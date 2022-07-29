К чему готовятся «Восток» и «Запад»

Министр обороны РФ Сергею Шойгу и заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров (справа налево) во время доклада о текущей обстановке и ходе выполнения поставленных боевых задач в зоне ответственности.

Союзные войска в ходе специальной военной операции совершают перегруппировку. Одна из основных целей - не только окончательно «решить вопрос» со славянско-краматорской группировкой, но и лишить уже киевский режим возможности наносить постоянные удары по мирным городам и поселкам двух донецких республик. Удары, от которых гибнут в первую очередь женщины, старики и дети в Донецке и Горловке, Макеевке и Рубежном.

В течение июля министр обороны РФ Сергей Шойгу совершил инспекционные поездки в группировки российских войск, выполняющие задачи в рамках СВО.

Глава военного ведомства последовательно посетил группировку «Юг» под командованием генерала армии Сергея Суровикина, группировку «Центр» под командованием генерал-полковника Александра Лапина и группировку «Восток» под командованием генерал-лейтенанта Рустама Мурадова.

Последним по времени (но не по значимости) был визит в расположение штаба группировки «Запад». Впервые было названо имя ее командующего - генерал-лейтенанта Андрея Сычевого.

Он доложил министру о боевых задачах, которые к середине лета выполняли войска группировки под его командованием. А также о том, как меняется ситуация в его зоне ответственности.

Сергей Шойгу обратил особое внимание генерала Сычевого и командования группировки на то, что в войска сейчас поступают новые средства для усиления эффективности контрбатарейной борьбы. И усилить эту борьбу необходимо в самое ближайшее время. Это нужно, по словам главы оборонного ведомства, чтобы обстрелы жилых кварталов освобожденных населенных пунктов со стороны украинских позиций наконец прекратились.

Также министр отдельно остановился на том, как более оперативно уничтожать в приграничных с Россией районах беспилотные летательные аппараты ВСУ.

Ранее при инспекции группировки «Восток» ее командующему генералу Мурадову и старшим офицерам Шойгу отдал указание на приоритетное поражение ракетных и артиллерийских средств противника большой дальности. Именно их используют для обстрелов, в частности, столицы ДНР Донецка. Ударные возможности данной группировки также были усилены в последнее время.

Как полагает военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин, именно на группировку «Восток» в ближайшее время может лечь основная тяжесть по выполнению задач, обозначенных в эти июльские дни министром обороны.

- Обеспечить безопасность республик Донбасса предстоит именно группировке под командованием генерала Мурадова, - считает Виктор Литовкин, - Почему так? В зоне именно ее ответственности расположена значительная часть ударных сил тяжелой артиллерии ВСУ. Причем речь идет не только о дальнобойной украинской артиллерии и ракетных системах залпового огня. Имеются в виду и еще сохранившиеся склады с боеприпасами, системы управления, наведения, координации стрельбы.

Конечно, на войска группировки «Восток» и подразделения двух республик, действующих в указанных районах, ложится немало непростых задач в рамках того, на что указал министр обороны. Но и соседям «восточных» работы предстоит предостаточно.

На это, в частности, указывает обозреватель «Независимого военного обозрения» Дмитрий Литовкин.

- В Авдеевку, откуда идут, например, практически ежедневные обстрелы Донецка, были поставлены американские гаубицы М777 и РСЗО HIMARS, - напоминает Дмитрий Литовкин. - Они до последнего времени били по жилым кварталам почти безнаказанно. Теперь ситуация должна измениться. На фронте есть бреши, где нет присутствия союзных войск. С этих участков шли атаки по Белгородской и Курской областям. Эту брешь войскам поставлена задача закрыть. Вот эти цели получают приоритет. И войска перегруппируются, в том числе исходя из этих задач первой очереди.

Главное, чтобы люди в Донбассе наконец-то почувствовали, ради чего все жертвы минувших годов и особенно последних пяти месяцев, чтобы их дети уже этой осенью пошли в школы, а они - на работу без опасения, что на их головы упадет очередной американский снаряд, направленный рукой украинского артиллериста.

Контрбатарейная борьба

По всей линии фронта на украинских артиллеристов идет охота. Как сообщают военкоры телеканала НТВ, в полях под Донецком ждут целеуказания «Гиацинты -Б» - 152 мм гаубицы 1-й бригады Народной милиции ДНР. Артиллеристы - молодые, мотивированные ребята, все из разных уголков ДНР.

Военнослужащие Народной милиции ДНР и российской армии ведут контрбатарейную борьбу. Работают реактивные системы залпового огня «Ураган».

Украинская армия, несмотря на западное вооружение, проигрывает в контрбатарейной борьбе и несет потери. Тактике «огневого вала» союзных сил ВСУ нечего противопоставить. Даже мощные укрепрайоны - лишь временное для них спасение.

152-миллиметровые гаубицы Д-20.

В рамках контрбатарейной борьбы только за сутки 23 июля подавлены три взвода украинских РСЗО «Град» в районах Адамовки, Славянска и Северска, три артиллерийских взвода самоходных артиллерийских установок «Мста-С», 10 артиллерийских взводов орудий «Мста-Б», 24 артиллерийских взвода гаубиц Д-20 и 15 артиллерийских взводов самоходных артиллерийских установок «Гвоздика» на огневых позициях линии фронта в ДНР.

Попытка отомстить прифронтовым городам, посеять панику не приносит результатов. Жители Донецка, Горловки, Ясиноватой терпят обстрелы, но не уезжают - остаются дома. Все ждут полного разгрома украинских войск в Донбассе.

БУДЬТЕ ПРЕДЕЛЬНО ОСТОРОЖНЫ!

Военные эксперты СЦКК ДНР подтвердили факт применения противником зажигательных боеприпасов 9М22С к РСЗО «Град» при обстреле 23 июля Ворошиловского и Калининского районов Донецка со своих позиций, расположенных в районе Первомайского, которые выпустили при этом 3 ракеты, несущие в себе по 180 зажигательных элементов.

При обстреле зажигательными боеприпасами необходимо немедленно пройти в надежное бетонное укрытие, так как при воспламенении зажигательный элемент достигает температуры 2300 - 2700 °C и способен прожечь металлы, шифер и прочие материалы, не говоря уже об одежде или теле человека. Поэтому ни в коем случае не прикасайтесь к горящим элементам, пытаясь их потушить. Как правило, процесс воспламенения смеси в снарядах происходит еще в воздухе, на высоте около 200 метров в результате срабатывания «вышибного» снаряда.