На трассе Мелитополь - Бердянск идут активные ремонтные работы.

По всей трассе Мелитополь - Бердянск идут активные ремонтные работы. Когда эта дорога была под контролем киевской власти, ее не ремонтировали. Как сейчас принято говорить, от слова совсем. Максимум, что Украина делала, - раз в несколько лет засыпала здесь самые большие ямы. И так на протяжении 30 лет. Так что построенная еще в прошлом веке трасса давно пришла в упадок. Проезжая по ней, можно было ненароком потерять колесо. Сейчас благодаря поддержке России ситуация наконец-то меняется. На магистрали кипит капитальный ремонт. Десятки единиц дорожной техники не глушат моторы ни днем ни ночью. Можно сказать, что Мелитополь и Бердянск сейчас соединяют заново.

Дорожные рабочие, как местные, так и те, кто приехал в Запорожскую область из российских регионов, корпят над участком протяженностью 105 километров. Совсем скоро местные жители смогут ездить здесь с комфортом, а не прыгая по кочкам.

Стартовали работы 15 июля. Строители фрезеровали старое покрытие, укрепили основание.

Как сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, строительство ведется качественно, а финансы расходуются по назначению, а не идут в карман, как во времена нацистского киевского режима.

Завершится строительство автомобильной дороги Мелитополь - Бердянск на вышедшей из-под контроля Киева территории, без сомнения, быстро. По планам до холодов трасса уже должна поехать. При этом задача стоит не только в обновлении тонкого и ломкого асфальтного полотна. По словам строителей, им предстоит серьезно усилить основание магистрали, сделав ее более устойчивой к новому тяжелому транспорту и соответствующей современным стандартам.

- Будет асфальт, щебень, битум. Крупный и мелкий асфальт. Все это перемешивается и выкладывается. Будет основательная дорога, - рассказал о том, какой станет новая трасса Мелитополь - Бердянск, строитель Максим Ковальчук.