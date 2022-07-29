Найти работу стало легче

Особый запрос местных администраций сейчас на учителей - ведь не за горами новый учебный год.

ЗДЕСЬ РАДЫ ВСЕМ

Только за первый день работы центра сюда обратились более 100 человек. Не привыкли горожане сидеть без дела, хотят работать, помогать региону.

- Принимали сначала посетителей втроем, сейчас нас уже десять сотрудников, - рассказывает директор Центра занятости Светлана Медведкова. - Активно формируем базы соискателей и работодателей. В формате ярмарки вакансий устраиваем встречи руководителей предприятий с теми, кому нужна работа.

Открывается офис в 9.00, и до 15.00 продолжается активный прием граждан, а после специалисты занимаются обработкой данных. Безработному достаточно прийти и заполнить заявление-анкету. Наличие резюме приветствуется, но не обязательно.

- Специалист вводит данные соискателя в базу и тут же предлагает подходящие вакансии. Если человек соглашается - выдаем направление на предприятие, - объясняет Медведкова. - И даже знакомим на месте. Например, приходил специалист из отдела кадров от железной дороги набрать группу строителей: мы всех пригласили в наш зал, где и прошло собеседование. Теперь групповая заявка пришла от МЧС. Будем также приглашать людей и решать все на месте.

ОТ ПОДРОСТКОВ ДО ПЕНСИОНЕРОВ

Пусть еще не все в работе налажено, но сотрудники Центра занятости рады потоку жителей региона, а посетители благодарят за возможность найти хорошую работу. Говорят: «Хорошо, что вы наконец открылись». Причем работу активно ищут и подростки, и уже пенсионеры.

- Как только мы открыли двери, пришли три парня по 15 лет. Говорят: «Хотим работать!» Заполнили заявления, но пока им нет шестнадцати - таких вариантов с сокращенным рабочим днем не было. Но имеем ребят в виду, - работники прониклись желанием парнишек.

Приходят и пенсионеры в надежде на дополнительный заработок к пенсии. В основном готовы заниматься уборкой, охраной, садоводством.

ВЫСОКИЙ ЗАПРОС НА УЧИТЕЛЕЙ И ЭКОНОМИСТОВ

Рабочие руки нужны во всех отраслях, говорит Светлана Медведкова. Но есть и такие, где сегодня настоящий кадровый голод.

- Сейчас мы активно занимаемся формированием группы строителей на восстановление Каховки после обстрела: нужно порядка двухсот человек разных специальностей. Очень большой запрос от администраций: они нуждаются в квалифицированных сотрудниках с высшим образованием, - перечисляет директор Центра занятости. - Предприятиям не обойтись без экономистов и бухгалтеров, школам и детсадам - без учителей и воспитателей. Тоже большой запрос. Также в сотрудничестве с главами администраций районов разрабатываем проект по привлечению неквалифицированных специалистов к уборке улиц с оплатой через Центр занятости, то есть с сохранением местного бюджета.

В первый день работы Центр занятости принял более ста человек. Фото: Светлана Медведкова

ФИЛИАЛЫ В РАЙОНАХ

Всего за первые четыре дня после открытия областной Центр занятости принял около 350 безработных и до 20 предприятий, в основном государственных.

Впереди много работы. Предстоит автоматизировать процессы, создать сайт, канал в Телеграме. Практика показывает, что здесь новости читают активнее всего.

Также ведется активная работа по открытию районных филиалов. Из 18 районов Херсонской области в десяти представительства уже готовы открыться вот-вот, в трех пока идут боевые действия, а в пяти еще не назначены главы районных администраций.

- Думаю, скоро к нам обратятся с вакансией на замещение должности глав администарций новых освобожденных районов. Будем искать! - работники центра готовы к любым вызовам.

КОНКРЕТНО

Областной центр занятости в Херсоне принимает посетителей по будням по адресу: улица Стретенская (Розы Люксембург), 7а, второй этаж.