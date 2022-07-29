Наш девиз - «Мы вместе с Россией»

В Бердянске открылся первый в Запорожской области общественный штаб движения.

Сегодня Запорожская область освобождена более чем на 70%. Областной центр - город Запорожье - все еще контролируется Киевом. Но власти региона уверены, что он навсегда потерян для Украины и киевскому режиму нужно с этим смириться.

А тем временем освобожденные территории меняются на глазах. Интеграция с Россией все теснее. В регионах работают новые администрации, началось хождение рубля, вещают российские телеканалы и радиостанции. Запорожская область объявила о планах войти в состав России. И пока жители ждут осеннего референдума, где будет решаться будущее региона, жители развивают новое общественное движение «Мы вместе с Россией».

Фраза со смыслом

Член администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал, что у региона уже давно появился новый девиз. Это фраза «Мы вместе с Россией».

- «Мы вместе с Россией» стала неотъемлемой фразой в жизни Запорожской области. Мы с ней живем и работаем. Эта фраза уже помещена на новом дорожном указателе, установленном на въезде в Запорожскую область со стороны Донецкой Народной Республики, - сказал Рогов. - Если мы посмотрим на количество российских регионов, которые участвуют в государственном строительстве и возвращении в родную гавань Запорожской области, то видим, что мы пронизаны горизонтальными связями.

Вместе - значит сильнее

Предлагают свою помощь в налаживании мирной жизни и сами жители освобожденных территорий. Повсюду, от Розовки до Мелитополя, от Бердянска до Энергодара, люди хотят участвовать в развитии региона. Кстати, именно из-за этого возникла идея объединить силы в единое целое и создать новое общественное движение.

- Оно объединит под одной эгидой все прогрессивные силы: волонтеров, активистов, общественные организации, меценатов, профильных специалистов, - уточнил Владимир Рогов. - К нам готовы приезжать, чтобы помогать, и многие уже приехали. Наши земляки смогут объединить силы с приезжими.

Фраза «Мы вместе с Россией» стала неотъемлемой в жизни Запорожской области.

Помощи станет больше

Примеров такой помощи всем миром можно приводить массу. Допустим, на днях в освобожденный Мелитополь по поручению губернатора Севастополя Михаила Развожаева прибыло 10 тонн гуманитарного груза. В нескольких грузовиках приехали 1000 продуктовых наборов, а также лекарства, средства гигиены, словом, все, без чего не обойтись.

Машины с продуктовыми наборами разгрузили в центре «Единой России», а также доставили в мужской монастырь.

Севастополь - шефская территория для Мелитополя и Мелитопольского района. Тверская, Новгородская и Пензенская области взялись помогать другим городам Запорожской области. Российские шефы делают все, чтобы мирная жизнь поскорее восстановилась: помогают ремонтировать школы, больницы, детские сады, дороги, готовят коммунальное хозяйство к зиме. А благодаря созданному движению помощи станет еще больше.

ВАЖНО!

Россия спасет жителей Запорожской области от украинского газового террора. 225 тысяч семей в 268 населенных пунктах области лишились газа. Причина этого - перекрытие режимом Зеленского ведущего в Запорожскую область газопровода. Регион расположен в степной местности: дров взять негде, единственная альтернатива газу - электричество. Но люди могут не переживать: будущей зимой они не останутся без тепла. Запорожскую область запитают за счет подачи газа из России. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил Минэнерго РФ оперативно проработать вопрос газификации региона и построить новый газопровод. Ожидается, что его строительство займет два месяца.

- Проектные работы и изыскания подходят к завершению. Уже поставлена необходимая техника, - говорит Владимир Рогов.