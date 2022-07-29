Запорожское зерно снова продается

Без помощи России зерно в Запорожской области было бы собрать намного сложнее. Если бы вообще собрали.

Еще недавно запорожские фермеры, занимающиеся выращиванием зерновых, чесали затылки: сможем ли убрать урожай, а когда уберем, что с ним делать, как выручить за зерно хоть какие-то деньги? Обстрелы со стороны ВСУ и обострение отношений между Россией и официальным Киевом в принципе ставили под большой вопрос и сам ход уборочной кампании, и выживание фермерских хозяйств, существующих за счет продажи зерна.

Но если украинская сторона, занятая провокациями, диверсиями и войной, сознательно пустила ситуацию на самотек, то Россия запорожских фермеров не бросила. Поначалу обеспечила Запорожскую область уборочной техникой - комбайнами, тракторами (всего на запорожских полях сейчас работает 85 единиц российской техники), а потом организовала грамотную систему реализации зерновых, благодаря которой и зерно нового урожая теперь в сохранности, и сельскохозяйственники при доходах. При Украине максимум, на что могли рассчитывать фермеры - рискованная продажа урожая всерую перекупщикам или отгрузка на элеваторы за копейки. Сейчас же перерегистрированные в российском юридическом поле хозяйственники могут напрямую работать с зернохранилищами, которые теперь стали частью созданной Россией госкомпании. Сегодня они закупают у запорожских фермеров зерно почти вполовину дороже, чем еще недавно - посредники.

- Раньше перекупщики все закупали и вывозили. Теперь все официально, через банки, где нам открыли счета, - рассказал журналистам директор одного из фермерских хозяйств Александр Маленков. - А на элеваторы сдавать - разорение. Там сумасшедшие налоги были, урожай за копейки у нас брали. Теперь проблему решили. Элеваторы хорошие цены нам дают. А раньше цена искусственно занижалась.

На сегодняшний день в государственную зерновую кампанию в Запорожской области уже включено 20 элеваторов. Те, которые нуждались в ремонте, российские специалисты отремонтировали, другим, чтобы могли справиться с закупками зерна, пришла помощь в виде дотаций и преференций. В выигрыше оказались все. А Запорожская область, по словам главы временной администрации региона Евгения Балицкого, получила развивающийся и экономически перспективный сельскохозяйственный кластер.

Вскоре зерновая кампания вступила в новый этап - продажа прошлогоднего урожая, который томится на элеваторах, и получение за него выручки. С этим Россия тоже помогла. Запорожская область начала вывозить зерновые поездами в Крым и Севастополь, в Краснодар. Первый состав, груженный зерном с запорожских полей, пришел в Крым 8 июня. Теперь же у запорожцев появилась возможность часть урожая вывозить сухогрузами на зарубежные рынки. Но если бы не железнодорожные составы, предоставленные Россией, не российские ремонтники, сумевшие быстро привести железную дорогу в рабочее состояние, организовать такой трафик было бы не то что проблематично - невозможно.

- У нас были серьезные проблемы с подвижным составом - все украинская сторона угнала на свою территорию, - подтвердил СМИ заместитель главы Запорожской области Андрей Трофимов. - Только благодаря помощи РФ мы получили локомотивы и составы для грузоперевозок.

Примерно 100 тысяч тонн зерна в месяц вывозится автомобильным транспортом через Чонгар и Каланчак, в основном оно идет на Египет и Турцию.

В итоге государственная Мелитопольская железная дорога сегодня имеет контракты на перевозку 150 тысяч тонн зерна.

- Более 100 вагонов уже отправлено, - доложил об успехах глава военно-гражданской администрации Мелитопольского района Андрей Сигута.

То же касается и перевозки запорожского зерна по автомобильным дорогам. По словам Сигуты, ежемесячно из Запорожской области через Херсонскую область в Россию фурами вывозится около 100 тонн зерна. Грузовой транспорт - это тоже гуманитарная помощь России. ГСМ для него и техобслуживание - тоже.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

- Около 20 элеваторов включено в государственную зерновую кампанию в Запорожской области.

- Примерно 100 тысяч тонн зерна в месяц вывозится автомобильным транспортом через Чонгар и Каланчак, в основном оно идет на Египет и Турцию.

- 300 тысяч тонн зерновых культур (пшеница и ячмень) собраны силами мелитопольских агрономов в этом году.

- Аграрии в Мелитополе смогут экспортировать зерно по упрощенной схеме. Сейчас его можно продать по 150 долларов за тонну и выше, раньше аграрии могли рассчитывать только на 120 долларов.

- 70 комбайнов и 15 тракторов отправлено в Мелитополь из России в помощь уборочной кампании.

- Государственная Мелитопольская железная дорога заключила контракты на перевозку 150 тысяч тонн зерна.

- Более 100 вагонов с зерном уже отправлено. Железная дорога заработает в полном объеме после завершения проверки ее безопасности.