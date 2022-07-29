Вячеслав Володин — молодёжи: Не надо гуглить! Ваш гаджет не всегда будет с вами

Вячеслав Володин. Фото: Юлия Зырянова/POOL/ТАСС

Народные избранники должны не бояться с народом разговаривать. Особенно с его самой ершистой частью — молодёжью. И тут Вячеслав Володин (который вообще любит принцип: «если устанавливаешь правила — начинай с себя») снова показал класс. В пятницу вечером Председатель Государственной Думы выступил на молодёжном форуме «Территория смыслов».

Слушало его шестьсот человек из всех федеральных округов России. Возраст их — 25-30 лет. В общем, те, кто будет заседать на Охотном Ряду или в Белом Доме где-нибудь к середине XXI века. А может, и раньше.

И с первых же слов Володин перешёл в наступление:

— Вас одели в разные футболки — разделив политиков и управленцев. Но на самом деле и те, и другие служат народу! — задал темп спикер.

И затем напомнил об уроках истории, когда недостаток парламентского диалога приводил к краху страны:

— 1917 год. Четвёртая Государственная Дума Российской Империи была распущена, в стране случилась революция; те, кто представлял различные партии, не смогли договориться. Итог трагичен: миллионы жертв, не стало государства. Затем, когда мы говорим о советском периоде, по сути произошло то же самое: Верховный Совет не смог договориться о будущем страны. Предательство элит предопределило исход — СССР распался. Лишь после того, как президентом стал Владимир Владимирович Путин, сумевший объединить и левых, и правых в повестке развития государства, политики меньше стали думать о себе, и больше — о народе, — сказал Володин.

И, не сбавляя темпа, предложил будущим лидерам вспомнить, когда был принят Закон о политических партиях РФ. Молодёжь, естественно, потянулась к Википедии… Но Володин погрозил пальцем:

— Не надо гуглить! Ваш дружок гаджет однажды не будет рядом — вы что будете делать?

И ответил: закон этот был принят в 2001 году. Так что теперь, даже если парламентская партия находится в оппозиции, — её депутаты всё равно получают в управление часть думских комитетов наравне с партией власти.

Вообще цель «Территории смыслов» — передавать опыт от зрелых управленцев молодым. Чем и занимался Вячеслав Викторович:

— У нас две крайности: «до основанья, а затем…», а другая: ничего не делаем — и застой. Без ответственности и желания принять на себя этот груз — невозможно развитие, — напомнил спикер. — Если политик не любит людей — он профессионально непригоден.

И подвёл итог:

— Важно, чтобы такие «Территории смыслов» были не только на Сенеже, но и в каждом регионе. Не бывает управленцев молодых и пожилых. Бывают ответственные и безответственные.