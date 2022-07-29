Мелитополя Ирина Дьяченко: Нужны учителя, офисные работники и госслужащие

Пока нет подходящей вакансии, в центре занятости вам смогут подобрать временную работу. Фото: Центр занятости Мелитополя

В Мелитополе открылся центр занятости и прошла первая ярмарка вакансий. Подробности - в интервью начальника нового центра Ирины Дьяченко.

- Ирина Викторовна, как прошло открытие центра занятости, готовились?

- Многие остались без работы, мы понимали, что после освобождения нужно открывать центр занятости как можно быстрее. Нас было трое, за неделю набрали 15 человек в штат и сразу же организовали открытие. Сейчас у нас работают уже 30 специалистов.

- Почему решили организовать ярмарку вакансий и насколько популярной она оказалась?

- Центр занятости начал работать с 13 июля. В первый день открытия пришли 48 человек. Как среди соискателей, так и среди работодателей сразу полетел шквал запросов. Ярмарка была просто необходима. Как показала практика, это очень эффективное мероприятие - пришли 620 человек в поисках работы. На ярмарке представили более 300 предложений с хорошей зарплатой и условиями труда, в том числе вакансии представили девять работодателей. Для жителей есть работа не только в городе Мелитополе, а также в Приазовском, Акимовском, Энергодаре, Приморске, Бердянске. Ярмарки будем проводить на постоянной основе.

Ирина Дьяченко.

- Сколько человек было трудоустроено сразу и всего с открытия центра?

- На ярмарке сразу оформили трудовые отношения с тремя соискателями. А с 13 июля, за неделю, трудоустроены 16 человек. Именно в центр приходит много людей, хотя есть и страничка с вакансиями в соцсетях. Дело в том, что у нас был нестабильный интернет, а еще у многих до сих пор кнопочные телефоны. Поэтому помощь на месте сейчас для горожан наиболее эффективна.

- Какие достижения уже есть у центра занятости, которые можете отметить?

- Мы провели встречи с рынкообразующими предприятиями Мелитополя, и пять работодателей дали согласие на заключение договоров о проведении оплачиваемых временных общественных работ на 42 рабочих места. Это дополнительная социальная поддержка граждан, ищущих работу. То есть пока мы не подобрали человеку постоянное место, он может трудиться до шести месяцев на временной общественной работе, при этом труд оплачивает не предприятие, а центр занятости. Мы планируем систематически проводить семинары для ищущих работу и работодателей.

- Есть конкретные примеры, кому удалось помочь?

- Выделю один - нам удалось помочь мужчине-инвалиду. Ему предоставили временные общественные работы, пока нет подходящей вакансии. Он сможет пока работать от центра занятости. Это прекрасная альтернатива, когда есть возможность хоть как-то заработать, а не сидеть дома без денег в ожидании.

- Какие профессии в Мелитополе сейчас наиболее востребованы?

- Нужны учителя и педагоги, сейчас 50% вакансий связаны именно с образовательной деятельностью. 40% предложений - офисные работники и специалисты госсектора. Сотрудников ищут представители местного бизнеса, органов власти, например ГИБДД. Востребованы также курортная и производственная сферы.

- А есть, наоборот, дефицит нужных вакансий от работодателей?

- Да, на сегодняшний день не хватает вакансий в отрасли торговли. Есть спрос на должности продавцов, менеджеров, торговых агентов, водителей-экспедиторов. Также дефицит медицинских работников и неквалифицированных вакансий - грузчиков, подсобных рабочих, дворников, садовников.

БУДЬ В КУРСЕ

Режим работы центра занятости в Мелитополе:

с 8.00 до 17.00 - пн. - чт.

с 8.00 до 15.45 - пятница

обеденный перерыв с 12.00 до 12.45

Прием граждан до 16.00

Телефон горячей линии по вопросам услуг, предоставляемых центром занятости: +79900090065.

Telegram-канал с объявлениями работодателей из Мелитополя и Мелитопольского района. Здесь можно найти работу: https://t.me/rabota_mel_rai

В городе Днепрорудном Запорожской области на телевизионной вышке установили флаг России. Сделали это сотрудники местной администрации. Триколор гордо реет на берегу Днепра, на высоте птичьего полета. Увидеть его теперь можно с разных точек города. Очень впечатляющее и жизнеутверждающее зрелище.

ВАКАНСИИ

В Мелитополе начинает работу почтовая служба «Почта Таврия».

В связи с этим приглашаются на работу специалисты с опытом работы в сфере почтовой связи и логистики.

Обращаться по адресу: пр-т Б. Хмельницкого, 15.

Государственная инспекция безопасности дорожного движения (ГИБДД) Главного управления (ГУ) МВД Запорожской области объявляет набор сотрудников - мужчин и женщин.

Требования: возраст до 35 лет, образование высшее или среднее техническое.

Официальное трудоустройство, полный соцпакет, достойная оплата.

Обращаться в дежурную часть ГИБДД по адресу: Мелитополь, ул. Ломоносова, 337/1, или по телефону +79900278263.

ООО «Мелитопольский завод автотракторных запчастей» приглашает на работу сотрудников.

Вакансии: главный бухгалтер, бухгалтер, кассир, архивариус, начальник отдела маркетинга, менеджер по продажам сельскохозяйственной техники, менеджер по снабжению, мастер механического участка, инженер-технолог (механическая обработка), инженер-конструктор (знание программ Компас и SolidWorks), оператор фрезерного ЧПУ HAAS, электромонтер 4 - 6-го разрядов.

Обращаться по адресу: Мелитопольский р-н, с. Обильное, ул. Железнодорожная, 16. Телефон +79900278562.

В пресс-службу правительства Запорожской области требуются: фотограф-дизайнер, журналист, СММ-специалист.

Резюме отправлять на почту: departament.ZP@yandex.ru.

Работа в г. Мелитополь с предоставлением жилья.

Государственному предприятию на постоянную работу в Мелитополе и Мелитопольском районе требуются сотрудники на полиграфическое производство: оператор лазерно-гравировальных машин (СТП), старший печатник (газетное производство), наладчик оборудования.

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Приглашаются банковские специалисты с опытом работы в следующих должностях: управляющие отделениями, менеджеры по обслуживанию физических лиц, менеджеры по обслуживанию юридических лиц, кассиры, администратор здания (технический специалист), специалист по обслуживанию и подключению банкоматов, платежных терминалов и оргтехники.

Резюме отправляйте на адрес: rabotabankpsb@mail.ru

Обращайтесь по телефону +7 990 023 20 12.

Акционерному обществу «Мелитопольский мясокомбинат» на постоянную работу требуются механик и слесарь-сантехник.

Адрес: ул. Кирова, 175.

Телефон +79900008495.

Начальник центра занятости