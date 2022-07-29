Все, что нажито гаишным трудом: как обычный инспектор из Москвы намахал «палочкой» на 7 квартир заграничных, 16 отечественных, счета в банках на 180 миллионов рублей

На днях суд передал государству имущество бывшего начальника полиции подмосковного Егорьевска Олега Ермакова

На днях многие были шокированы историей про московского гаишника-мультимиллионера. Генеральная прокуратура обратилась в Лефортовский суд - попросила передать изъятое у «оборотня в погонах» имущество в доход государства. Обычный инспектор ДПС отдела ГИБДД УВД по СВАО Сергей Кузнецов за несколько лет сумел «намолотить» целый капитал. В описи, которую представили прокуроры:

- 23 объекта недвижимости на 130 млн рублей - квартиры в Москве, участки и дома в Подмосковье, в том числе четыре квартиры в ОАЭ и три - в Болгарии,

- 48 млн рублей наличными в банковских ячейках,

- там же - 23,8 тыс. евро (1,4 млн рублей по нынешнему курсу) и 60 тыс. долларов (3,6 млн рублей).

Общая сумма - 183 млн рублей.

Квартиры, земля и ячейки, разумеется, оформлены на многочисленных родственников. Но в ходе следствия было доказано, что источник всего этого добра - «работа» рядового инспектора Кузнецова.

СВОЕ ИЛИ «ОБЩАК»?

Как стало известно kp.ru, Сергей Кузнецов задержан в сентябре 2021-го.

- Все началось с проверки сотрудника ГИБДД службой внутренней безопасности - поступил сигнал о том, что Кузнецов вымогал и получил у одного из автомобилистов взятку. И уже в процессе этого расследования выяснилось, какие серьезные объекты недвижимости и деньги записаны на его ближайшую родню, - рассказал источник в правоохранительных органах. - К слову, в органах Кузнецов проработал более 10 лет. После возбуждения уголовного дела - уволили.

Само расследование еще продолжается, однако прокуратура просит суд изъять имущество и деньги, законность происхождения которых доказать невозможно.

- Некоторые из квартир, в том числе заграничных, использовались членами семьи Кузнецовых, но в основном они сдавались в аренду и ежемесячно приносили дополнительный доход.

В интернете первая реакция на новости про гаишника и его 180 миллионов: он, небось, «просто пешка», держатель какого большого коррупционного «общака». Как легендарный полковник Захарченко (в 2018-м в доход государства обратили более 8,5 млрд рублей, обнаруженных у бывшего сотрудника МВД и членов его семьи). Ну не может же инспектор такие деньжищи «волшебной» палочкой намахать! Или может?

АХ ЭТИ «ПЬЯНЫЕ ДНИ»

Сотрудник следственных органов на условиях анонимности рассказал kp.ru о похожих случаях.

- Несколько лет назад в Москве судили за взятку двух гаишников. В процессе выяснилось, какие суммы крутятся в этом «бизнесе». Эти двое добились у начальства привилегированного положения - их ставили на смену только в «пьяные» дни. На работу парочка выходила в ночи с четверга на пятницу, с пятницы на субботу, с субботы на воскресенье и с воскресенья на понедельник.

Схема была четко отработана.

- Они тормозили исключительно машины премиум-класса. Якобы если за рулем мужчина старше 50 лет, в 90% случаев он будет в той или иной степени алкогольного опьянения. А за это ведь прав лишают. Но инспекторы предлагали договориться на месте. Стал известен один показательный случай: остановили «Лексус», за рулем сидел высокопоставленный сотрудник газовой компании, он ночью возвращался домой от любовницы, там с ней выпивал немного. Превышение по уровню алкоголя было незначительное, он мог пройти медосвидетельствование - пока доехал до больницы, все выветрилось бы. Но дома ревнивая жена, начались бы вопросы. И «газовик» согласился на взятку. Доехали до ближайшего банкомата, он снял с карты 1,5 млн рублей и отдал инспекторам.

По словам нашего собеседника, доход экипажа оценивали в сумму до 3-4 млн рублей в неделю. Каждому.

- Да, они явно делились с кем-то из начальников. Но других имен эти двое так и не назвали.

…И ДРУГИЕ ИСТОЧНИКИ ДОХОДА

Адвокат Евгений Харламов (в 2000-х - начальник криминальной милиции РОВД Москвы) тоже не исключает, что «оборотни в погонах», пусть даже и рядовые, способны аккумулировать такие суммы:

- В нашем райотделе я лично помню уголовное дело о получении взяток гаишником, который еще в то время, двадцать лет назад, за 12-часовую смену работы ДПС зарабатывал в пересчете с рублей до 3,5 тысячи долларов. Доллар стоил меньше, но и тогда это были очень значительные суммы. Я вовсе не говорю, что все сотрудники ГИБДД коррупционеры, там много и порядочных людей. Но взяточники тоже есть.

- Помимо работы по «пьяным» у сотрудников ГИБДД на дороге есть и другие источники доходов, - рассказывает бывший следователь районной прокуратуры, адвокат, эксперт Ютюб-канала «Фрейтак Медиа» Вадим Багатурия. - Это и крышевание такси, и проверка грузовиков (инспекторы имеют право досмотра грузов, проверки соответствия документов и реального веса машин, - Авт.). Есть места на трассах, на подъездах к крупным рынкам или логистическим центрам, где проездная такса - 5-10 тысяч рублей с машины.

Адвокат Александр Карабанов (в прошлом - следователя МВД) называет и другие «кормушки»: «абонентские» контракты с транспортами компаниями (за мзду сотрудники не усложняют жизнь перевозчикам), работа с автошколами (услуги по получению водительских прав), крышевание пунктов разбора краденых машин.

- У каждого гаишника есть ежедневный план на составленные протоколы и количество денег, которые он должен передать своему непосредственному руководителю. А тот, в свою очередь, передает собранные деньги от трудовиков «муравьев» вышестоящему руководству, - констатирует эксперт.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

- Информация о возможных связях Сергея Кузнецова с другими сотрудниками ОГИБДД УВД по СВАО города Москвы проверялась, но пока не нашла своего подтверждения, - сообщил kp.ru источник в правоохранительных органах.

В ближайшее время дело собираются передавать в суд. Бывшему инспектору грозит от 8 до 15 лет.

- Я, может быть, банальные вещи скажу, но путь в борьбе с мздоимцами только один: создать условия, при которых сотрудник ГИБДД или любого другого подразделения полиции будет бояться брать взятки, чтобы не потерять все свои преференции, - говорит Александр Карабанов. - Как-то раз в Испании разговорился с полицейским, который меня остановил на дороге. Говорит: я взятки никогда брать не буду, потому что на службе у меня хорошая зарплата, соцпакет, в перспективе - приличная пенсия. А если у нас человек 50 тысяч рублей в месяц официально получает, соблазнится он на взятку или нет? Мое мнение: зарплата у гаишников должна быть не менее 300 тысяч рублей, льготная ипотека для молодых сотрудников. Но это, конечно, при условии, если мы действительно хотим извести коррупцию. Пока же чаще всего громкие аресты случаются, когда человек либо перестает устраивать руководство, либо на его место нужно поставить нового исполнителя.

- С чего начать расследование по коррупции? - продолжает Вадим Багатурия. - С самого простого: сотрудники внутренней безопасности могут инкогнито подежурить несколько недель у одного отдельного взятого отдела полиции - зафиксируют, кто на каких машинах приезжает на службу. Там сразу видно, кто на зарплату живет, а кто нет.

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Цыганское барокко» и секретный бункер

На днях суд передал государству имущество бывшего начальника полиции подмосковного Егорьевска Олега Ермакова. Изначально, его вместе с сыном (тот тоже до этого служил в полиции) задержали совсем по другому уголовному делу.

В июле 2021-го им предъявили обвинение по статье «Покушение на убийство». По версии следствия, отец и сын собирались убить риелтора, который взял у них предоплату за квартиру в центре Москвы (20 млн получил на руки!) и «кинул». В следствии заинтересовались, с каких таких доходов Ермаковы собирались приобрести элитную недвижимость. Потом побывали в доме у Ермакова-старшего на окраине Егорьевска (2 этажа, 500 «квадратов», яркий образец «цыганского барокко» - всюду позолоченная лепнина, мрамор, ажурная мебель). И завертелось.

В следствии заинтересовались, с каких таких доходов Ермаковы собирались приобрести элитную недвижимость

Выяснилось, что недвижимость Олег Ермаков переписывал на старенького отца

По информации прокуратуры Московской области, изъяли денежные средства в различной валюте на общую сумму 250 млн рублей. Земельный участок с домом - 5,5 млн рублей. Еще один участок с нежилыми помещениями, который был тоже оформлен на отца Ермакова в 2021 году.

Интересная деталь: у Олега Ермакова явно был план Б. И он мог его осуществить, если б его задержали не на рабочем месте, а дома.

- В спальне особняка была замаскированная тайная дверь в укрепленный подземный бункер, - рассказал источник в следствии. - Там Ермаков хранил запас продуктов питания и крупную сумму денег. Возможно, ждал, что за ним могут прийти. Внутри он мог просидеть несколько недель и, улучив момент, сбежать.