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Экономика29 июля 2022 16:15

Экономические возможности и точки роста: как прошла деловая конференция «Время женщин в новом мире»

Женщины-лидеры поделились, какую роль они взяли на себя в текущей ситуации
Валентина ПРОКОФЬЕВА

Фото: Иван МАКЕЕВ

Вторая большая конференция «Время женщин в новом мире» состоялась 21 июля на гостеприимной площадке Palmira Garden Hotel & SPA. Встречу руководителей крупных компаний и лидеров общества инициировала медиагруппа «Комсомольская правда». Говорили о поисках новых возможностей в текущих реалиях, о способах развития экономики, об изменениях жизни общества.

Кризис – двигатель прогресса

Изменившаяся обстановка ставит новые задачи для работы государственных структур и бизнеса, компании срочно пересматривают стратегические планы, модернизируют инфраструктуру. Делают все, чтобы в нынешних условиях сохранить высокий темп развития и быть конкурентоспособными.

- Для того, чтобы оставаться лидером, нужно сохранять свое ментальное и физическое здоровье. Чтобы быть полезным обществу, нужно понимать происходящие процессы. И чтобы оставаться успешным, нужно видеть новые возможности, которые открывает кризис. В любом кризисе можно видеть только плохое, а можно - точки роста, - рассказала Анжелика Сулхаева, заместитель генерального директора медиагруппы «Комсомольская правда».

Анжелика Сулхаева, заместитель генерального директора медиагруппы «Комсомольская правда».

Анжелика Сулхаева, заместитель генерального директора медиагруппы «Комсомольская правда».

Фото: Иван МАКЕЕВ

Мастерская управления «Сенеж», через которую проходит много лидеров, людей с богатыми управленческими навыками, как раз знает, как использовать кризисные ситуации в позитивном ключе.

- Когда человек выходит из зоны комфорта, то он проявляет все свои умения и способности. Чтобы дать лидерам условия для развития, мы как раз создаем те самые кризисные условия. Первое качество, которое они проявляют, это самоотверженность. Человек отдает всего себя труду и дает пример коллективу. А женщины - сверхответственные, - говорит Мария Афонина, глава Мастерской управления «Сенеж».

Самоотверженные женщины готовы вести за собой коллективы, вовлекать в это движение. И в данной кризисной ситуации именно представительницы слабого пола стали драйверами. За последние 30 лет ситуация сильно изменилась.

- Стереотипы о том, что женщины – не выгодные работники, уходят в прошлое. Однако четверть россиян продолжают считать, что бизнесом должны заниматься мужчины. В технологических сферах пока продолжают считать, что здесь не место женщинам, - поделались Елена Михайлова, советник генерального директора ВЦИОМ.

Очередные исследования говорят, что на 13-14% может вырасти ВВП России, если руководящие должности будут занимать женщины.

- Разумно ли пренебрегать ресурсом, который обеспечивает инвестиционную привлекательность бизнеса (+19%), доход от инноваций (+19%), дивидендные выплаты (+9%)? На это влияет не сама женщина, а смешанный состав управляющих органов. Важно соблюдать паритет, - акцентировала Елена Речкалова, независимый директор и лидер сообщества «Женщины в советах директоров».

Будущее в женских руках

Санкционное влияние дало толчок экономическим процессам. Компании понимают, что все детали придется делать самим. На уровне правительства сейчас обсуждается вопрос сервисно-инфраструктурного развития городов стратегического технологического значения.

- Это и вопрос создания высококвалифицированных кадров, и технологичной инфраструктуры, и развитие малого бизнеса. Женщины уже сегодня определяют будущее городов, главная группа внутренних мигрантов – женщины 30-34 года. Это значит, что женщина хочет реализоваться и переезжает в большой региональный город. А чтобы представительницы слабого пола не уезжали, как показал опрос, им нужны условия, чтобы «поднять детей на ноги», - рассказала Галина Ратникова, заместитель директора компании En+ по работе с федеральными и региональными органами государственной власти, член совета женщин при Минпромторге РФ.

Экспортерами смогут стать даже начинающие бизнес-леди. Купив на детское пособие первую партию ткани, начала свой успешный экспортный бизнес по поставке изделий из льна предпринимательница из Калининграда.

- На сайте Российского экспортного центра, а также на платформе «Мой экспорт» собраны программы и меры господдержки, которые помогут как опытным экспортерам, так и начинающим. В том числе девушки, желающие начать свой экспортный бизнес, могут ознакомиться с реальными кейсами, как выходить на экспорт. Российский экспортный центр располагает большим объемом образовательных программ, так как, чтобы добиться успеха на экспортном рынке, нужно учиться, в том числе технике продаж, понимать гендерные и культурные особенности стран, куда выходит продавец, и знать и уметь многое другое - рассказала Татьяна Сахарова, заместитель председателя Росэксимбанка, советник Генерального директора АО Российский экспортный центр.

Татьяна Сахарова, заместитель председателя Росэксимбанка, советник Генерального директора АО Российский экспортный центр.

Татьяна Сахарова, заместитель председателя Росэксимбанка, советник Генерального директора АО Российский экспортный центр.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Текущая ситуация подталкивает все больше женщин во внешнеэкономическую деятельность. Представительницы бизнеса разбираются, как нужно работать со странами ШОС и БРИКС.

- Мы находимся в новой ипостаси ведения внешнеэкономической деятельности: параллельный импорт разрешили наконец-то, новая форма работы с банками, оплата в юанях. Появляются третьи страны, новые логистические цепочки поставок. И сейчас самое время разобраться, потому что старые форматы уже не работают, - говорила Анна Фомичева, председатель комитета по ВЭД и цифровизации в Деловой России, вице-президент РАСПП и бизнес-клуба «Эквиум», предприниматель.

Выходы на новые рынки, в том числе Азию, Африку, Ближний Восток, стали искать не только промышленные производители, но и технологичные, продуктовые.

- Нам пришлось искать новых поставщиков, так как были разрушены старые логистические цепочки. Стали думать нестандартно, ведь кофе в России не растет, а мы занимались его реализацией. Раньше зерна приходили через порт Санкт-Петербурга, недружественные страны стали блокировать эти поставки. Мы выбрали новый путь – грузы из Вьетнама переориентировали на поставки в порт Владивосток. Мир меняется, и мы меняем свои маршруты. Есть от этого даже плюсы – сроки поставок сократились, стоимость стала ниже, - поделилась Елена Бугаева, руководитель управления цепочками поставок компании «Русский продукт».

Елена Бугаева, руководитель управления цепочками поставок компании «Русский продукт».

Елена Бугаева, руководитель управления цепочками поставок компании «Русский продукт».

Фото: Иван МАКЕЕВ

Отвечающая за технологии и проектное управление в холдинге S8 Capital, частью которого является «Столото», Татьяна Петрова в свою очередь поделилась, что,когда часть брендов уходила, прекращали работу сервисы, крупнейший распространитель всероссийских государственных лотерей бесшовно перешел на российские технологические решения, продолжив ежедневно проводить почти 600 розыгрышей и осуществлять выплаты в среднем 500 000 выигрышей каждый день.

- Баланс и осознанность – важные составляющие успешной системы управления. Сбалансированная система позволяет получать больший эффект и успех только потому, что ты внедряешь изменения с понятной и надежной стартовой площадки. Баланс управленческой команды – важное преимущество холдинга S8 Capital. Сильный пол вносит в баланс успеха – смелость, основательность и прямую силу. Женская же часть команды более интуитивная, гибкая, понимающая и креативно–изобретательная в формировании и реализации сценариев действий, - рассказала директор по технологиям, проектному управлению и контролю холдинга S8 Capital, в который входит «Столото», Татьяна Петрова.

Директор по технологиям, проектному управлению и контролю холдинга S8 Capital, в который входит «Столото», Татьяна Петрова.

Директор по технологиям, проектному управлению и контролю холдинга S8 Capital, в который входит «Столото», Татьяна Петрова.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Большие перспективы открылись фэшн-индустрии, когда мировые бренды заявили об уходе с российского рынка. Казалось бы, все просто – иди и занимай свободные места. Но одного креатива и таланта российским дизайнерам недостаточно, нужна и финансовая модель, и бизнес-план, и маркетинговая стратегия.

Этот вопрос поднимает Александра Тарловская - основатель нескольких брендов одежды и концептуальной фэшн-площадки Instyle.zone, профессионал в сфере индустрии моды и швейного производства, которая занимается не только продвижением российских фэшн-брендов, но и их профессиональным обучением.

Потребитель за последние годы уже привык к тому, что в России делается хороший продукт. Если, например, лет 15 назад все говорили: я буду покупать только итальянские бренды и нам не надо русских дизайнеров, то сейчас все поменялось и на рынке появляется все больше предложений.

И чем больше наши производители будут совершенствовать свои компетенции, тем лучший результат получит потребитель.

Отечественное сырье и новая энергия

Как показывает практика, для женщин – чем сложнее, тем лучше. Существовать в обычном спокойном мире намного проще, а когда есть возможность погрузиться в сложные ситуации, то появляются новые резервы. О возможностях рывка и появлении новой энергии во время Public Talk рассказала певица, медиаперсона, бизнесвумен Анжелика Агурбаш.

- Мы рождены, чтобы украшать этот мир. И наше главное предназначение – транслировать в мир правильную, позитивную энергию добра и благополучия. И важное, что могут сделать женщины в этом мире, чего точно не сделают мужчины, это родить детей. Еще сложнее – воспитать, дать им образование, сделать из них самодостаточных личностей, - заметила Анжелика Агурбаш.

Также она поделилась как стала идейным вдохновителем бренда одежды band, и начала работать вместе с Александрой Тарловской. Две творческие личности создали модную и удобную одежду, которую представили в InstyleZone деловой конференции «Время женщин в новом мире».

- Текущие события немного притормозили нас, но осенью мы уже запускаемся. Нас уже пригласили открывать Питерскую неделю моды, - добавила Анжелика Агурбаш.

Женщина и в лес, и в экспедицию

Заниматься развитием потенциала женских профессий в научных экспедициях и лесопромышленной отрасли непросто, но возможно.

- Многие руководители научных экспедиций – женщины. Причем в этом году 80 лет трассе Аляска-Сибирь, так вот возглавляет красноярский этап экспедиции хрупкая женщина, которая занимается песком, мемориальными объектами, ищет упавшие самолеты. Это сложнейшая работа, - рассказала Наталия Белякова, директор департамента экспедиций и развития туризма Русского географического общества.

- У нас порядка 36% женщин работают на производстве, 40% в управлении, и мы хотим увеличивать эти показатели. Мы понимаем, что мягкая женская сила дает больше. У нас есть пример, когда мы создали календарь «Лесные хозяйки», 12 наших девушек поехали в Москву. Женщины были воодушевлены и отдача, работоспособность, интерес к отрасли только увеличились. В регионах чувствуется нехватка рук, компетенций. С каждым годом женщин в лесопромышленности становится больше - рассказала Кермен Манджиева, вице-президент по стратегическим коммуникациям и бренду Segezha Group.

Кермен Манджиева, вице-президент по стратегическим коммуникациям и бренду Segezha Group.

Кермен Манджиева, вице-президент по стратегическим коммуникациям и бренду Segezha Group.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Женщины стремятся заботить о природе, занимаются экологическими проектами и, как показывает практика, даже в мужских отраслях приносят больше прибыли компаниям.

- Отрасль обращения с ломом и отходами металлов многие помнят по пионерским мероприятиям, по возможности уйти из душного класса: пойти собирать металлолом. На самом деле отрасль появилась в 1922 году, она абсолютно мужская, но при этом в ней стало заметно и женское участие. В отрасли работают талантливые и высоко профессиональные женщины, ориентированные на постоянное развитие – и это не случайно, поскольку успех в ломозаготовительной индустрии требует многих специальных знаний и постоянного их совершенствования, - Марина Угловская, исполнительный директор Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ».

Марина Угловская, исполнительный директор Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ».

Марина Угловская, исполнительный директор Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ».

Фото: Иван МАКЕЕВ

Обучаться промышленному дизайну идет много женщин – их 70-90% от количества студентов на курсе, но реализовываться в профессии удается не всем. Почему так происходит рассказала Дарья Топильская, генеральный директор Национального центра промышленного дизайна и инноваций 2050.ЛАБ.

- Девушки выбирают что-то другое: не карьеру в промышленности, а какие-то свои другие приоритеты. У нас коллектив состоит 50 на 50 из мужчин и женщин. Промышленный дизайн – это все, что связано с предметным миром. Это то, как выглядят камеры, телефоны, мебель, микрофоны. Проекты нашей компании связаны с тяжелым транспортным машиностроением, - объяснила Дарья Топильская.

Дарья Топильская, генеральный директор Национального центра промышленного дизайна и инноваций 2050.ЛАБ.

Дарья Топильская, генеральный директор Национального центра промышленного дизайна и инноваций 2050.ЛАБ.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Ассоциация менеджеров недавно опубликовала результаты своего исследования – 8% компаний-производственных предприятий были вынуждены полностью прекратить реализацию социальных и благотворительных проектов в России в новых условиях.

Представляя бренд «Столото», Оксана Тубман отметила, что действительно достаточно много международных компаний, которые в первую очередь развивали сферу КСО (социальная ответственность бизнеса) в России, в связи с ситуацией ушли из России, при этом остались люди, которые продолжают нуждаться в поддержке. «Если говорить о нас, то появилось даже больше обязательств. У нас два направления – спонсорство спортивных мероприятий и благотворительность. Мы, как распространитель государственных лотерей, отчисляем в бюджет целевые отчисления на поддержку спорта (накопительным итогом на конец 2021 года они составили 17,6 млрд рублей). Поэтому, конечно же, спортивная отрасль для нас самая близкая. В этом году многие международные спортивные организации отказались поддерживать международные спортивные мероприятия, проходящие в России. При этом хотелось бы, чтобы спорт в нашей стране продолжал развиваться. Поэтому мы вносим большой вклад в спортивное направление, поддерживая важные для нашей страны спортивные проекты», - рассказала директор по спонсорству и КСО «Столото» Оксана Тубман (крупнейший распространитель государственных лотерей входит в многопрофильный IT-холдинг S8 Capital).

Директор по спонсорству и КСО «Столото» Оксана Тубман

Директор по спонсорству и КСО «Столото» Оксана Тубман

Фото: Иван МАКЕЕВ

О питании, красоте, помощи и благотворительности

Беспокоиться о здоровье в первую очередь начинают женщины. Это они переживают, когда у ребенка насморк, это они покупают нужные таблетки, это они стараются принести домой свежие овощи и фрукты. При этом процент населения с ИМТ и ожирением вот уже который год растет фактически по всей территории России. О том, как с 2019 года борется с неправильными пищевыми привычками и стереотипами, демонстрируя, что именно питание помогает сохранить качество жизни, проект Роспотребнадзора «Здоровое питание».

- Лишний вес и тем более ожирение – это, с одной стороны, «база» для множества сопутствующих заболеваний и, с другой, - тема, требующая верифицированного, профессионального подхода. В интернете масса «псевдоэкспертов» - блогеров, организаторов всевозможных марафонов похудения и оздоровления. «Здоровое питание» - государственный проект и в какой-то мере нам было сложнее пробиться на этом фоне, но, запустив в 2019 году портал о здоровом питании, сегодня мы имеем суммарный охват проекта более 185 миллионов. В конце прошлого года совместно с независимым холдингом «Ромир» мы провели масштабное социологическое исследование отношения к здоровому питанию среди россиян. Одним из наиболее показательных результатов стало изменение отношения к здоровому питанию в позитивную сторону у 30% жителей РФ за период реализации проекта. Среди наших пользователей – различные категории россиян, но не буду отрицать, что женщины превалируют. И здесь важно отметить, что представительницы слабого пола в среднем живут дольше мужчин, - во многом потому, что стремятся быть моложе, стройнее, красивее, следят за своим питанием и здоровьем. И я призываю женщин эти усилия и стремления, во-первых, реализовывать с профессионалами – такими, как наш портал здоровое-питание.рф. И во-вторых, конечно, проецировать эти усилия на своих мужчин и детей. Уверяю вас, тогда печальная статистика по ИМТ и ожирению не будет расти такими темпами, - рассказала Екатерина Головкова, официальный представитель Роспотребнадзора, замруководителя ФБУЗ «Центр гигиенического образования населения», информационный куратор проекта «Здоровое питание».

Оказывать помощь тяжелобольным детям и продолжить благотворительность в непростых современных условиях смог фонд «Линия Жизни».

- У нас есть партнеры, которые позволяют нам продолжать деятельность по спасению детей. На сегодняшний день мы помогли 58 520 детям – они получили лечение благодаря закупке современного оборудования для клиник. Мне задают вопрос: «Почему это делаете вы, а не государство?» Потому что фонд может оперативно и гибко реагировать на потребности, - объяснила Фаина Захарова, президент благотворительного фонда помощи тяжелобольным детям «Линия Жизни».

На деловой конференции «Время женщина в новом мире» уделили время и теме «Топ-10 ментальных привычек для сохранения здоровья». Поделилась знаниями психолог Елена Толстая.

- Женщины думают о безопасности в первую очередь. Это базовая потребность. История «с милым рай и в шалаше» не работает, потому что безопасность не обеспечена. Ситуация, которая сейчас происходит в мире, выбивает нас из состояния безопасности, - поделилась Елена Толстая.

Однако есть то, что спасет мир – красота. Именно об этом говорила Елена Щелокова, владелица Face Clinic. Главное – это не игнорировать современные достижения медицины и косметологии.

- Косметология – это не только омоложение, это наука колоссального влияния на жизнь человека. Общение между людьми всегда начинается со взгляда на лицо. И от того, каким увидят лицо человека, зависит дальнейшая судьба отношений в личной или общественной жизни. Подсознательно мы оцениваем друг друга по четырем параметрам: привлекательность, возраст, выражение лица и его манеры. Привлекательность автоматически делает человека лидером в обществе. Возраст говорит о возможностях человека: от активности у молодых до ограничения возможностей в старости. Выражение лица говорит о характере, темпераменте и успешности человека. Манеры лица говорят о статусе и интеллигентности человека. Однако, человек самостоятельно не может оценить то, как он выглядит в глазах окружающих, и это может сыграть против него. Чтобы этого не случилось, на помощь приходит Интеллектуальная Косметология, - рассказала Елена Щелокова.

Психологическое и физическое здоровье

Перестать беспокоиться в нынешних условиях получается не у всех, об этом говорят и аналитические исследования. Люди по-прежнему не хотят выходить из режима экономии.

- В июне мы наблюдали спад некой напряженности людей, а все потому, что вступили в действие адаптивные функции человека. Ожидание от будущего все еще неопределенно, люди обеспокоены кризисом и повышением цен, - рассказала Марина Лучина, директор департамента регулярных и синдикативных исследований, Ipsos.

- Фармацевтическая отрасль исторически является одной из самых прозрачных. Мы знаем, какие есть пациенты и чем они лечатся. Несмотря на потрясения, у нас есть прибыль. Да, стоит сказать, что был рост средних цен. Ключевыми факторами стали: инфляция, валютные скачки, спекуляция, - поделилась Мария Мельчакова, лидер компании PeptidPRO.

Производители известной вакцины «Ковивак» уже имеют опыт созданиянужного препарата в экстренных условиях – в пандемию. Но пришла новая реальность, а с ней тревожность и необдуманная скупка таблеток в аптеках.

- Скажу, что у нас тоже нарушились цепочки поставок – это давало повод понервничать. Внутри коллектива мы стали проводить чаще планерки, добавили сессии с психологами и корпоративные занятия по фитнесу, - поделилась Светлана Закирова, заместитель генерального директора по разработкам и исследованиям,член правления «НАНОЛЕК».

При создании красивого бизнеса также уходит много усилий, появляется опыт, и в один момент кризис может накрыть, разрушить все. Однако Надежда Касатикова, основатель и CEO сети beauty салонов ExpressNails, научилась справляться с кризисами.

- Пятнадцать лет назад я привезла в Россию идею моноуслуг, так появились ногтевые салоны, я сама придумала услугу «в четыре руки», мне хотелось подстроить индустрию под клиента. За это время преодолела пять кризисов. Как это сделать?

Один из главных принципов: чтобы изменить систему, нужно быть внутри системы, но чтобы увидеть, что сломалось или плохо работает, надо выйти из системы. Поэтому один из важнейших моих принципов ведения бизнеса является перезагрузка, а именно:

1) регулярные системные каникулы. В среднем 1 раз в квартал 7-10 дней;

2) выходные - для отдыха, такие дни «ничегонеделания»;

3) 5-10 минутные перезагрузки в рабочие дни при 20-30 минутных спринтах -

поделилась Надежда Касатикова.

Надежда Касатикова, основатель и CEO сети beauty салонов ExpressNails.

Надежда Касатикова, основатель и CEO сети beauty салонов ExpressNails.

Справляться со стрессом каждый пробовал сам, а кто-то отправлялся в спа-отели, где устроена система заботы о здоровом образе жизни.

- В гонках, дедлайнах очень важно уделять время своему здоровью. Наша команда тонко чувствует все тренды и сама является трендсеттером в области интегративной медицины. Помимо существующих проектов мы продолжаем строить отели, которые расположатся на Магистральной улице с видом на «Москва-Сити», на Истринском водохранилище и крымском Бахчисарае, - Анаргуль Кисарова, генеральный директор ООО «Пальмира Бизнес Клуб».

Подводя итоги, управляющий партнер FTL Advisers Наталья Пацева рассказала, кто быстрее смог адаптироваться к эпохе перемен и пройти ее с меньшим риском для психического и физического здоровья.

- Бумеры реагируют на кризис, как на задачу. Они фокусируются на деле, на результате. Эмоциональная реакция была как раз у поколения зумеров. Молодое поколение – другое, они следят за психологическим здоровьем, не рискуют, не строят долгосрочных планов, они мобильны, - поделилась Наталья Пацева.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ