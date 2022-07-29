Новые назначения в правительстве Запорожской области

Антон Кольцов ранее возглавлял правительство Вологодской области. Фото: Страница Антона Кольцова ВКонтакте
Запорожская область интегрируется в российскую модель госуправления. На освобожденных территориях начинают работать опытные управленцы, помогавшие развитию российских регионов.
Так, 18 июля правительство Запорожской области возглавил выходец из Вологодской области Антон Кольцов.
- Антон Викторович поможет нам интегрироваться в российские реалии и перезапустить все то, что нам необходимо делать по российскому законодательству и правилам, - прокомментировал назначение член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
У Кольцова большой управленческий опыт. Ранее политик возглавлял правительство Вологодской области.
Антону Викторовичу Кольцову 49 лет. Он родился в городе Череповце Вологодской области и всю свою профессиональную жизнь посвятил этому региону. У политика два высших образования - по первой специальности он детский хирург, по второй - металлург. В 2010 году он прошел переподготовку в РАНХиГС, а в июле 2021 года завершил обучение в «Школе губернаторов» по совместной программе РАНХиГС и администрации президента по подготовке кадрового резерва.
В 2012 - 2016 годах Антон Кольцов работал начальником управления, а затем директором по охране труда, промышленной безопасности и экологии в металлургической компании «Северсталь». А в 2017 году занял пост первого вице-губернатора Вологодской области, одновременно возглавляя правительство региона.
- Эта должность в Запорожской области для меня большая ответственность. Уверен, что мои знания и опыт, который я приобрел, работая в правительстве Вологодской области, будут востребованы для выполнения новых поставленных передо мной задач. Многое предстоит сделать на новом посту, - сказал председатель правительства Запорожской области.
За время работы Кольцова в правительстве Вологодской области регион заметно преобразился. Политик курировал ремонт региональных трасс, занимался развитием сельских территорий и многим другим. Кроме того, Антон Кольцов организовывал помощь Донбассу: он часто бывал в Луганской Народной Республике, помогал жителям Алчевска.
В работе в Запорожской области, по его словам, политик намерен опираться на местных специалистов, владеющих ситуацией на местах.
Антону Тицкому 32 года, и он из Севастополя. Политик принимал участие в формировании отрядов самообороны в феврале - марте 2014 года, а также в проведении референдума по возвращению Крыма и Севастополя. После воссоединения полуострова с Россией стал одним из учредителей Общероссийского народного фронта в Севастополе. В 2016 году Тицкого избрали главой Ленинского района Севастополя, а в 2019 году пригласили на работу в Москву: в Федеральном агентстве по делам молодежи (Росмолодежь) он стал советником руководителя и курировал направление экологического просвещения и волонтерства, а также взаимодействие с патриотическими организациями.
Севастополец Антон Тицкий был лидером русского молодежного движения. Фото: Страница Антона Тицкого ВКонтакте
- Благодарю за оказанное доверие работать на родном для меня юге, - прокомментировал назначение Антон Тицкий. - Я считаю, что опыт, который получил за три года в Росмолодежи, поможет мне максимально быстро вовлечь ребят Запорожской области в ту работу, которую мы проводим в части молодежной политики. Также предоставим им инструментарий, который поможет в самореализации и развитии родного региона. Сейчас самое главное - налаживание мирной жизни и вовлечение ребят в созидательную работу, - приводятся в сообщении слова Тицкого.
В Запорожской области Антон Тицкий займется созданием инфраструктуры и новых социальных лифтов для молодежи.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Владимир Джаралла, крымский политик:
- Назначения российских управленцев в Запорожскую область весьма уместны. Сейчас эти специалисты необходимы для налаживания повседневной жизни. На освобожденных территориях пока мало понимания, что нужно делать и как. Поэтому часто возникают трудности, потому что работать приходится по российскому законодательству, которое пока незнакомо.
КСТАТИ
В Запорожской области сформированы органы МВД
Специалисты из России возглавили структуры МВД в Запорожской области, сообщил член администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«Совершенно верно, - ответил Рогов на вопрос о том, действительно ли назначено новое руководство ГУ МВД на территории региона, вышедшего из-под контроля Киева. - Российских специалистов прислали и для полиции, и для ГИБДД». Он отметил, что на улицах Мелитополя и прежде было спокойно, а присутствие сотрудников из России дает горожанам дополнительную уверенность.
Киевские власти пытаются помешать налаживанию мирной жизни в регионе - за последние месяцы предприняты попытки покушений на чиновников, произошли взрывы около ГУ МВД по Запорожской области (в результате пострадали трое взрослых и подросток), на электростанции в Бердянске и другие инциденты.