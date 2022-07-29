Найти работу стало легче

Особый запрос местных администраций сейчас на учителей - ведь не за горами новый учебный год.
Только за первый день работы центра сюда обратились более 100 человек. Не привыкли горожане сидеть без дела, хотят работать, помогать региону.
- Принимали сначала посетителей втроем, сейчас нас уже десять сотрудников, - рассказывает директор Центра занятости Светлана Медведкова. - Активно формируем базы соискателей и работодателей. В формате ярмарки вакансий устраиваем встречи руководителей предприятий с теми, кому нужна работа.
Открывается офис в 9.00, и до 15.00 продолжается активный прием граждан, а после специалисты занимаются обработкой данных. Безработному достаточно прийти и заполнить заявление-анкету. Наличие резюме приветствуется, но не обязательно.
- Специалист вводит данные соискателя в базу и тут же предлагает подходящие вакансии. Если человек соглашается - выдаем направление на предприятие, - объясняет Медведкова. - И даже знакомим на месте. Например, приходил специалист из отдела кадров от железной дороги набрать группу строителей: мы всех пригласили в наш зал, где и прошло собеседование. Теперь групповая заявка пришла от МЧС. Будем также приглашать людей и решать все на месте.
Пусть еще не все в работе налажено, но сотрудники Центра занятости рады потоку жителей региона, а посетители благодарят за возможность найти хорошую работу. Говорят: «Хорошо, что вы наконец открылись». Причем работу активно ищут и подростки, и уже пенсионеры.
- Как только мы открыли двери, пришли три парня по 15 лет. Говорят: «Хотим работать!» Заполнили заявления, но пока им нет шестнадцати - таких вариантов с сокращенным рабочим днем не было. Но имеем ребят в виду, - работники прониклись желанием парнишек.
Приходят и пенсионеры в надежде на дополнительный заработок к пенсии. В основном готовы заниматься уборкой, охраной, садоводством.
Рабочие руки нужны во всех отраслях, говорит Светлана Медведкова. Но есть и такие, где сегодня настоящий кадровый голод.
- Сейчас мы активно занимаемся формированием группы строителей на восстановление Каховки после обстрела: нужно порядка двухсот человек разных специальностей. Очень большой запрос от администраций: они нуждаются в квалифицированных сотрудниках с высшим образованием, - перечисляет директор Центра занятости. - Предприятиям не обойтись без экономистов и бухгалтеров, школам и детсадам - без учителей и воспитателей. Тоже большой запрос. Также в сотрудничестве с главами администраций районов разрабатываем проект по привлечению неквалифицированных специалистов к уборке улиц с оплатой через Центр занятости, то есть с сохранением местного бюджета.
В первый день работы Центр занятости принял более ста человек. Фото: Светлана Медведкова
Всего за первые четыре дня после открытия областной Центр занятости принял около 350 безработных и до 20 предприятий, в основном государственных.
Впереди много работы. Предстоит автоматизировать процессы, создать сайт, канал в Телеграме. Практика показывает, что здесь новости читают активнее всего.
Также ведется активная работа по открытию районных филиалов. Из 18 районов Херсонской области в десяти представительства уже готовы открыться вот-вот, в трех пока идут боевые действия, а в пяти еще не назначены главы районных администраций.
- Думаю, скоро к нам обратятся с вакансией на замещение должности глав администарций новых освобожденных районов. Будем искать! - работники центра готовы к любым вызовам.
КОНКРЕТНО
Областной центр занятости в Херсоне принимает посетителей по будням по адресу: улица Стретенская (Розы Люксембург), 7а, второй этаж.