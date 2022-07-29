Россия закупила у Донбасса металла уже на два миллиарда рублей

Евгений Юрченко (справа) на Стахановском заводе.

Первые обязательства по контракту выполнили предприятия Южного горно-металлургического комплекса (ЮГМК) в Донецкой и Луганской Народных Республиках, поставив «Уралвагонзаводу» (УВЗ) металла на два миллиарда рублей. И по словам заместителя гендиректора по гражданской продукции УВЗ Бориса Мягкова, сотрудничество предприятия с ЮГМК будет только развиваться. В Донбассе работают металлурги, которым нужна стабильность и многолетний заказ, а Россия может обеспечить и то и другое.

- Мы можем это дать, при этом для себя взаимно получая металлургическую продукцию хорошего качества и понимая, что также долгосрочно мы можем опереться и не зависеть от сиюминутных колебаний рынка и прочего, - сказал Мягков.

Южный горно-металлургический комплекс и «Уралвагонзавод» начали сотрудничать еще до начала спецоперации. Но сейчас, как говорит генеральный директор ЮГМК Евгений Юрченко, контрактная работа с УВЗ будет увеличена.

Алчевский металлургический комбинат.

- Они - флагманы по машиностроению и металлообработке в России. Мы уверены, что «Уралвагонзавод» и на территории республик Донбасса будет представлен более широко, - считает Юрченко. - Еще «Уралвагонзавод» планирует поставить новейшие трамваи на территорию республик Донбасса, как только будут восстановлены пути.

Донбасс всегда был промышленным центром России. И по словам гендиректора ЮГМК, невозможно представить, чтобы его потенциал не был сохранен и востребован в наши дни. Евгений Юрченко привел статистику, что в Советском Союзе территории, которые сейчас принадлежат Донецкой и Луганской Народным Республикам, были гуще остальных покрыты железными дорогами. А в свете последних событий здесь появилось много поврежденных составов, вагонов, которые требуют переплавки, восстановления.

- Это очень большая программа, которая будет выполняться в ближайшее время, - говорит гендиректор ЮГМК. - Производство будет модернизироваться и улучшаться. Ежегодно запланированы инвестиции в размере 7 - 8 миллиардов рублей. Продукция будет не только идти на экспорт, а и закрывать потребность Донбасса в металлоконструкциях, которые необходимы для восстановления объектов и ремонта разрушенных зданий.

Наиболее продуктивным из предприятий ЮГМК в Донбассе считается Алчевский металлургический комбинат.

- Это наш безусловный флагман как по оснащенности, так и по объемам выпускаемой продукции, - рассказывает Юрченко. - В его составе находятся все значимые металлургические переделы - от коксохимического и агломерационного процессов до доменного, конвертерного и прокатного передела. Этот комбинат в состоянии изготовить любую металлургическую продукцию.

На Алчевском металлургическом комбинате запущен полный цикл производства. Работники рады, что производство вновь на прежнем уровне.

клеймовщик горячего металла Вера Смирнова.

- Цех работает, значит, мы будем жить, работать! Все как положено. Радуемся работе, - говорит клеймовщик горячего металла Вера Смирнова.

- Мы давно мечтали, чтобы наша отрасль расцвела и зажила, как в прежние лучшие времена, чтобы не остывали печи и мы постоянно выпускали все больше и больше продукции, - поддерживает металлург Иван Федорович. - Теперь с каждым днем мы расширяем производство, перед нами ставят новые планы, цели, и мы их с радостью выполняем. Наша мечта сбывается. Будущее у металлургов Донбасса есть!

СПРАВКА «КП»

ООО «Южный горно-металлургический комплекс» создано в 2021 году. Оно объединяет семь предприятий Донбасса - два в ЛНР и пять в ДНР: это Алчевский металлургический комбинат, Енакиевский и Макеевский металлургические заводы, Макеевский и Ясиновский коксохимы, Комсомольское рудоуправление и Стахановский завод ферросплавов. Все эти предприятия вышли на свои проектные мощности. ЮГМК на данный момент обеспечивает работой более 22 тысяч человек.

«Уралвагонзавод» производит бронетанковую технику и подвижной состав для железных дорог. В концерн входит около 40 научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро и производственных предприятий.

Антрациту помогает Ставрополье

МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕГИОН

Свое имя шахтерский городок Антрацит, а вместе с ним и весь район получили от названия самого древнего и ценного из всех углей - антрацита. Он составляет всего 1% от общемировых угольных запасов, и часть из них находится именно здесь. Антрацитовский район - это 56 населенных пунктов и около 100 тысяч жителей.

Член городского совета предпринимателей Эдуард Кнур.

Многое изменилось в городе с 2014 года. Закрылись банки, коммерческие конторы, ушел бизнес. Член городского совета предпринимателей Эдуард Кнур пять лет назад открыл продуктовый магазин.

- Когда сети стали закрываться и уходить, нужно было что-то делать, как-то кормить людей, - рассказывает он.

Сейчас над входом в его магазин «Горняк» развевается российский триколор и покупателей встречает надпись «Добро пожаловать». А вот на выходе из торгового зала «спасибо» написано уже по-украински.

- У нас Донбасс вообще многонациональный регион, он всегда таким был, - объясняет бизнесмен. - Когда я учился в школе, мы заполняли какие-то анкеты, и там нужно было указать национальность. Нас 40 человек в классе было, и никто своей национальности не знал. Сказали спросить у родителей. Мама у меня русская, папа украинец, дедушка с бабушкой тоже так. И кто мы? В школе сказали тогда мальчикам писать национальность по папе, а девочкам - по маме. Вопрос решался легко. И никогда не возникало ни языковой проблемы, никакой другой.

ПЕРВЫЙ КАПРЕМОНТ

Благодаря соглашению о сотрудничестве между российским Ставропольем и Антрацитовским районом ставропольские подрядчики восстанавливают здесь школы и детские сады к началу учебного года: перекрывают крышу, меняют окна. А в 10-й школе поселка Дубовского затеяли капитальный ремонт. Позади школы стоит подъемный кран, неподалеку сложена обрезная доска для новой кровли. Часть первого этажа зияет сквозными проемами вместо окон, а выше уже установлены стеклопакеты. На фасаде здания в кирпичной кладке фронтона выложен год строительства - 1958. Капитальный ремонт здесь делают впервые.

- Еще недели полторы-две, и все будет готово, - обещают строители. - Стараемся!

Смену они начинают в 7 утра и не заканчивают допоздна, перерыв на обед - всего полчаса. Бригады сменяют друг друга: кровельщики, специалисты по отоплению, отделочники, установщики пожарной сигнализации.

Особый фронт работ у ставропольских подрядчиков в спортзале.

- Видите дыры? Это все прогнившее было, - обращает внимание на потолок директор школы Ирина Ткаченко. - А теперь помимо потолка заменят пол и отопление по всей школе.

Неподалеку детский сад, где тоже кипит работа. Во дворе местные ребята окунают древесину в какой-то красный раствор - обрабатывают от жука. Основные работы здесь тоже на подрядчиках со Ставрополья.

- Здесь полностью ремонтируется фасад здания, - заведующая Наталья Ковалевская показывает территорию садика. - Расшили трещины, погрунтовали, оштукатурили. Немножко усилили отмостку. Помимо этого, в саду установят пожарную сигнализацию и наладят отопление. Насос уже поменяли, теперь нужно настроить подачу тепла так, чтобы здание равномерно прогревалось.

Кровельщики пока ремонтируют беседки на территории. Потом поменяют крышу на самом садике. А в финале здание выкрасят в яркий цвет.