Новые назначения в правительстве Запорожской области

Антон Кольцов ранее возглавлял правительство Вологодской области. Фото: Страница Антона Кольцова ВКонтакте

Запорожская область интегрируется в российскую модель госуправления. На освобожденных территориях начинают работать опытные управленцы, помогавшие развитию российских регионов.

Председателем правительства стал Антон Кольцов

Так, 18 июля правительство Запорожской области возглавил выходец из Вологодской области Антон Кольцов.

- Антон Викторович поможет нам интегрироваться в российские реалии и перезапустить все то, что нам необходимо делать по российскому законодательству и правилам, - прокомментировал назначение член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

У Кольцова большой управленческий опыт. Ранее политик возглавлял правительство Вологодской области.

Антону Викторовичу Кольцову 49 лет. Он родился в городе Череповце Вологодской области и всю свою профессиональную жизнь посвятил этому региону. У политика два высших образования - по первой специальности он детский хирург, по второй - металлург. В 2010 году он прошел переподготовку в РАНХиГС, а в июле 2021 года завершил обучение в «Школе губернаторов» по совместной программе РАНХиГС и администрации президента по подготовке кадрового резерва.

В 2012 - 2016 годах Антон Кольцов работал начальником управления, а затем директором по охране труда, промышленной безопасности и экологии в металлургической компании «Северсталь». А в 2017 году занял пост первого вице-губернатора Вологодской области, одновременно возглавляя правительство региона.

- Эта должность в Запорожской области для меня большая ответственность. Уверен, что мои знания и опыт, который я приобрел, работая в правительстве Вологодской области, будут востребованы для выполнения новых поставленных передо мной задач. Многое предстоит сделать на новом посту, - сказал председатель правительства Запорожской области.

За время работы Кольцова в правительстве Вологодской области регион заметно преобразился. Политик курировал ремонт региональных трасс, занимался развитием сельских территорий и многим другим. Кроме того, Антон Кольцов организовывал помощь Донбассу: он часто бывал в Луганской Народной Республике, помогал жителям Алчевска.

В работе в Запорожской области, по его словам, политик намерен опираться на местных специалистов, владеющих ситуацией на местах.

Министром по молодежной политике назначен Антон Тицкий

Антону Тицкому 32 года, и он из Севастополя. Политик принимал участие в формировании отрядов самообороны в феврале - марте 2014 года, а также в проведении референдума по возвращению Крыма и Севастополя. После воссоединения полуострова с Россией стал одним из учредителей Общероссийского народного фронта в Севастополе. В 2016 году Тицкого избрали главой Ленинского района Севастополя, а в 2019 году пригласили на работу в Москву: в Федеральном агентстве по делам молодежи (Росмолодежь) он стал советником руководителя и курировал направление экологического просвещения и волонтерства, а также взаимодействие с патриотическими организациями.

Севастополец Антон Тицкий был лидером русского молодежного движения. Фото: Страница Антона Тицкого ВКонтакте

- Благодарю за оказанное доверие работать на родном для меня юге, - прокомментировал назначение Антон Тицкий. - Я считаю, что опыт, который получил за три года в Росмолодежи, поможет мне максимально быстро вовлечь ребят Запорожской области в ту работу, которую мы проводим в части молодежной политики. Также предоставим им инструментарий, который поможет в самореализации и развитии родного региона. Сейчас самое главное - налаживание мирной жизни и вовлечение ребят в созидательную работу, - приводятся в сообщении слова Тицкого.

В Запорожской области Антон Тицкий займется созданием инфраструктуры и новых социальных лифтов для молодежи.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владимир Джаралла, крымский политик:

- Назначения российских управленцев в Запорожскую область весьма уместны. Сейчас эти специалисты необходимы для налаживания повседневной жизни. На освобожденных территориях пока мало понимания, что нужно делать и как. Поэтому часто возникают трудности, потому что работать приходится по российскому законодательству, которое пока незнакомо.

КСТАТИ

В Запорожской области сформированы органы МВД

Специалисты из России возглавили структуры МВД в Запорожской области, сообщил член администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Совершенно верно, - ответил Рогов на вопрос о том, действительно ли назначено новое руководство ГУ МВД на территории региона, вышедшего из-под контроля Киева. - Российских специалистов прислали и для полиции, и для ГИБДД». Он отметил, что на улицах Мелитополя и прежде было спокойно, а присутствие сотрудников из России дает горожанам дополнительную уверенность.

Киевские власти пытаются помешать налаживанию мирной жизни в регионе - за последние месяцы предприняты попытки покушений на чиновников, произошли взрывы около ГУ МВД по Запорожской области (в результате пострадали трое взрослых и подросток), на электростанции в Бердянске и другие инциденты.