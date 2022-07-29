Референдум: выбираем будущее

Близится исторический момент. Уже скоро в Запорожской области пройдет референдум о вхождении в состав России.

- По инициативе жителей Запорожской области готовится проведение референдума. Прорабатываются механизмы. Референдум определит, чего хотят жители Запорожской области и как они хотят жить, - заявил глава администрации региона Евгений Балицкий.

По его словам, просьбы провести референдум поступали местным властям неоднократно. В том числе от трудовых коллективов предприятий. В целом же, как заверил член главного совета администрации региона Владимир Рогов, большая часть населения Запорожской области хочет побыстрее вернуться в родную гавань и стать частью России. Люди понимают, что, только став субъектом Российской Федерации, Запорожская область может получить гарантии безопасности. Поэтому референдум пройдет, даже если Киев всячески попытается этому помешать.

ОПЫТ КРЫМА

В похожей ситуации когда-то находились Крым и Севастополь. Восемь лет назад их жители раз и навсегда распрощались с украинским прошлым. В 2014 году больше миллиона крымчан отдали голоса за вхождение в состав России. Выбор был сделан практически единогласно - больше 96% жителей полуострова выбрали будущее с Россией. Референдум прошел 16 марта, а уже 18-го числа Президент РФ Владимир Путин подписал закон о принятии Крыма и Севастополя в состав России.

- Мы прошли достаточно сложный путь в этом отношении, - вспоминает крымский политолог Николай Филиппов. - Подать прошение о включении в состав Российского государства могла только Республика Крым, не находящаяся в составе другого государства, а будучи независимой единицей. Несколько часов республика имела независимый статус, чтобы соблюсти все нормы международного права. До этого мы были автономией в составе Украины, поэтому такие решения могли принимать. Кроме того, на тот момент не было легитимной власти в Киеве.

Российский триколор сейчас в Мелитополе повсюду: на зданиях, на плакатах, в руках горожан. Фото: Анна Садовникова

ЗАПОРОЖЦЫ БУДУТ ГОЛОСОВАТЬ МАССОВО

Денис Батурин также не исключает мощного информационного воздействия со стороны Украины на граждан и политиков, поддерживающих отделение области. И чем ближе дата референдума, тем усерднее нацисты будут распространять фейки:

- При этом не исключено, что к моменту проведения референдума спецоперация отодвинет границы контролируемой Украиной территории и частично эти угрозы будут нивелированы. Информационное воздействие, конечно, останется, но его будет меньше.

Что же касается выбора, который могут сделать жители Запорожской области, он не вызывает сомнений.

- Я глубоко убежден, что запорожцы откликнутся на этот референдум массово и в организационном плане все будет сделано так же безупречно, как это было у нас в 2014 году. Думаю, что историческая тяга жителей этого региона не ослабла по отношению к России. Она была просто приглушена националистической действительностью, которая пыталась держать их в страхе, - выражает свою точку зрения глава Общественной палаты Крыма Владимир Форманчук.

КСТАТИ

Главный лозунг Запорожской области «Мы вместе с Россией» наполняется все большим смыслом. Не так давно в освобожденный Мелитополь прибыло 10 тонн гуманитарной помощи из Севастополя. Из города-героя привезли продуктовые наборы, лекарства, средства личной гигиены и другие вещи.

Не так давно Севастополь взял шефство над Мелитополем, а другим регионам Запорожской области активно помогают Тверская, Новгородская и Пензенская области.

В НОМЕР

НОВЫЕ ТАРИФЫ

В Запорожской области с 20 июля стоимость коммунальных услуг стала в разы меньше. Тариф на отопление уменьшился с 2745,5 руб. за Гкал до 1160,33 руб. за Гкал. Меньше запорожцы будут платить и за воду - тариф на горячее водоснабжение изменился со 157,19 руб. за кубометр до 77,67 руб., а за холодное - с 32,69 руб. за кубометр до 25,02 руб. В три раза уменьшилась и стоимость водоотведения - с 31,5 руб. до 11,61 руб. за кубометр.

КОМЕНДАНТСКИЙ ЧАС СТАЛ КОРОЧЕ

Во временном областном центре Запорожской области, Мелитополе, сократили комендантский час. Ранее он действовал с 21.00 до 5.00. Теперь же начинается в 22.00.

Напомним, во время спецоперации российские военные освободили Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы новые администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах провести референдумы и стать субъектами России. Мелитополь считается временным областным центром, так как нынешняя столица, город Запорожье, находится под контролем украинской армии.

КИНОТЕАТРЫ И АТТРАКЦИОНЫ ЖДУТ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

Кинотеатр «Победа» в Мелитополе ждет гостей ежедневно. Фото: Администрация города Мелитополя

Кинотеатр «Победа» в Мелитополе снова работает. Жителей города ждут более десяти сеансов в трех залах ежедневно. Открылся для посетителей и парк имени Горького. Любимым местом горожан годами не занималась украинская власть, а сейчас парк отремонтировали с помощью российских шефов. В главном парке Мелитополя уже восстановили все аттракционы, а скоро откроется и мини-зоопарк - в нем будет около 30 видов животных.