Экономические возможности и точки роста: как прошла деловая конференция «Время женщин в новом мире»

Фото: Иван МАКЕЕВ

Вторая большая конференция «Время женщин в новом мире» состоялась 21 июля на гостеприимной площадке Palmira Garden Hotel & SPA. Встречу руководителей крупных компаний и лидеров общества инициировала медиагруппа «Комсомольская правда». Говорили о поисках новых возможностей в текущих реалиях, о способах развития экономики, об изменениях жизни общества.

Кризис – двигатель прогресса

Изменившаяся обстановка ставит новые задачи для работы государственных структур и бизнеса, компании срочно пересматривают стратегические планы, модернизируют инфраструктуру. Делают все, чтобы в нынешних условиях сохранить высокий темп развития и быть конкурентоспособными.

- Для того, чтобы оставаться лидером, нужно сохранять свое ментальное и физическое здоровье. Чтобы быть полезным обществу, нужно понимать происходящие процессы. И чтобы оставаться успешным, нужно видеть новые возможности, которые открывает кризис. В любом кризисе можно видеть только плохое, а можно - точки роста, - рассказала Анжелика Сулхаева, заместитель генерального директора медиагруппы «Комсомольская правда».

Анжелика Сулхаева, заместитель генерального директора медиагруппы «Комсомольская правда». Фото: Иван МАКЕЕВ

Мастерская управления «Сенеж», через которую проходит много лидеров, людей с богатыми управленческими навыками, как раз знает, как использовать кризисные ситуации в позитивном ключе.

- Когда человек выходит из зоны комфорта, то он проявляет все свои умения и способности. Чтобы дать лидерам условия для развития, мы как раз создаем те самые кризисные условия. Первое качество, которое они проявляют, это самоотверженность. Человек отдает всего себя труду и дает пример коллективу. А женщины - сверхответственные, - говорит Мария Афонина, глава Мастерской управления «Сенеж».

Самоотверженные женщины готовы вести за собой коллективы, вовлекать в это движение. И в данной кризисной ситуации именно представительницы слабого пола стали драйверами. За последние 30 лет ситуация сильно изменилась.

- Стереотипы о том, что женщины – не выгодные работники, уходят в прошлое. Однако четверть россиян продолжают считать, что бизнесом должны заниматься мужчины. В технологических сферах пока продолжают считать, что здесь не место женщинам, - поделались Елена Михайлова, советник генерального директора ВЦИОМ.

Очередные исследования говорят, что на 13-14% может вырасти ВВП России, если руководящие должности будут занимать женщины.

- Разумно ли пренебрегать ресурсом, который обеспечивает инвестиционную привлекательность бизнеса (+19%), доход от инноваций (+19%), дивидендные выплаты (+9%)? На это влияет не сама женщина, а смешанный состав управляющих органов. Важно соблюдать паритет, - акцентировала Елена Речкалова, независимый директор и лидер сообщества «Женщины в советах директоров».

Будущее в женских руках

Санкционное влияние дало толчок экономическим процессам. Компании понимают, что все детали придется делать самим. На уровне правительства сейчас обсуждается вопрос сервисно-инфраструктурного развития городов стратегического технологического значения.

- Это и вопрос создания высококвалифицированных кадров, и технологичной инфраструктуры, и развитие малого бизнеса. Женщины уже сегодня определяют будущее городов, главная группа внутренних мигрантов – женщины 30-34 года. Это значит, что женщина хочет реализоваться и переезжает в большой региональный город. А чтобы представительницы слабого пола не уезжали, как показал опрос, им нужны условия, чтобы «поднять детей на ноги», - рассказала Галина Ратникова, заместитель директора компании En+ по работе с федеральными и региональными органами государственной власти, член совета женщин при Минпромторге РФ.

Экспортерами смогут стать даже начинающие бизнес-леди. Купив на детское пособие первую партию ткани, начала свой успешный экспортный бизнес по поставке изделий из льна предпринимательница из Калининграда.

- На сайте Российского экспортного центра, а также на платформе «Мой экспорт» собраны программы и меры господдержки, которые помогут как опытным экспортерам, так и начинающим. В том числе девушки, желающие начать свой экспортный бизнес, могут ознакомиться с реальными кейсами, как выходить на экспорт. Российский экспортный центр располагает большим объемом образовательных программ, так как, чтобы добиться успеха на экспортном рынке, нужно учиться, в том числе технике продаж, понимать гендерные и культурные особенности стран, куда выходит продавец, и знать и уметь многое другое - рассказала Татьяна Сахарова, заместитель председателя Росэксимбанка, советник Генерального директора АО Российский экспортный центр.

Татьяна Сахарова, заместитель председателя Росэксимбанка, советник Генерального директора АО Российский экспортный центр. Фото: Иван МАКЕЕВ

Текущая ситуация подталкивает все больше женщин во внешнеэкономическую деятельность. Представительницы бизнеса разбираются, как нужно работать со странами ШОС и БРИКС.

- Мы находимся в новой ипостаси ведения внешнеэкономической деятельности: параллельный импорт разрешили наконец-то, новая форма работы с банками, оплата в юанях. Появляются третьи страны, новые логистические цепочки поставок. И сейчас самое время разобраться, потому что старые форматы уже не работают, - говорила Анна Фомичева, председатель комитета по ВЭД и цифровизации в Деловой России, вице-президент РАСПП и бизнес-клуба «Эквиум», предприниматель.

Выходы на новые рынки, в том числе Азию, Африку, Ближний Восток, стали искать не только промышленные производители, но и технологичные, продуктовые.

- Нам пришлось искать новых поставщиков, так как были разрушены старые логистические цепочки. Стали думать нестандартно, ведь кофе в России не растет, а мы занимались его реализацией. Раньше зерна приходили через порт Санкт-Петербурга, недружественные страны стали блокировать эти поставки. Мы выбрали новый путь – грузы из Вьетнама переориентировали на поставки в порт Владивосток. Мир меняется, и мы меняем свои маршруты. Есть от этого даже плюсы – сроки поставок сократились, стоимость стала ниже, - поделилась Елена Бугаева, руководитель управления цепочками поставок компании «Русский продукт».

Елена Бугаева, руководитель управления цепочками поставок компании «Русский продукт». Фото: Иван МАКЕЕВ

Отвечающая за технологии и проектное управление в холдинге S8 Capital, частью которого является «Столото», Татьяна Петрова в свою очередь поделилась, что,когда часть брендов уходила, прекращали работу сервисы, крупнейший распространитель всероссийских государственных лотерей бесшовно перешел на российские технологические решения, продолжив ежедневно проводить почти 600 розыгрышей и осуществлять выплаты в среднем 500 000 выигрышей каждый день.

- Баланс и осознанность – важные составляющие успешной системы управления. Сбалансированная система позволяет получать больший эффект и успех только потому, что ты внедряешь изменения с понятной и надежной стартовой площадки. Баланс управленческой команды – важное преимущество холдинга S8 Capital. Сильный пол вносит в баланс успеха – смелость, основательность и прямую силу. Женская же часть команды более интуитивная, гибкая, понимающая и креативно–изобретательная в формировании и реализации сценариев действий, - рассказала директор по технологиям, проектному управлению и контролю холдинга S8 Capital, в который входит «Столото», Татьяна Петрова.

Директор по технологиям, проектному управлению и контролю холдинга S8 Capital, в который входит «Столото», Татьяна Петрова. Фото: Иван МАКЕЕВ

Большие перспективы открылись фэшн-индустрии, когда мировые бренды заявили об уходе с российского рынка. Казалось бы, все просто – иди и занимай свободные места. Но одного креатива и таланта российским дизайнерам недостаточно, нужна и финансовая модель, и бизнес-план, и маркетинговая стратегия.

Этот вопрос поднимает Александра Тарловская - основатель нескольких брендов одежды и концептуальной фэшн-площадки Instyle.zone, профессионал в сфере индустрии моды и швейного производства, которая занимается не только продвижением российских фэшн-брендов, но и их профессиональным обучением.

Потребитель за последние годы уже привык к тому, что в России делается хороший продукт. Если, например, лет 15 назад все говорили: я буду покупать только итальянские бренды и нам не надо русских дизайнеров, то сейчас все поменялось и на рынке появляется все больше предложений.

И чем больше наши производители будут совершенствовать свои компетенции, тем лучший результат получит потребитель.

Отечественное сырье и новая энергия

Как показывает практика, для женщин – чем сложнее, тем лучше. Существовать в обычном спокойном мире намного проще, а когда есть возможность погрузиться в сложные ситуации, то появляются новые резервы. О возможностях рывка и появлении новой энергии во время Public Talk рассказала певица, медиаперсона, бизнесвумен Анжелика Агурбаш.

- Мы рождены, чтобы украшать этот мир. И наше главное предназначение – транслировать в мир правильную, позитивную энергию добра и благополучия. И важное, что могут сделать женщины в этом мире, чего точно не сделают мужчины, это родить детей. Еще сложнее – воспитать, дать им образование, сделать из них самодостаточных личностей, - заметила Анжелика Агурбаш.

Также она поделилась как стала идейным вдохновителем бренда одежды band, и начала работать вместе с Александрой Тарловской. Две творческие личности создали модную и удобную одежду, которую представили в InstyleZone деловой конференции «Время женщин в новом мире».

- Текущие события немного притормозили нас, но осенью мы уже запускаемся. Нас уже пригласили открывать Питерскую неделю моды, - добавила Анжелика Агурбаш.

Женщина и в лес, и в экспедицию

Заниматься развитием потенциала женских профессий в научных экспедициях и лесопромышленной отрасли непросто, но возможно.

- Многие руководители научных экспедиций – женщины. Причем в этом году 80 лет трассе Аляска-Сибирь, так вот возглавляет красноярский этап экспедиции хрупкая женщина, которая занимается песком, мемориальными объектами, ищет упавшие самолеты. Это сложнейшая работа, - рассказала Наталия Белякова, директор департамента экспедиций и развития туризма Русского географического общества.

- У нас порядка 36% женщин работают на производстве, 40% в управлении, и мы хотим увеличивать эти показатели. Мы понимаем, что мягкая женская сила дает больше. У нас есть пример, когда мы создали календарь «Лесные хозяйки», 12 наших девушек поехали в Москву. Женщины были воодушевлены и отдача, работоспособность, интерес к отрасли только увеличились. В регионах чувствуется нехватка рук, компетенций. С каждым годом женщин в лесопромышленности становится больше - рассказала Кермен Манджиева, вице-президент по стратегическим коммуникациям и бренду Segezha Group.

Кермен Манджиева, вице-президент по стратегическим коммуникациям и бренду Segezha Group. Фото: Иван МАКЕЕВ

Женщины стремятся заботить о природе, занимаются экологическими проектами и, как показывает практика, даже в мужских отраслях приносят больше прибыли компаниям.

- Отрасль обращения с ломом и отходами металлов многие помнят по пионерским мероприятиям, по возможности уйти из душного класса: пойти собирать металлолом. На самом деле отрасль появилась в 1922 году, она абсолютно мужская, но при этом в ней стало заметно и женское участие. В отрасли работают талантливые и высоко профессиональные женщины, ориентированные на постоянное развитие – и это не случайно, поскольку успех в ломозаготовительной индустрии требует многих специальных знаний и постоянного их совершенствования, - Марина Угловская, исполнительный директор Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ».

Марина Угловская, исполнительный директор Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ». Фото: Иван МАКЕЕВ

Обучаться промышленному дизайну идет много женщин – их 70-90% от количества студентов на курсе, но реализовываться в профессии удается не всем. Почему так происходит рассказала Дарья Топильская, генеральный директор Национального центра промышленного дизайна и инноваций 2050.ЛАБ.

- Девушки выбирают что-то другое: не карьеру в промышленности, а какие-то свои другие приоритеты. У нас коллектив состоит 50 на 50 из мужчин и женщин. Промышленный дизайн – это все, что связано с предметным миром. Это то, как выглядят камеры, телефоны, мебель, микрофоны. Проекты нашей компании связаны с тяжелым транспортным машиностроением, - объяснила Дарья Топильская.

Дарья Топильская, генеральный директор Национального центра промышленного дизайна и инноваций 2050.ЛАБ. Фото: Иван МАКЕЕВ

Ассоциация менеджеров недавно опубликовала результаты своего исследования – 8% компаний-производственных предприятий были вынуждены полностью прекратить реализацию социальных и благотворительных проектов в России в новых условиях.

Представляя бренд «Столото», Оксана Тубман отметила, что действительно достаточно много международных компаний, которые в первую очередь развивали сферу КСО (социальная ответственность бизнеса) в России, в связи с ситуацией ушли из России, при этом остались люди, которые продолжают нуждаться в поддержке. «Если говорить о нас, то появилось даже больше обязательств. У нас два направления – спонсорство спортивных мероприятий и благотворительность. Мы, как распространитель государственных лотерей, отчисляем в бюджет целевые отчисления на поддержку спорта (накопительным итогом на конец 2021 года они составили 17,6 млрд рублей). Поэтому, конечно же, спортивная отрасль для нас самая близкая. В этом году многие международные спортивные организации отказались поддерживать международные спортивные мероприятия, проходящие в России. При этом хотелось бы, чтобы спорт в нашей стране продолжал развиваться. Поэтому мы вносим большой вклад в спортивное направление, поддерживая важные для нашей страны спортивные проекты», - рассказала директор по спонсорству и КСО «Столото» Оксана Тубман (крупнейший распространитель государственных лотерей входит в многопрофильный IT-холдинг S8 Capital).

Директор по спонсорству и КСО «Столото» Оксана Тубман Фото: Иван МАКЕЕВ

О питании, красоте, помощи и благотворительности

Беспокоиться о здоровье в первую очередь начинают женщины. Это они переживают, когда у ребенка насморк, это они покупают нужные таблетки, это они стараются принести домой свежие овощи и фрукты. При этом процент населения с ИМТ и ожирением вот уже который год растет фактически по всей территории России. О том, как с 2019 года борется с неправильными пищевыми привычками и стереотипами, демонстрируя, что именно питание помогает сохранить качество жизни, проект Роспотребнадзора «Здоровое питание».

- Лишний вес и тем более ожирение – это, с одной стороны, «база» для множества сопутствующих заболеваний и, с другой, - тема, требующая верифицированного, профессионального подхода. В интернете масса «псевдоэкспертов» - блогеров, организаторов всевозможных марафонов похудения и оздоровления. «Здоровое питание» - государственный проект и в какой-то мере нам было сложнее пробиться на этом фоне, но, запустив в 2019 году портал о здоровом питании, сегодня мы имеем суммарный охват проекта более 185 миллионов. В конце прошлого года совместно с независимым холдингом «Ромир» мы провели масштабное социологическое исследование отношения к здоровому питанию среди россиян. Одним из наиболее показательных результатов стало изменение отношения к здоровому питанию в позитивную сторону у 30% жителей РФ за период реализации проекта. Среди наших пользователей – различные категории россиян, но не буду отрицать, что женщины превалируют. И здесь важно отметить, что представительницы слабого пола в среднем живут дольше мужчин, - во многом потому, что стремятся быть моложе, стройнее, красивее, следят за своим питанием и здоровьем. И я призываю женщин эти усилия и стремления, во-первых, реализовывать с профессионалами – такими, как наш портал здоровое-питание.рф. И во-вторых, конечно, проецировать эти усилия на своих мужчин и детей. Уверяю вас, тогда печальная статистика по ИМТ и ожирению не будет расти такими темпами, - рассказала Екатерина Головкова, официальный представитель Роспотребнадзора, замруководителя ФБУЗ «Центр гигиенического образования населения», информационный куратор проекта «Здоровое питание».

Оказывать помощь тяжелобольным детям и продолжить благотворительность в непростых современных условиях смог фонд «Линия Жизни».

- У нас есть партнеры, которые позволяют нам продолжать деятельность по спасению детей. На сегодняшний день мы помогли 58 520 детям – они получили лечение благодаря закупке современного оборудования для клиник. Мне задают вопрос: «Почему это делаете вы, а не государство?» Потому что фонд может оперативно и гибко реагировать на потребности, - объяснила Фаина Захарова, президент благотворительного фонда помощи тяжелобольным детям «Линия Жизни».

На деловой конференции «Время женщина в новом мире» уделили время и теме «Топ-10 ментальных привычек для сохранения здоровья». Поделилась знаниями психолог Елена Толстая.

- Женщины думают о безопасности в первую очередь. Это базовая потребность. История «с милым рай и в шалаше» не работает, потому что безопасность не обеспечена. Ситуация, которая сейчас происходит в мире, выбивает нас из состояния безопасности, - поделилась Елена Толстая.

Однако есть то, что спасет мир – красота. Именно об этом говорила Елена Щелокова, владелица Face Clinic. Главное – это не игнорировать современные достижения медицины и косметологии.

- Косметология – это не только омоложение, это наука колоссального влияния на жизнь человека. Общение между людьми всегда начинается со взгляда на лицо. И от того, каким увидят лицо человека, зависит дальнейшая судьба отношений в личной или общественной жизни. Подсознательно мы оцениваем друг друга по четырем параметрам: привлекательность, возраст, выражение лица и его манеры. Привлекательность автоматически делает человека лидером в обществе. Возраст говорит о возможностях человека: от активности у молодых до ограничения возможностей в старости. Выражение лица говорит о характере, темпераменте и успешности человека. Манеры лица говорят о статусе и интеллигентности человека. Однако, человек самостоятельно не может оценить то, как он выглядит в глазах окружающих, и это может сыграть против него. Чтобы этого не случилось, на помощь приходит Интеллектуальная Косметология, - рассказала Елена Щелокова.

Психологическое и физическое здоровье

Перестать беспокоиться в нынешних условиях получается не у всех, об этом говорят и аналитические исследования. Люди по-прежнему не хотят выходить из режима экономии.

- В июне мы наблюдали спад некой напряженности людей, а все потому, что вступили в действие адаптивные функции человека. Ожидание от будущего все еще неопределенно, люди обеспокоены кризисом и повышением цен, - рассказала Марина Лучина, директор департамента регулярных и синдикативных исследований, Ipsos.

- Фармацевтическая отрасль исторически является одной из самых прозрачных. Мы знаем, какие есть пациенты и чем они лечатся. Несмотря на потрясения, у нас есть прибыль. Да, стоит сказать, что был рост средних цен. Ключевыми факторами стали: инфляция, валютные скачки, спекуляция, - поделилась Мария Мельчакова, лидер компании PeptidPRO.

Производители известной вакцины «Ковивак» уже имеют опыт созданиянужного препарата в экстренных условиях – в пандемию. Но пришла новая реальность, а с ней тревожность и необдуманная скупка таблеток в аптеках.

- Скажу, что у нас тоже нарушились цепочки поставок – это давало повод понервничать. Внутри коллектива мы стали проводить чаще планерки, добавили сессии с психологами и корпоративные занятия по фитнесу, - поделилась Светлана Закирова, заместитель генерального директора по разработкам и исследованиям,член правления «НАНОЛЕК».

При создании красивого бизнеса также уходит много усилий, появляется опыт, и в один момент кризис может накрыть, разрушить все. Однако Надежда Касатикова, основатель и CEO сети beauty салонов ExpressNails, научилась справляться с кризисами.

- Пятнадцать лет назад я привезла в Россию идею моноуслуг, так появились ногтевые салоны, я сама придумала услугу «в четыре руки», мне хотелось подстроить индустрию под клиента. За это время преодолела пять кризисов. Как это сделать?

Один из главных принципов: чтобы изменить систему, нужно быть внутри системы, но чтобы увидеть, что сломалось или плохо работает, надо выйти из системы. Поэтому один из важнейших моих принципов ведения бизнеса является перезагрузка, а именно:

1) регулярные системные каникулы. В среднем 1 раз в квартал 7-10 дней;

2) выходные - для отдыха, такие дни «ничегонеделания»;

3) 5-10 минутные перезагрузки в рабочие дни при 20-30 минутных спринтах -

поделилась Надежда Касатикова.

Надежда Касатикова, основатель и CEO сети beauty салонов ExpressNails.

Справляться со стрессом каждый пробовал сам, а кто-то отправлялся в спа-отели, где устроена система заботы о здоровом образе жизни.

- В гонках, дедлайнах очень важно уделять время своему здоровью. Наша команда тонко чувствует все тренды и сама является трендсеттером в области интегративной медицины. Помимо существующих проектов мы продолжаем строить отели, которые расположатся на Магистральной улице с видом на «Москва-Сити», на Истринском водохранилище и крымском Бахчисарае, - Анаргуль Кисарова, генеральный директор ООО «Пальмира Бизнес Клуб».

Подводя итоги, управляющий партнер FTL Advisers Наталья Пацева рассказала, кто быстрее смог адаптироваться к эпохе перемен и пройти ее с меньшим риском для психического и физического здоровья.

- Бумеры реагируют на кризис, как на задачу. Они фокусируются на деле, на результате. Эмоциональная реакция была как раз у поколения зумеров. Молодое поколение – другое, они следят за психологическим здоровьем, не рискуют, не строят долгосрочных планов, они мобильны, - поделилась Наталья Пацева.