенсации.

ВАЖНО

За что накажут

Какую ответственность предусматривает закон за незаконный ввоз, покупку и содержание запрещенных животных дома

- разведение, купля-продажа и содержание «запрещенного» животного – ответственность законом не предусмотрена

- Недекларирование либо недостоверное декларирование животных при въезде в страну – административный штраф (зависит от суммы пошлин и налогов), плюс конфискация

- контрабанда особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ – от 3 до 7 лет лишения свободы плюс штраф один миллион рублей.

Куда жаловаться, если ваши соседи завели экзотическую зверюгу

- в прокуратуру: просить, чтобы представители ведомства вышли в суд с просьбой запретить соседям незаконную деятельность по разведению/содержанию животных

- в суд с иском о запрете соседям разведение/содержание/торговлю животными, а также чтоб изъяли «запрещенку».

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

«Дикое животное всегда остается диким»

Марина Галещук, куратор коллекции Московского зоопарка:

- Даже домашняя кошка может оставить очень глубокие царапины, даже домашняя собака может больно укусить. А теперь представьте, на что способно большое животное – сервалы, каракалы, оцелоты, не говоря уж о пумах и тиграх.

Такие животные не должны сидеть в ограниченном пространстве – а сможет ли владелец обеспечить им территорию, достаточную для прогулок? Большой вопрос. Поэтому чаще всего «питомцев» запирают в небольшой вольер. И от этого становится только хуже.

Дикое животное боится человека, а тигр, сидящий в вольере, точно знает: вы слабее. Не тешьте себя иллюзиями, что он испытывает к вам теплые чувства за то, что вы его кормите – это не так. То же и с обезьянами: многие думают, раз они похожи на нас, то и вести себя могут по-человечески. Нет, это опасный и непредсказуемый зверь, который легко откусит пальцы – быстрее, чем вы успеете среагировать. Дикое животное всегда остается диким.

КОНКРЕТНО

ТОП-7 ВИДОВ, КОТОРЫЕ НЕЛЬЗЯ ДЕРЖАТЬ ДОМА

- Хищники: львы, тигры, медведи, леопарды, сервалы, пумы и др.

- Змеи: королевская кобра, питоны длиной более 4 м, цепочная гадюка и др.

- Пауки: черная вдова, тарантулы, пауки-отшельники и др.

- Парнокопытные: жирафы, бегемоты, антилопы и др.

- Приматы: павианы, мангабеи, макаки и др.

- Ящерицы: комодский варан, ядозубы

- Крокодилы

Полный список - в постановлении Правительства РФ от 22 июня 2019 года №795 «Об утверждении перечня животных, запрещенных к содержанию»